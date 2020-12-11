https://ria.ru/20201211/karty-1588698465.html

Mastercard и Visa запретили использовать свои карты на порносайте Pornhub

Mastercard и Visa запретили использовать свои карты на порносайте Pornhub

Крупнейшие в мире компании по обслуживанию кредитных карт Mastercard и Visa запретили использование своих инструментов на крупнейшем мировом порносайте Pornhub, РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T01:33

2020-12-11T01:33

2020-12-11T01:33

pornhub

в мире

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Крупнейшие в мире компании по обслуживанию кредитных карт Mastercard и Visa запретили использование своих инструментов на крупнейшем мировом порносайте Pornhub, который подозревается в размещении роликов с насилием над подростками, пишет газета New York Times.Поводом для разрыва отношений послужил опубликованный в начале декабря материал издания, в котором говорилось, что на сайте Pornhub размещаются видео с участием девочек-тинейджеров, которые стали жертвами насилия или торговли людьми. Обе компании начали отдельные расследования изложенных в публикации фактов."Расследование подтвердило нарушение наших стандартов, запрещающих размещение незаконного контента на этом сайте", - говорится в заявлении Mastercard.Visa также подтвердила, что уведомила финансовые структуры, обслуживающие компанию MindGeek, дочкой которого является Pornhub, о необходимости приостановить платежи через свою систему.Руководство Pornhub в связи со скандалом заявило о "безусловной приверженности к борьбе с материалами сексуального насилия над детьми". Сайт назвал себя флагманом отрасли по созданию политики безопасности, позволяющей выявлять и удалять такие материалы.

https://ria.ru/20200401/1569423642.html

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