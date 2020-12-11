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Осужденного экс-мэра Петропавловска-Камчатского исключат из ЕР
Осужденного экс-мэра Петропавловска-Камчатского исключат из ЕР
Экс-мэр Петропавловска-Камчатского Виталий Иваненко, приговоренный судом к пяти с половиной годам лишения свободы за взяточничество, будет исключен из рядов... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T07:42
2020-12-11T07:42
виталий иваненко
следственный комитет россии (ск рф)
единая россия
петропавловск-камчатский
происшествия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 дек — РИА Новости. Экс-мэр Петропавловска-Камчатского Виталий Иваненко, приговоренный судом к пяти с половиной годам лишения свободы за взяточничество, будет исключен из рядов "Единой России", сообщили РИА Новости в Камчатском региональном отделении партии ЕР.По его словам, соответствующее решение может быть принято президиумом регионального политсовета "Единой России" уже на следующей неделе, когда в распоряжение камчатского отделения поступит копия приговора суда. С 23 декабря прошлого года членство Иваненко в партии приостановлено.Иваненко ушел в отставку с поста мэра по собственному желанию с 27 ноября 2019 года. Неделей ранее он добровольно сложил полномочия секретаря Петропавловск-Камчатского местного отделения "Единой России". Позже СК сообщил, что брат экс-главы Петропавловска-Камчатского проходит по делу о даче взятки и посредничестве во взяточничестве. По данным следствия, брат бывшего мэра по его поручению получил частями от посредника - директора службы автомобильных дорог - для последующей передачи экс-главе города взятку в 200 тысяч рублей. СК утверждал, что взятка передана за то, чтобы экс-мэр помогал с заключением муниципальных контрактов.Семнадцатого декабря 2019 года стало известно о возбуждении уголовного дела о получении взяток в отношении самого Иваненко. По версии следствия, он получил от начальника "Службы благоустройства Петропавловск-Камчатского городского округа" за общее "покровительство" через своего брата 700 тысяч рублей. Также, по данным СК, Иваненко получил 200 тысяч рублей, переданные предпринимателем через директора "Службы автомобильных дорог Петропавловск-Камчатского городского округа" и своего брата за содействие при заключении муниципальных контрактов.Иваненко был задержан и, по данным следствия, дал признательные показания. Экс-мэру было предъявлено обвинение в получении взяток, его поместили под домашний арест на месяц.В пятницу приговором суда Иваненко назначено наказание в виде пяти лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, выплатой штрафа в размере 4 миллионов рублей, его брату назначено наказание в виде лишения свободы сроком три года года месяцев с отбыванием в колонии общего режима и выплатой штрафа в размере 2,2 миллиона рублей.Виталий Иваненко возглавлял Петропавловск-Камчатский с декабря 2016 года. Срок его полномочий должен был закончиться в 2021 году.
https://ria.ru/20201209/vzyatka-1588446253.html
https://ria.ru/20201209/nakazanie-1588366645.html
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виталий иваненко, следственный комитет россии (ск рф), единая россия, петропавловск-камчатский, происшествия

Осужденного экс-мэра Петропавловска-Камчатского исключат из ЕР

07:42 11.12.2020
 
© Фото : официальный сайт администрации Петропавловска-КамчатскогоВиталий Иваненко
Виталий Иваненко - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© Фото : официальный сайт администрации Петропавловска-Камчатского
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 дек — РИА Новости. Экс-мэр Петропавловска-Камчатского Виталий Иваненко, приговоренный судом к пяти с половиной годам лишения свободы за взяточничество, будет исключен из рядов "Единой России", сообщили РИА Новости в Камчатском региональном отделении партии ЕР.
"Виталий Иваненко будет исключен из партии в соответствии с уставом, который предусматривает данную процедуру при вынесении обвинительного приговора в отношении членов ЕР", - сказал собеседник агентства.
По его словам, соответствующее решение может быть принято президиумом регионального политсовета "Единой России" уже на следующей неделе, когда в распоряжение камчатского отделения поступит копия приговора суда. С 23 декабря прошлого года членство Иваненко в партии приостановлено.
Иваненко ушел в отставку с поста мэра по собственному желанию с 27 ноября 2019 года. Неделей ранее он добровольно сложил полномочия секретаря Петропавловск-Камчатского местного отделения "Единой России". Позже СК сообщил, что брат экс-главы Петропавловска-Камчатского проходит по делу о даче взятки и посредничестве во взяточничестве. По данным следствия, брат бывшего мэра по его поручению получил частями от посредника - директора службы автомобильных дорог - для последующей передачи экс-главе города взятку в 200 тысяч рублей. СК утверждал, что взятка передана за то, чтобы экс-мэр помогал с заключением муниципальных контрактов.
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Семнадцатого декабря 2019 года стало известно о возбуждении уголовного дела о получении взяток в отношении самого Иваненко. По версии следствия, он получил от начальника "Службы благоустройства Петропавловск-Камчатского городского округа" за общее "покровительство" через своего брата 700 тысяч рублей. Также, по данным СК, Иваненко получил 200 тысяч рублей, переданные предпринимателем через директора "Службы автомобильных дорог Петропавловск-Камчатского городского округа" и своего брата за содействие при заключении муниципальных контрактов.
Иваненко был задержан и, по данным следствия, дал признательные показания. Экс-мэру было предъявлено обвинение в получении взяток, его поместили под домашний арест на месяц.
В пятницу приговором суда Иваненко назначено наказание в виде пяти лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, выплатой штрафа в размере 4 миллионов рублей, его брату назначено наказание в виде лишения свободы сроком три года года месяцев с отбыванием в колонии общего режима и выплатой штрафа в размере 2,2 миллиона рублей.
Виталий Иваненко возглавлял Петропавловск-Камчатский с декабря 2016 года. Срок его полномочий должен был закончиться в 2021 году.
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Виталий ИваненкоСледственный комитет России (СК РФ)Единая РоссияПетропавловск-КамчатскийПроисшествия
 
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