Минтруд предложил упростить процедуру установления инвалидности
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Минтруд РФ предлагает изменить временный порядок установления первичной инвалидности на основе медицинских заключений, соответствующий проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Как отмечается в пояснительной записке к документу, граждане, впервые столкнувшиеся с необходимостью в направлении на медико-социальную экспертизу из медучреждения, испытывают трудности в проведении обследований. Это связано с загруженностью медорганизаций, а также ограничительными мерами, введенными из-за COVID. Так, за апрель-ноябрь 2020 года на медико-социальную экспертизу из медучреждений направлено на 23% меньше людей в сравнении с аналогичным периодом 2019 года.
Проект направлен на недопущение нарушения прав граждан, впервые претендующих на установление им инвалидности.
"Проектом постановления предусмотрено, что в случае, если медицинская организация впервые направляет на медико-социальную экспертизу гражданина, имеющего заболевания, дефекты, необратимые морфологические изменения, нарушения функций органов и систем организма, содержащихся в приложении к Правилам, при наличии ранее проведенных медицинских обследований, подтверждающих такие заболевания и степень выраженности нарушенных функций органов и систем, в направлении на медико-социальную экспертизу медицинской организацией указываются основные данные о состоянии здоровья гражданина, отражающие степень выраженности нарушенных функций органов и систем. При этом медицинские обследования, содержащиеся в Перечне, гражданам в медицинских организациях не проводятся", - говорится в пояснительной записке к проекту постановления.