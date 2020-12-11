https://ria.ru/20201211/kafe-1588859895.html

Подмосковные кафе смогут требовать у посетителей тест на COVID-19

Подмосковные кафе смогут требовать у посетителей тест на COVID-19

Кафе и бары Подмосковья в период новогодних праздников можно посещать только при наличии отрицательного теста на коронавирус, соответствующее постановление... РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T21:54

2020-12-11T21:54

2020-12-11T22:17

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Кафе и бары Подмосковья в период новогодних праздников можно посещать только при наличии отрицательного теста на коронавирус, соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства Московской области.Власти Подмосковья уточнили, что на новогодние праздники тест на COVID-19 в ресторанах потребуют лишь при проведении там вечеринок или корпоративов.Ограничение будет действовать с 31 декабря по 10 января."Организации, оказывающие услуги общественного питания, услуги проведения зрелищно-развлекательных мероприятий, вправе допускать в здания, строения, сооружения (помещения в них), в которых оказываются указанные услуги, только при наличии отрицательного результата лабораторных обследований в отношении новой коронавирусной инфекции", - говорится в документе.При этом результаты теста должны быть получены не ранее чем за три календарных дня до визита в заведение.Кроме того, кафе и барам в Московской области запрещается до 20 декабря проводить развлекательные мероприятия в ночное время. Огранимение действует с 23.00 до 6.00, говорится в постановлении губернатора Андрея Воробьева.Пандемия нового коронавируса затронула практически все государства планеты. Около 69 миллионов человек заразились, из них почти 1,6 миллиона спасти не удалось. Больше всего случаев инфицирования зафиксировано в США, Индии и Бразилии.В России вирус выявили у почти 2,6 миллиона человек, более 2,05 миллиона из них выздоровели. Жертвами инфекции стали около 46 тысяч пациентов.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201211/vaktsina-1588858725.html

https://ria.ru/20201211/evropa-1588851491.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, андрей воробьев, московская область (подмосковье), общество