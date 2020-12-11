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Подмосковные кафе смогут требовать у посетителей тест на COVID-19
Подмосковные кафе смогут требовать у посетителей тест на COVID-19
Кафе и бары Подмосковья в период новогодних праздников можно посещать только при наличии отрицательного теста на коронавирус, соответствующее постановление... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T21:54
2020-12-11T21:54
2020-12-11T22:17
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Кафе и бары Подмосковья в период новогодних праздников можно посещать только при наличии отрицательного теста на коронавирус, соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства Московской области.Власти Подмосковья уточнили, что на новогодние праздники тест на COVID-19 в ресторанах потребуют лишь при проведении там вечеринок или корпоративов.Ограничение будет действовать с 31 декабря по 10 января."Организации, оказывающие услуги общественного питания, услуги проведения зрелищно-развлекательных мероприятий, вправе допускать в здания, строения, сооружения (помещения в них), в которых оказываются указанные услуги, только при наличии отрицательного результата лабораторных обследований в отношении новой коронавирусной инфекции", - говорится в документе.При этом результаты теста должны быть получены не ранее чем за три календарных дня до визита в заведение.Кроме того, кафе и барам в Московской области запрещается до 20 декабря проводить развлекательные мероприятия в ночное время. Огранимение действует с 23.00 до 6.00, говорится в постановлении губернатора Андрея Воробьева.Пандемия нового коронавируса затронула практически все государства планеты. Около 69 миллионов человек заразились, из них почти 1,6 миллиона спасти не удалось. Больше всего случаев инфицирования зафиксировано в США, Индии и Бразилии.В России вирус выявили у почти 2,6 миллиона человек, более 2,05 миллиона из них выздоровели. Жертвами инфекции стали около 46 тысяч пациентов.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201211/vaktsina-1588858725.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, андрей воробьев, московская область (подмосковье), общество
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости.
Кафе и бары Подмосковья
в период новогодних праздников можно посещать только при наличии отрицательного теста на коронавирус, соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства Московской области.
Власти Подмосковья уточнили, что на новогодние праздники тест на COVID-19 в ресторанах потребуют лишь при проведении там вечеринок или корпоративов.
Ограничение будет действовать с 31 декабря по 10 января.
"Организации, оказывающие услуги общественного питания, услуги проведения зрелищно-развлекательных мероприятий, вправе допускать в здания, строения, сооружения (помещения в них), в которых оказываются указанные услуги, только при наличии отрицательного результата лабораторных обследований в отношении новой коронавирусной инфекции", - говорится в документе.
При этом результаты теста должны быть получены не ранее чем за три календарных дня до визита в заведение.
Кроме того, кафе и барам в Московской области запрещается до 20 декабря проводить развлекательные мероприятия в ночное время. Огранимение действует с 23.00 до 6.00, говорится в постановлении губернатора Андрея Воробьева
.
Пандемия нового коронавируса затронула практически все государства планеты. Около 69 миллионов человек заразились, из них почти 1,6 миллиона спасти не удалось. Больше всего случаев инфицирования зафиксировано в США
, Индии
и Бразилии
.
В России вирус выявили у почти 2,6 миллиона человек, более 2,05 миллиона из них выздоровели. Жертвами инфекции стали около 46 тысяч пациентов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.