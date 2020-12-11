https://ria.ru/20201211/kaluga-1588772285.html
В новогодней столице России Калуге в праздники парковки будут бесплатными
В новогодней столице России Калуге в праздники парковки будут бесплатными
Парковки в Калуге будут бесплатными с 12 декабря по 9 января, сообщает городская управа. РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T15:58
2020-12-11T15:58
2020-12-11T15:58
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БРЯНСК, 11 ноя — РИА Новости. Парковки в Калуге будут бесплатными с 12 декабря по 9 января, сообщает городская управа."В связи с мероприятиями, проводимыми в рамках проекта "Калуга — Новогодняя столица России", городское руководство приняло решение сделать все парковки бесплатными для гостей и жителей с 12 декабря по 9 января. На паркоматах будут стоять праздничные заставки, уведомляющие о бесплатном режиме", — говорится в сообщении.При этом отмечается, что транспортные средства, задействованные на видеофиксации автомобилей, в этот период работать не будут. Принято решение направить высвободившиеся автомобили в помощь городским больницам для перевозки медиков. Отмечается, что с 12 декабря водители будут возить врачей по сменному графику полные сутки.Ранее в интернете появилась петиции за отмену статуса Калуги как новогодней столицы и за перенос праздника на зиму 2022 года. За два дня ее подписали почти 1,4 тысячи человек. Горожане полагают, что наплыв туристов повлечет за собой рост заболеваемости COVID-19. При этом региональные власти заявили РИА Новости, что праздничные мероприятия не вступают в противоречия с санитарно-эпидемиологическими требованиями, установленными на территории Калужской области.
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туристы, автомобили, туризм, новости - туризм, новый год, калужская область
БРЯНСК, 11 ноя — РИА Новости. Парковки в Калуге будут бесплатными с 12 декабря по 9 января, сообщает городская управа.
"В связи с мероприятиями, проводимыми в рамках проекта "Калуга — Новогодняя столица России", городское руководство приняло решение сделать все парковки бесплатными для гостей и жителей с 12 декабря по 9 января. На паркоматах будут стоять праздничные заставки, уведомляющие о бесплатном режиме", — говорится в сообщении.
При этом отмечается, что транспортные средства, задействованные на видеофиксации автомобилей, в этот период работать не будут. Принято решение направить высвободившиеся автомобили в помощь городским больницам для перевозки медиков. Отмечается, что с 12 декабря водители будут возить врачей по сменному графику полные сутки.
Ранее в интернете появилась петиции за отмену статуса Калуги как новогодней столицы и за перенос праздника на зиму 2022 года. За два дня ее подписали почти 1,4 тысячи человек. Горожане полагают, что наплыв туристов повлечет за собой рост заболеваемости COVID-19. При этом региональные власти заявили РИА Новости, что праздничные мероприятия не вступают в противоречия с санитарно-эпидемиологическими требованиями, установленными на территории Калужской области.