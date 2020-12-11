Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1
Шоубиз
https://ria.ru/20201211/kardashians-1588808920.html
Сестры Кардашьян снимутся в новом проекте, пишут СМИ
Сестры Кардашьян снимутся в новом проекте, пишут СМИ
СМИ узнали, что Крис Дженнер вместе со своими дочерями Ким, Кортни и Хлоей Кардашьян, а также Кендалл и Кайли Дженнер снова вернутся на экраны, сообщает... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T18:00
2020-12-11T18:00
кайли дженнер
знаменитости
звезды
сша
шоубиз
кимберли кардашян
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/0b/1588818728_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_922a6efdeb64dc66eccfff752e701629.jpg
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. СМИ узнали, что Крис Дженнер вместе со своими дочерями Ким, Кортни и Хлоей Кардашьян, а также Кендалл и Кайли Дженнер снова вернутся на экраны, сообщает Deadline.По информации издания, телезвезды заключили сделку со стриминговым сервисом Hulu, чтобы создать новый глобальный проект. Ожидается, что это будет сериал, который планируют транслировать в США и еще нескольких странах.Кортни, Хлоя и их мама сразу поделились радостной новостью со своими поклонниками в твиттере, разместив короткие посты с хэштегом: #HULU2021.В Deadline уточняют, что новое шоу с участием сестер Кардашьян выйдет в конце 2021 года. Реалити-шоу "Семейство Кардашян", которое было в эфире телеканала E! 14 лет, окончательно закроется в начале следующего года, когда выйдет финальный сезон. За это время вышло 20 сезонов. Проект помогло Ким Кардашьян и ее родным получить всемирную известность и построить успешную карьеру в мире моды и красоты.Ранее в Daily Mail уточнили, что серьезных причин для завершения "Семейства Кардашьян" не было.
https://ria.ru/20201209/kardashian-1588265841.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0b/1588818728_128:0:2688:1920_1920x0_80_0_0_7985c1ba9f516ed15f0634e0ae9153cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кайли дженнер, знаменитости, звезды, сша, кимберли кардашян

Сестры Кардашьян снимутся в новом проекте, пишут СМИ

18:00 11.12.2020
 
© AP Photo / Invision/Jordan StraussХлои Кардашян, Кортни Кардашян, Ким Кардашян, Крис Дженнер и Кайли Дженнер
Хлои Кардашян, Кортни Кардашян, Ким Кардашян, Крис Дженнер и Кайли Дженнер - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© AP Photo / Invision/Jordan Strauss
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. СМИ узнали, что Крис Дженнер вместе со своими дочерями Ким, Кортни и Хлоей Кардашьян, а также Кендалл и Кайли Дженнер снова вернутся на экраны, сообщает Deadline.
По информации издания, телезвезды заключили сделку со стриминговым сервисом Hulu, чтобы создать новый глобальный проект. Ожидается, что это будет сериал, который планируют транслировать в США и еще нескольких странах.
Кортни, Хлоя и их мама сразу поделились радостной новостью со своими поклонниками в твиттере, разместив короткие посты с хэштегом: #HULU2021.
В Deadline уточняют, что новое шоу с участием сестер Кардашьян выйдет в конце 2021 года.
Реалити-шоу "Семейство Кардашян", которое было в эфире телеканала E! 14 лет, окончательно закроется в начале следующего года, когда выйдет финальный сезон. За это время вышло 20 сезонов. Проект помогло Ким Кардашьян и ее родным получить всемирную известность и построить успешную карьеру в мире моды и красоты.
Ранее в Daily Mail уточнили, что серьезных причин для завершения "Семейства Кардашьян" не было.
Фото из Instagram Хлои Кардашьян - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
9 декабря, 06:11Шоубиз
Сестры Кардашьян впервые за 42 года отменили рождественскую вечеринку
 
ШоубизКайли ДженнерЗнаменитостизвездыСШАКимберли Кардашян
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:41На северо-востоке Москвы нашли тело мужчины и пятилетнего ребенка
08:36Адвокат Трампа прокомментировал решение Верховного суда по итогам выборов
08:22Итальянский волонтер, просивший у Путина гражданство, получил паспорт
08:10Россияне назвали любимые новогодние фильмы
08:07Синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу
07:44В пресс-службе Деда Мороза рассказали, что взрослые просят на Новый год
07:33National Interest объяснил, почему Су-57 является "реальной угрозой" НАТО
07:11Врачи рассказали, почему нельзя носить маску несколько дней подряд
07:07Дед Мороз не планирует делать прививку от коронавируса
07:04Эксперты назвали доходные альтернативы банковским вкладам в декабре
06:43Команда дешифраторов смогла разгадать один из текстов киллера Зодиака
06:10Трамп заявил о начале вакцинации в США "менее чем через 24 часа"
06:10Миротворцы в Карабахе оборудовали посты наблюдения защитными средствами
06:07В Saxo Bank предсказали, когда закончится пандемия COVID-19
06:06Спикер украинской делегации по Донбассу оскорбил избирателей Зеленского
06:02В штабе Байдена оценили отказ ВС рассмотреть иск Техаса по выборам
06:01Трамп прокомментировал выдачу лицензии вакцине компании Pfizer
05:34NYT: вакцине Pfizer выдали лицензию на использование в экстренных случаях
04:46Археологи обнаружили языческий алтарь возрастом 1800 лет
04:17МЧС рекомендовало не использовать паяльные лампы для отогрева автомобиля
Лента новостейМолния