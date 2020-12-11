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Минтруд предложил упростить процедуру установления инвалидности
Минтруд предложил упростить процедуру установления инвалидности
Минтруд РФ предлагает изменить временный порядок установления первичной инвалидности на основе медицинских заключений, соответствующий проект опубликован на... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T02:01
2020-12-11T02:01
россия
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
общество
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Минтруд РФ предлагает изменить временный порядок установления первичной инвалидности на основе медицинских заключений, соответствующий проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.Как отмечается в пояснительной записке к документу, граждане, впервые столкнувшиеся с необходимостью в направлении на медико-социальную экспертизу из медучреждения, испытывают трудности в проведении обследований. Это связано с загруженностью медорганизаций, а также ограничительными мерами, введенными из-за COVID. Так, за апрель-ноябрь 2020 года на медико-социальную экспертизу из медучреждений направлено на 23% меньше людей в сравнении с аналогичным периодом 2019 года.Проект направлен на недопущение нарушения прав граждан, впервые претендующих на установление им инвалидности.
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россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), общество

Минтруд предложил упростить процедуру установления инвалидности

02:01 11.12.2020
 
© РИА Новости / Александр УткинИнвалидная коляска в коридоре
Инвалидная коляска в коридоре - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© РИА Новости / Александр Уткин
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Минтруд РФ предлагает изменить временный порядок установления первичной инвалидности на основе медицинских заключений, соответствующий проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Как отмечается в пояснительной записке к документу, граждане, впервые столкнувшиеся с необходимостью в направлении на медико-социальную экспертизу из медучреждения, испытывают трудности в проведении обследований. Это связано с загруженностью медорганизаций, а также ограничительными мерами, введенными из-за COVID. Так, за апрель-ноябрь 2020 года на медико-социальную экспертизу из медучреждений направлено на 23% меньше людей в сравнении с аналогичным периодом 2019 года.
Проект направлен на недопущение нарушения прав граждан, впервые претендующих на установление им инвалидности.
"Проектом постановления предусмотрено, что в случае, если медицинская организация впервые направляет на медико-социальную экспертизу гражданина, имеющего заболевания, дефекты, необратимые морфологические изменения, нарушения функций органов и систем организма, содержащихся в приложении к Правилам, при наличии ранее проведенных медицинских обследований, подтверждающих такие заболевания и степень выраженности нарушенных функций органов и систем, в направлении на медико-социальную экспертизу медицинской организацией указываются основные данные о состоянии здоровья гражданина, отражающие степень выраженности нарушенных функций органов и систем. При этом медицинские обследования, содержащиеся в Перечне, гражданам в медицинских организациях не проводятся", - говорится в пояснительной записке к проекту постановления.
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