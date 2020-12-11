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Путин прокомментировал ситуацию с зарубежными интернет-платформами
Путин прокомментировал ситуацию с зарубежными интернет-платформами
Зарубежные интернет-платформы пользуются технологическими преимуществами, Россия в свое время упустила этот момент, но активно сейчас работает по развитию... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T15:58
2020-12-11T16:23
интернет
технологии
общество
владимир путин
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Зарубежные интернет-платформы пользуются технологическими преимуществами, Россия в свое время упустила этот момент, но активно сейчас работает по развитию технологий, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с членами СПЧ."Они пользуются своим технологическим преимуществом, которое было достигнуто в предыдущие годы. В нашей стране, к сожалению, должным образом на это внимание не обращали. Теперь мы понимаем всю остроту, важность этого направления работы", - сказал Путин, слова которого приводятся в стенограмме заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека, размещенной на сайте Кремля."Как вы видите, активно работаем и в сфере интернета, и в сфере искусственного интеллекта. У нас есть все шансы сделать серьезный, значительный рывок вперед. Над этим будем работать, создавать новые возможности. Вот здесь самое главное, то, чем мы должны заниматься", - подчеркнул глава государства.Встреча Путина с членами СПЧ состоялась накануне, первая часть прошла в открытом для прессы режиме. Высказывания президента, сделанные во второй части заседания, опубликованы в пятницу.
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интернет, технологии, общество, владимир путин

Путин прокомментировал ситуацию с зарубежными интернет-платформами

15:58 11.12.2020 (обновлено: 16:23 11.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Зарубежные интернет-платформы пользуются технологическими преимуществами, Россия в свое время упустила этот момент, но активно сейчас работает по развитию технологий, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с членами СПЧ.
"Они пользуются своим технологическим преимуществом, которое было достигнуто в предыдущие годы. В нашей стране, к сожалению, должным образом на это внимание не обращали. Теперь мы понимаем всю остроту, важность этого направления работы", - сказал Путин, слова которого приводятся в стенограмме заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека, размещенной на сайте Кремля.
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Встреча Путина с членами СПЧ состоялась накануне, первая часть прошла в открытом для прессы режиме. Высказывания президента, сделанные во второй части заседания, опубликованы в пятницу.
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