https://ria.ru/20201211/keshbek-1588832480.html

Большинство туроператоров выступили за продление программы кешбэка

Большинство туроператоров выступили за продление программы кешбэка

Согласно опросу Северо-Западного отделения Российского союза туриндустрии, 80 процентов туроператоров выступают за продолжение акции кэшбэка, сообщает... РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T18:34

2020-12-11T18:34

2020-12-11T18:34

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федеральное агентство по туризму (ростуризм)

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Согласно опросу Северо-Западного отделения Российского союза туриндустрии, 80 процентов туроператоров выступают за продолжение акции кэшбэка, сообщает RATA-News. Правда, по их словам, стоит усилить продвижение программы и усовершенствовать сайт "Мир путешествий".В опросе приняли участие члены Российского союза туриндустрии, Лиги туроператоров Санкт-Петербурга, а также компании, не входящие в профессиональные объединения. Исследование охватило фирмы Северо-Западного региона, Москвы, Московской области, Воронежа, Республики Карелия, Воронеж, Вологды, Тамбовской области, Хабаровского края, Тверской области, Нижнего Новгорода, Волгограда.Почти половина туркомпаний не заметили увеличения продаж по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (40 процентов туроператоров Северо-Запада и 47 процентов – из других регионов). Примерно такое же количество респондентов (36 процентов и 40 процентов соответственно) зафиксировали незначительный рост спроса. Для 16 процентов туроператоров СЗФО и 13 процентов операторов других регионов прирост оказался существенным.При этом около 80 процентов опрошенных выступили за продление акции.Вместе с тем, многие отметили сложность поиска информации на сайте "Мир путешествий". Эксперты пояснили, что очень трудно было найти именно маршруты от туроператоров, в приоритете были агрегаторы.В качестве покупателей путевок выступали, в основном, постоянные клиенты, которым операторы рассказали о кешбэке. Сопоставимое количество туристов приобрели путевки через агентов или обратились по интернет-рекламе. И только четыре компании из 40 фирм упомянули сайт "Мир путешествий" в числе основных источников покупок.Участники опроса также отметили недостаточность продвижения акции на ее втором этапе, особенно по сравнению с первым, когда реклама о поездках по кешбэку была буквально на всех носителях, в том числе на портале госуслуг. На втором этапе ситуация усугубилась негативным информационным фоном из-за новой волны коронавируса и ограничений.

https://ria.ru/20201205/keshbek-1587717841.html

https://ria.ru/20201208/keshbek-1588185608.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кешбэк, туризм, новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм)