https://ria.ru/20201211/integratsiya-1588753886.html
Путин поддержал проект по развитию интеграции в ЕАЭС
Путин поддержал проект по развитию интеграции в ЕАЭС
Россия поддерживает проект стратегии развития интеграции в рамках Евразийского экономического союза до 2025 года, который предусматривает формирование общего... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T13:24
2020-12-11T13:24
2020-12-11T13:24
россия
евразийский экономический союз
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Россия поддерживает проект стратегии развития интеграции в рамках Евразийского экономического союза до 2025 года, который предусматривает формирование общего рынка товаров, услуг, капитала и рабочей силы, а также создание единого цифрового пространства, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы поддерживаем подготовленный правительствами "пятерки" проект стратегических направлений развития евразийской интеграции до 2025 года, предусматривающий завершение формирования в рамках ЕврАзЭС общего рынка товаров, услуг, капитала, рабочей силы, а также единого цифрового пространства", - сказал Путин в пятницу на заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое проходит по видеосвязи.По его словам, это нацелено на то, чтобы стимулировать рост экономик государств, входящих в ЕАЭС, и повысить благосостояние и качество жизни граждан.
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