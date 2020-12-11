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Туризм
https://ria.ru/20201211/kariby-1588744090.html
Еще одни Карибские острова открыли границы для туристов
Еще одни Карибские острова открыли границы для туристов
Британские Виргинские острова, расположенные к востоку от Пуэрто-Рико и к западу от Ангильи, одними из последних в регионе открыли границы для туристов,... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T18:58
2020-12-11T18:58
туризм
коронавирус covid-19
туризм
новости - туризм
ангилья
британские виргинские острова
пуэрто-рико
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Британские Виргинские острова, расположенные к востоку от Пуэрто-Рико и к западу от Ангильи, одними из последних в регионе открыли границы для туристов, сообщает Travel and Leisure.Группа из 60 островов вводит строгие правила прибытия для зарубежных гостей. В местах с интенсивным движением теперь установлены автоматические двери, открывающиеся без помощи рук, защитные экраны, бесконтактные туалеты. В центре приема туристов в аэропорту есть станции для взятия мазков, изоляторы для зараженных, рассказал премьер-министр и министр финансов страны Эндрю Фахи.Туристам необходимо зарегистрироваться на спецпортале за семь дней до поездки. Туда нужно будет загрузить данные медстраховки, покрывающей лечение коронавируса, и справку с отрицательным результатом анализа на COVID-19, сделанного за пять дней до прибытия. В аэропорту тест придется повторить.Еще придется внести депозит в размере 175 долларов на непредвиденные медицинские исследования, которые могут потребоваться путешественнику.Также гость обязан подтвердить оплату четырех ночей в отеле, в котором он будет проходить обязательный четырехдневный карантин. Прибыв в гостиницу, нужно установить на телефон специальное приложение и надеть браслет — эти устройства позволят властям отслеживать контакты прибывшего до получения результатов анализов.Если на четвертый день самоизоляции новый — уже третий по счету — тест покажет, что турист здоров, он сможет свободно перемещаться по островам.
https://ria.ru/20201211/ufa-1588608094.html
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коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, ангилья, британские виргинские острова, пуэрто-рико

Еще одни Карибские острова открыли границы для туристов

18:58 11.12.2020
 
© Фото : Pixabay/jumpdawgПляж на Виргинских островах
Пляж на Виргинских островах - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© Фото : Pixabay/jumpdawg
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Британские Виргинские острова, расположенные к востоку от Пуэрто-Рико и к западу от Ангильи, одними из последних в регионе открыли границы для туристов, сообщает Travel and Leisure.
Группа из 60 островов вводит строгие правила прибытия для зарубежных гостей. В местах с интенсивным движением теперь установлены автоматические двери, открывающиеся без помощи рук, защитные экраны, бесконтактные туалеты. В центре приема туристов в аэропорту есть станции для взятия мазков, изоляторы для зараженных, рассказал премьер-министр и министр финансов страны Эндрю Фахи.
Туристам необходимо зарегистрироваться на спецпортале за семь дней до поездки. Туда нужно будет загрузить данные медстраховки, покрывающей лечение коронавируса, и справку с отрицательным результатом анализа на COVID-19, сделанного за пять дней до прибытия. В аэропорту тест придется повторить.
Еще придется внести депозит в размере 175 долларов на непредвиденные медицинские исследования, которые могут потребоваться путешественнику.
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Также гость обязан подтвердить оплату четырех ночей в отеле, в котором он будет проходить обязательный четырехдневный карантин. Прибыв в гостиницу, нужно установить на телефон специальное приложение и надеть браслет — эти устройства позволят властям отслеживать контакты прибывшего до получения результатов анализов.
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