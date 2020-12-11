https://ria.ru/20201211/kardashians-1588808920.html
Сестры Кардашьян снимутся в новом проекте, пишут СМИ
Сестры Кардашьян снимутся в новом проекте, пишут СМИ
СМИ узнали, что Крис Дженнер вместе со своими дочерями Ким, Кортни и Хлоей Кардашьян, а также Кендалл и Кайли Дженнер снова вернутся на экраны, сообщает... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T18:00
2020-12-11T18:00
2020-12-11T18:00
кайли дженнер
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. СМИ узнали, что Крис Дженнер вместе со своими дочерями Ким, Кортни и Хлоей Кардашьян, а также Кендалл и Кайли Дженнер снова вернутся на экраны, сообщает Deadline.По информации издания, телезвезды заключили сделку со стриминговым сервисом Hulu, чтобы создать новый глобальный проект. Ожидается, что это будет сериал, который планируют транслировать в США и еще нескольких странах.Кортни, Хлоя и их мама сразу поделились радостной новостью со своими поклонниками в твиттере, разместив короткие посты с хэштегом: #HULU2021.В Deadline уточняют, что новое шоу с участием сестер Кардашьян выйдет в конце 2021 года. Реалити-шоу "Семейство Кардашян", которое было в эфире телеканала E! 14 лет, окончательно закроется в начале следующего года, когда выйдет финальный сезон. За это время вышло 20 сезонов. Проект помогло Ким Кардашьян и ее родным получить всемирную известность и построить успешную карьеру в мире моды и красоты.Ранее в Daily Mail уточнили, что серьезных причин для завершения "Семейства Кардашьян" не было.
https://ria.ru/20201209/kardashian-1588265841.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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кайли дженнер, знаменитости, звезды, сша, кимберли кардашян
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости.
СМИ узнали, что Крис Дженнер вместе со своими дочерями Ким, Кортни и Хлоей Кардашьян, а также Кендалл и Кайли Дженнер снова вернутся на экраны, сообщает
Deadline.
По информации издания, телезвезды заключили сделку со стриминговым сервисом Hulu, чтобы создать новый глобальный проект. Ожидается, что это будет сериал, который планируют транслировать в США и еще нескольких странах.
Кортни, Хлоя и их мама сразу поделились радостной новостью со своими поклонниками в твиттере, разместив короткие посты с хэштегом: #HULU2021.
В Deadline уточняют, что новое шоу с участием сестер Кардашьян выйдет в конце 2021 года.
Реалити-шоу "Семейство Кардашян", которое было в эфире телеканала E! 14 лет, окончательно закроется в начале следующего года, когда выйдет финальный сезон. За это время вышло 20 сезонов. Проект помогло Ким Кардашьян и ее родным получить всемирную известность и построить успешную карьеру в мире моды и красоты.
Ранее в Daily Mail уточнили
, что серьезных причин для завершения "Семейства Кардашьян" не было.