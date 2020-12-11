https://ria.ru/20201211/invalidnost-1588699557.html

Минтруд предложил упростить процедуру установления инвалидности

Минтруд предложил упростить процедуру установления инвалидности

Минтруд РФ предлагает изменить временный порядок установления первичной инвалидности на основе медицинских заключений, соответствующий проект опубликован на... РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T02:01

2020-12-11T02:01

2020-12-11T02:01

россия

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

общество

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Минтруд РФ предлагает изменить временный порядок установления первичной инвалидности на основе медицинских заключений, соответствующий проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.Как отмечается в пояснительной записке к документу, граждане, впервые столкнувшиеся с необходимостью в направлении на медико-социальную экспертизу из медучреждения, испытывают трудности в проведении обследований. Это связано с загруженностью медорганизаций, а также ограничительными мерами, введенными из-за COVID. Так, за апрель-ноябрь 2020 года на медико-социальную экспертизу из медучреждений направлено на 23% меньше людей в сравнении с аналогичным периодом 2019 года.Проект направлен на недопущение нарушения прав граждан, впервые претендующих на установление им инвалидности.

https://ria.ru/20201203/sayt-1587448712.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), общество