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Mastercard и Visa запретили использовать свои карты на порносайте Pornhub
Mastercard и Visa запретили использовать свои карты на порносайте Pornhub
Крупнейшие в мире компании по обслуживанию кредитных карт Mastercard и Visa запретили использование своих инструментов на крупнейшем мировом порносайте Pornhub, РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T01:33
2020-12-11T01:33
2020-12-11T01:33
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в мире
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Крупнейшие в мире компании по обслуживанию кредитных карт Mastercard и Visa запретили использование своих инструментов на крупнейшем мировом порносайте Pornhub, который подозревается в размещении роликов с насилием над подростками, пишет газета New York Times.Поводом для разрыва отношений послужил опубликованный в начале декабря материал издания, в котором говорилось, что на сайте Pornhub размещаются видео с участием девочек-тинейджеров, которые стали жертвами насилия или торговли людьми. Обе компании начали отдельные расследования изложенных в публикации фактов."Расследование подтвердило нарушение наших стандартов, запрещающих размещение незаконного контента на этом сайте", - говорится в заявлении Mastercard.Visa также подтвердила, что уведомила финансовые структуры, обслуживающие компанию MindGeek, дочкой которого является Pornhub, о необходимости приостановить платежи через свою систему.Руководство Pornhub в связи со скандалом заявило о "безусловной приверженности к борьбе с материалами сексуального насилия над детьми". Сайт назвал себя флагманом отрасли по созданию политики безопасности, позволяющей выявлять и удалять такие материалы.
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости.
Крупнейшие в мире компании по обслуживанию кредитных карт Mastercard и Visa запретили использование своих инструментов на крупнейшем мировом порносайте Pornhub
, который подозревается в размещении роликов с насилием над подростками, пишет газета New York Times
.
Поводом для разрыва отношений послужил опубликованный в начале декабря материал издания, в котором говорилось, что на сайте Pornhub размещаются видео с участием девочек-тинейджеров, которые стали жертвами насилия или торговли людьми. Обе компании начали отдельные расследования изложенных в публикации фактов.
"Расследование подтвердило нарушение наших стандартов, запрещающих размещение незаконного контента на этом сайте", - говорится в заявлении Mastercard.
Visa также подтвердила, что уведомила финансовые структуры, обслуживающие компанию MindGeek, дочкой которого является Pornhub, о необходимости приостановить платежи через свою систему.
Руководство Pornhub в связи со скандалом заявило о "безусловной приверженности к борьбе с материалами сексуального насилия над детьми". Сайт назвал себя флагманом отрасли по созданию политики безопасности, позволяющей выявлять и удалять такие материалы.