https://ria.ru/20201211/karabakh-1588700395.html

В Карабахе автомобиль врезался в грузовик российских миротворцев

В Карабахе автомобиль врезался в грузовик российских миротворцев

Легковой автомобиль в четверг на въезде в Степанакерт нарушил правила, выехал на встречную полосу и врезался в грузовик российских миротворцев, сообщили РИА... РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T02:40

2020-12-11T02:40

2020-12-11T02:47

ситуация в нагорном карабахе

россия

нагорно-карабахская республика

степанакерт

в мире

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Легковой автомобиль в четверг на въезде в Степанакерт нарушил правила, выехал на встречную полосу и врезался в грузовик российских миротворцев, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ.Ранее Госслужба по ЧС Нагорно-Карабахской Республики написала на своей странице в Facebook, что на четвертом километре трассы Степанакерт - Аскеран произошло ДТП с двумя жертвами. Автомобиль Suzuki Vitara выехал за полосу движения и столкнулся с "Уралом" миротворческих сил РФ, водитель и пассажир легковушки погибли на месте, отмечается в посте.Как уточнили в Минобороны, в результате дорожно-транспортного происшествия никто из военнослужащих не пострадал.В ведомстве добавили, что причины ДТП устанавливаются.

https://ria.ru/20201207/oon-1588054837.html

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россия, нагорно-карабахская республика, степанакерт, в мире