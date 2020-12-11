https://ria.ru/20201211/ispytaniya-1588731056.html

Австралия остановила испытания вакцины из-за ложных тестов на ВИЧ

Австралия остановила испытания вакцины из-за ложных тестов на ВИЧ

Дальнейшие испытания австралийской вакцины от COVID-19 остановлены после того, как участники первой фазы испытаний получили ложноположительные тесты на... РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T11:26

2020-12-11T11:26

2020-12-11T13:24

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

скотт моррисон

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Дальнейшие испытания австралийской вакцины от COVID-19 остановлены после того, как участники первой фазы испытаний получили ложноположительные тесты на ВИЧ-инфекцию, сообщается в совместном релизе разработчиков препарата — Университета Квинсленда и биотехнологической компании CSL."Университет Квинсленда и CSL сегодня объявили, что первая фаза испытаний вакцины UQ-CSL v451 от COVID-19 показала, что (препарат. — Прим. ред.) вызывает устойчивый ответ на вирус и имеет высокие показатели безопасности. У 216 не было выявлено серьезных побочных эффектов или опасений по поводу безопасности. Однако после консультаций с правительством Австралии CSL решила, что не будет переходить к фазе 2/3 испытаний вакцины-кандидата", — сообщается в релизе.При этом в релизе отмечается, что "первая фаза испытаний вакцины будет продолжена". По словам разработчиков, дальнейший анализ данных покажет, как долго сохраняются антитела. На данный момент исследования показывают, что уровень антител уже снижается, говорится в релизе.Ранее сообщалось, что власти Австралии отменили заказ стоимостью миллиард долларов на 50 миллионов доз местной вакцины против COVID-19. По словам премьер-министра страны Скотта Моррисона, комитет национальной безопасности правительства страны решил отменить сделку из-за опасений, что информация о ВИЧ-инфекции подорвет доверие населения к программе вакцинации.Как сообщила газета Sidney Morning Herald, при создании вакцины австралийские ученые использовали платформу, содержащую фрагменты шиповидного белка ВИЧ. По словам источника, знакомого с проведением клинических испытаний, хотя этот фрагмент не представляет "абсолютно никакого риска для здоровья людей", у некоторых добровольцев в ответ на него начали вырабатываться антитела.Минздрав Австралии сообщил в пятницу, что власти страны договорились о приобретении дополнительных 20 миллионов доз вакцины от коронавируса компании AstraZeneca и 11 миллионов доз вакцины компании Novavax.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201211/sputnik-1588724448.html

https://ria.ru/20201014/koronavirus-1579694779.html

квинсленд

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коронавирус covid-19, скотт моррисон, astrazeneca , квинсленд, австралия, в мире