https://ria.ru/20201211/kariby-1588744090.html

Еще одни Карибские острова открыли границы для туристов

Еще одни Карибские острова открыли границы для туристов

Британские Виргинские острова, расположенные к востоку от Пуэрто-Рико и к западу от Ангильи, одними из последних в регионе открыли границы для туристов,... РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T18:58

2020-12-11T18:58

2020-12-11T18:58

туризм

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ангилья

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Британские Виргинские острова, расположенные к востоку от Пуэрто-Рико и к западу от Ангильи, одними из последних в регионе открыли границы для туристов, сообщает Travel and Leisure.Группа из 60 островов вводит строгие правила прибытия для зарубежных гостей. В местах с интенсивным движением теперь установлены автоматические двери, открывающиеся без помощи рук, защитные экраны, бесконтактные туалеты. В центре приема туристов в аэропорту есть станции для взятия мазков, изоляторы для зараженных, рассказал премьер-министр и министр финансов страны Эндрю Фахи.Туристам необходимо зарегистрироваться на спецпортале за семь дней до поездки. Туда нужно будет загрузить данные медстраховки, покрывающей лечение коронавируса, и справку с отрицательным результатом анализа на COVID-19, сделанного за пять дней до прибытия. В аэропорту тест придется повторить.Еще придется внести депозит в размере 175 долларов на непредвиденные медицинские исследования, которые могут потребоваться путешественнику.Также гость обязан подтвердить оплату четырех ночей в отеле, в котором он будет проходить обязательный четырехдневный карантин. Прибыв в гостиницу, нужно установить на телефон специальное приложение и надеть браслет — эти устройства позволят властям отслеживать контакты прибывшего до получения результатов анализов.Если на четвертый день самоизоляции новый — уже третий по счету — тест покажет, что турист здоров, он сможет свободно перемещаться по островам.

https://ria.ru/20201211/ufa-1588608094.html

https://ria.ru/20201209/oman-1588053568.html

https://ria.ru/20201117/yuar-1584792634.html

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пуэрто-рико

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коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, ангилья, британские виргинские острова, пуэрто-рико