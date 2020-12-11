https://ria.ru/20201211/integratsiya-1588753886.html

Путин поддержал проект по развитию интеграции в ЕАЭС

Путин поддержал проект по развитию интеграции в ЕАЭС

Россия поддерживает проект стратегии развития интеграции в рамках Евразийского экономического союза до 2025 года, который предусматривает формирование общего... РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T13:24

2020-12-11T13:24

2020-12-11T13:24

россия

евразийский экономический союз

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Россия поддерживает проект стратегии развития интеграции в рамках Евразийского экономического союза до 2025 года, который предусматривает формирование общего рынка товаров, услуг, капитала и рабочей силы, а также создание единого цифрового пространства, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы поддерживаем подготовленный правительствами "пятерки" проект стратегических направлений развития евразийской интеграции до 2025 года, предусматривающий завершение формирования в рамках ЕврАзЭС общего рынка товаров, услуг, капитала, рабочей силы, а также единого цифрового пространства", - сказал Путин в пятницу на заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое проходит по видеосвязи.По его словам, это нацелено на то, чтобы стимулировать рост экономик государств, входящих в ЕАЭС, и повысить благосостояние и качество жизни граждан.

https://ria.ru/20201211/eaes-1588547815.html

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россия, евразийский экономический союз, владимир путин, в мире