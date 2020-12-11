https://ria.ru/20201211/kardashians-1588808920.html

Сестры Кардашьян снимутся в новом проекте, пишут СМИ

Сестры Кардашьян снимутся в новом проекте, пишут СМИ

СМИ узнали, что Крис Дженнер вместе со своими дочерями Ким, Кортни и Хлоей Кардашьян, а также Кендалл и Кайли Дженнер снова вернутся на экраны, сообщает... РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T18:00

2020-12-11T18:00

2020-12-11T18:00

кайли дженнер

знаменитости

звезды

сша

шоубиз

кимберли кардашян

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. СМИ узнали, что Крис Дженнер вместе со своими дочерями Ким, Кортни и Хлоей Кардашьян, а также Кендалл и Кайли Дженнер снова вернутся на экраны, сообщает Deadline.По информации издания, телезвезды заключили сделку со стриминговым сервисом Hulu, чтобы создать новый глобальный проект. Ожидается, что это будет сериал, который планируют транслировать в США и еще нескольких странах.Кортни, Хлоя и их мама сразу поделились радостной новостью со своими поклонниками в твиттере, разместив короткие посты с хэштегом: #HULU2021.В Deadline уточняют, что новое шоу с участием сестер Кардашьян выйдет в конце 2021 года. Реалити-шоу "Семейство Кардашян", которое было в эфире телеканала E! 14 лет, окончательно закроется в начале следующего года, когда выйдет финальный сезон. За это время вышло 20 сезонов. Проект помогло Ким Кардашьян и ее родным получить всемирную известность и построить успешную карьеру в мире моды и красоты.Ранее в Daily Mail уточнили, что серьезных причин для завершения "Семейства Кардашьян" не было.

https://ria.ru/20201209/kardashian-1588265841.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кайли дженнер, знаменитости, звезды, сша, кимберли кардашян