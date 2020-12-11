https://ria.ru/20201211/karabakh-1588700395.html
В Карабахе автомобиль врезался в грузовик российских миротворцев
В Карабахе автомобиль врезался в грузовик российских миротворцев
Легковой автомобиль в четверг на въезде в Степанакерт нарушил правила, выехал на встречную полосу и врезался в грузовик российских миротворцев, сообщили РИА... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T02:40
2020-12-11T02:40
2020-12-11T02:47
ситуация в нагорном карабахе
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Легковой автомобиль в четверг на въезде в Степанакерт нарушил правила, выехал на встречную полосу и врезался в грузовик российских миротворцев, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ.Ранее Госслужба по ЧС Нагорно-Карабахской Республики написала на своей странице в Facebook, что на четвертом километре трассы Степанакерт - Аскеран произошло ДТП с двумя жертвами. Автомобиль Suzuki Vitara выехал за полосу движения и столкнулся с "Уралом" миротворческих сил РФ, водитель и пассажир легковушки погибли на месте, отмечается в посте.Как уточнили в Минобороны, в результате дорожно-транспортного происшествия никто из военнослужащих не пострадал.В ведомстве добавили, что причины ДТП устанавливаются.
https://ria.ru/20201207/oon-1588054837.html
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