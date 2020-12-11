Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20201211/keshbek-1588832480.html
Большинство туроператоров выступили за продление программы кешбэка
Большинство туроператоров выступили за продление программы кешбэка
Согласно опросу Северо-Западного отделения Российского союза туриндустрии, 80 процентов туроператоров выступают за продолжение акции кэшбэка, сообщает... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T18:34
2020-12-11T18:34
туризм
кешбэк
туризм
новости - туризм
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/01/1587177150_0:242:3072:1970_1920x0_80_0_0_07929f1cc608b9714730bfeb33f5e4a8.jpg
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Согласно опросу Северо-Западного отделения Российского союза туриндустрии, 80 процентов туроператоров выступают за продолжение акции кэшбэка, сообщает RATA-News. Правда, по их словам, стоит усилить продвижение программы и усовершенствовать сайт "Мир путешествий".В опросе приняли участие члены Российского союза туриндустрии, Лиги туроператоров Санкт-Петербурга, а также компании, не входящие в профессиональные объединения. Исследование охватило фирмы Северо-Западного региона, Москвы, Московской области, Воронежа, Республики Карелия, Воронеж, Вологды, Тамбовской области, Хабаровского края, Тверской области, Нижнего Новгорода, Волгограда.Почти половина туркомпаний не заметили увеличения продаж по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (40 процентов туроператоров Северо-Запада и 47 процентов – из других регионов). Примерно такое же количество респондентов (36 процентов и 40 процентов соответственно) зафиксировали незначительный рост спроса. Для 16 процентов туроператоров СЗФО и 13 процентов операторов других регионов прирост оказался существенным.При этом около 80 процентов опрошенных выступили за продление акции.Вместе с тем, многие отметили сложность поиска информации на сайте "Мир путешествий". Эксперты пояснили, что очень трудно было найти именно маршруты от туроператоров, в приоритете были агрегаторы.В качестве покупателей путевок выступали, в основном, постоянные клиенты, которым операторы рассказали о кешбэке. Сопоставимое количество туристов приобрели путевки через агентов или обратились по интернет-рекламе. И только четыре компании из 40 фирм упомянули сайт "Мир путешествий" в числе основных источников покупок.Участники опроса также отметили недостаточность продвижения акции на ее втором этапе, особенно по сравнению с первым, когда реклама о поездках по кешбэку была буквально на всех носителях, в том числе на портале госуслуг. На втором этапе ситуация усугубилась негативным информационным фоном из-за новой волны коронавируса и ограничений.
https://ria.ru/20201205/keshbek-1587717841.html
https://ria.ru/20201208/keshbek-1588185608.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/01/1587177150_706:320:3010:2048_1920x0_80_0_0_062ed88c4a638ea1a8605a3896d471ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кешбэк, туризм, новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм)

Большинство туроператоров выступили за продление программы кешбэка

18:34 11.12.2020
 
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкТуристы из Китая катаются на собачьих упряжках в туристическом парке "Северное сияние" в Мурманской области
Туристы из Китая катаются на собачьих упряжках в туристическом парке Северное сияние в Мурманской области - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Согласно опросу Северо-Западного отделения Российского союза туриндустрии, 80 процентов туроператоров выступают за продолжение акции кэшбэка, сообщает RATA-News.
Правда, по их словам, стоит усилить продвижение программы и усовершенствовать сайт "Мир путешествий".
В опросе приняли участие члены Российского союза туриндустрии, Лиги туроператоров Санкт-Петербурга, а также компании, не входящие в профессиональные объединения. Исследование охватило фирмы Северо-Западного региона, Москвы, Московской области, Воронежа, Республики Карелия, Воронеж, Вологды, Тамбовской области, Хабаровского края, Тверской области, Нижнего Новгорода, Волгограда.
Почти половина туркомпаний не заметили увеличения продаж по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (40 процентов туроператоров Северо-Запада и 47 процентов – из других регионов). Примерно такое же количество респондентов (36 процентов и 40 процентов соответственно) зафиксировали незначительный рост спроса. Для 16 процентов туроператоров СЗФО и 13 процентов операторов других регионов прирост оказался существенным.
При этом около 80 процентов опрошенных выступили за продление акции.
Вместе с тем, многие отметили сложность поиска информации на сайте "Мир путешествий". Эксперты пояснили, что очень трудно было найти именно маршруты от туроператоров, в приоритете были агрегаторы.
Открытие горнолыжного сезона на курорте Роза Хутор - РИА Новости, 1920, 05.12.2020
5 декабря, 08:00Туризм
Сочи рулит! Как прошла акция продажи туров с кешбэком
В качестве покупателей путевок выступали, в основном, постоянные клиенты, которым операторы рассказали о кешбэке. Сопоставимое количество туристов приобрели путевки через агентов или обратились по интернет-рекламе. И только четыре компании из 40 фирм упомянули сайт "Мир путешествий" в числе основных источников покупок.
Участники опроса также отметили недостаточность продвижения акции на ее втором этапе, особенно по сравнению с первым, когда реклама о поездках по кешбэку была буквально на всех носителях, в том числе на портале госуслуг. На втором этапе ситуация усугубилась негативным информационным фоном из-за новой волны коронавируса и ограничений.
Резиденция Карельского Деда Мороза Талви Укко - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
8 декабря, 14:14Туризм
Эксперты рассказали о новогодних турах по акции с кешбэком
 
ТуризмКешбэкТуризмНовости - ТуризмФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:41На северо-востоке Москвы нашли тело мужчины и пятилетнего ребенка
08:36Адвокат Трампа прокомментировал решение Верховного суда по итогам выборов
08:22Итальянский волонтер, просивший у Путина гражданство, получил паспорт
08:10Россияне назвали любимые новогодние фильмы
08:07Синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу
07:44В пресс-службе Деда Мороза рассказали, что взрослые просят на Новый год
07:33National Interest объяснил, почему Су-57 является "реальной угрозой" НАТО
07:11Врачи рассказали, почему нельзя носить маску несколько дней подряд
07:07Дед Мороз не планирует делать прививку от коронавируса
07:04Эксперты назвали доходные альтернативы банковским вкладам в декабре
06:43Команда дешифраторов смогла разгадать один из текстов киллера Зодиака
06:10Трамп заявил о начале вакцинации в США "менее чем через 24 часа"
06:10Миротворцы в Карабахе оборудовали посты наблюдения защитными средствами
06:07В Saxo Bank предсказали, когда закончится пандемия COVID-19
06:06Спикер украинской делегации по Донбассу оскорбил избирателей Зеленского
06:02В штабе Байдена оценили отказ ВС рассмотреть иск Техаса по выборам
06:01Трамп прокомментировал выдачу лицензии вакцине компании Pfizer
05:34NYT: вакцине Pfizer выдали лицензию на использование в экстренных случаях
04:46Археологи обнаружили языческий алтарь возрастом 1800 лет
04:17МЧС рекомендовало не использовать паяльные лампы для отогрева автомобиля
Лента новостейМолния