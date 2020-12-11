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Российский МиГ-31 перехватил американский самолет над Беринговым морем
Российский МиГ-31 перехватил американский самолет над Беринговым морем
Российский истребитель МиГ-31 перехватил над Беринговым морем стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и сопровождал его, пока тот не удалился от... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T17:15
2020-12-11T23:30
черное море
су-30
нато
франция
сша
национальный центр управления обороной рф
берингово море
ввс сша
миг-31
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Российский истребитель МиГ-31 перехватил над Беринговым морем стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и сопровождал его, пока тот не удалился от границы, сообщили в пятницу журналистам в Национальном центре управления обороной (НЦУО, входит в Минобороны России).По данным центра, 11 декабря российские РЛС засекли над нейтральными водами Берингова моря воздушную цель, приближающуюся к российской границе."В воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Тихоокеанского флота. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и сопроводил его над акваторией Берингова моря", — сказали в НЦУО.Военные добавили, что после разворота американского самолета от границы России МиГ-31 благополучно вернулся на аэродром базирования.Полет российского истребителя выполнялся в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, нарушения государственной границы не допущено, добавили в центре.В конце лета этого года количество перехватов военных самолетов НАТО у границ России резко выросло — Минобороны в отдельные дни сообщало о нескольких перехватах сразу. Осенью отчеты о сопровождении иностранных воздушных судов стали появляться значительно реже, в ноябре эта тема практически не звучала.Однако в начале декабря наметился новый всплеск активности в воздушном пространстве у российских границ, сегодняшний случай стал уже вторым за неделю. В понедельник, 7 декабря, российский истребитель Су-30 перехватил над Черным морем сразу два самолета-разведчика — США и Франции, которые сопровождал топливозаправщик.МиГ-31 — истребитель-перехватчик, способный развивать скорость до трех скоростей звука. Самолет способен нести четыре дальнобойные ракеты класса "воздух — воздух" Р-33.
https://ria.ru/20201210/ucheniya-1588678524.html
https://ria.ru/20201211/nato-1588786837.html
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черное море, су-30, нато, франция, сша, национальный центр управления обороной рф, берингово море, ввс сша, миг-31

Российский МиГ-31 перехватил американский самолет над Беринговым морем

17:15 11.12.2020 (обновлено: 23:30 11.12.2020)
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкИстребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой Кинжал - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Российский истребитель МиГ-31 перехватил над Беринговым морем стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и сопровождал его, пока тот не удалился от границы, сообщили в пятницу журналистам в Национальном центре управления обороной (НЦУО, входит в Минобороны России).
По данным центра, 11 декабря российские РЛС засекли над нейтральными водами Берингова моря воздушную цель, приближающуюся к российской границе.
"В воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Тихоокеанского флота. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и сопроводил его над акваторией Берингова моря", — сказали в НЦУО.
Военные добавили, что после разворота американского самолета от границы России МиГ-31 благополучно вернулся на аэродром базирования.
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Полет российского истребителя выполнялся в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, нарушения государственной границы не допущено, добавили в центре.
В конце лета этого года количество перехватов военных самолетов НАТО у границ России резко выросло — Минобороны в отдельные дни сообщало о нескольких перехватах сразу. Осенью отчеты о сопровождении иностранных воздушных судов стали появляться значительно реже, в ноябре эта тема практически не звучала.
Однако в начале декабря наметился новый всплеск активности в воздушном пространстве у российских границ, сегодняшний случай стал уже вторым за неделю. В понедельник, 7 декабря, российский истребитель Су-30 перехватил над Черным морем сразу два самолета-разведчика — США и Франции, которые сопровождал топливозаправщик.
МиГ-31 — истребитель-перехватчик, способный развивать скорость до трех скоростей звука. Самолет способен нести четыре дальнобойные ракеты класса "воздух — воздух" Р-33.
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Черное мореСу-30НАТОФранцияСШАНациональный центр управления обороной РФБерингово мореВВС СШАМиГ-31
 
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