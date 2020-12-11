Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201211/integratsiya-1588740445.html
Лидеры стран ЕАЭС на саммите примут стратегию интеграции до 2025 года
Лидеры стран ЕАЭС на саммите примут стратегию интеграции до 2025 года
Лидеры стран ЕАЭС на саммите примут стратегию об интеграции до 2025 года, также может быть принято решение о предоставлении статуса наблюдателя Узбекистану и... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T12:19
2020-12-11T12:19
евразийский экономический союз
дмитрий песков
владимир путин
куба
узбекистан
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588549146_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_bd43a131755d70610abcc9848829a61e.jpg
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Лидеры стран ЕАЭС на саммите примут стратегию об интеграции до 2025 года, также может быть принято решение о предоставлении статуса наблюдателя Узбекистану и Кубе, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.Пресс-служба Кремля ранее сообщила, что Путин 11 декабря примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в видеоформате."Обширная повестка дня, много документов. Конечно, свой отпечаток накладывает пандемия, большая часть обсуждения будет посвящена именно плану реализации совместных действий по борьбе с пандемией, он еще летом был утвержден в рамках комиссии. Главным, наверное, документом, который будет на повестке дня утверждаться участниками этого саммита, будет документ о стратегических направлениях развития евразийской экономической интеграции до 2025 года", - сказал Песков журналистам.Он подчеркнул, что интеграция, несмотря на все пандемические сложности, продолжает развиваться, совершенствоваться."Путь долгий, сложный, но чрезвычайно выгодный для народов всех стран-участников", - добавил Песков.Песков также озвучил еще одно важное решение, которое предстоит принять на заседании. "Также очень важные будут решения, мы ожидаем, что эти решения будут озвучены и приняты - о предоставлении статуса наблюдателей республике Узбекистан,... а также Кубе", - добавил он.
https://ria.ru/20201204/kurs-1587643339.html
https://ria.ru/20201208/tabak-1588212277.html
куба
узбекистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588549146_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_7ed531eeccd970390b256d928c0a3e10.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
евразийский экономический союз, дмитрий песков, владимир путин, куба, узбекистан, в мире

Лидеры стран ЕАЭС на саммите примут стратегию интеграции до 2025 года

12:19 11.12.2020
 
© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкФлаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС)
Флаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС) - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© Sputnik / Владислав Воднев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Лидеры стран ЕАЭС на саммите примут стратегию об интеграции до 2025 года, также может быть принято решение о предоставлении статуса наблюдателя Узбекистану и Кубе, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.
Пресс-служба Кремля ранее сообщила, что Путин 11 декабря примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в видеоформате.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин принимает участие в режиме видеоконференции в заседании Евразийского межправительственного совета стран ЕАЭС - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
4 декабря, 12:03
Мишустин призвал продолжить курс на укрепление единого рынка ЕАЭС
"Обширная повестка дня, много документов. Конечно, свой отпечаток накладывает пандемия, большая часть обсуждения будет посвящена именно плану реализации совместных действий по борьбе с пандемией, он еще летом был утвержден в рамках комиссии. Главным, наверное, документом, который будет на повестке дня утверждаться участниками этого саммита, будет документ о стратегических направлениях развития евразийской экономической интеграции до 2025 года", - сказал Песков журналистам.
Он подчеркнул, что интеграция, несмотря на все пандемические сложности, продолжает развиваться, совершенствоваться.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
8 декабря, 14:16
Путин подписал закон о ратификации соглашения об акцизах на табак в ЕАЭС
"Путь долгий, сложный, но чрезвычайно выгодный для народов всех стран-участников", - добавил Песков.
Песков также озвучил еще одно важное решение, которое предстоит принять на заседании. "Также очень важные будут решения, мы ожидаем, что эти решения будут озвучены и приняты - о предоставлении статуса наблюдателей республике Узбекистан,... а также Кубе", - добавил он.
 
Евразийский экономический союзДмитрий ПесковВладимир ПутинКубаУзбекистанВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:41На северо-востоке Москвы нашли тело мужчины и пятилетнего ребенка
08:36Адвокат Трампа прокомментировал решение Верховного суда по итогам выборов
08:22Итальянский волонтер, просивший у Путина гражданство, получил паспорт
08:10Россияне назвали любимые новогодние фильмы
08:07Синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу
07:44В пресс-службе Деда Мороза рассказали, что взрослые просят на Новый год
07:33National Interest объяснил, почему Су-57 является "реальной угрозой" НАТО
07:11Врачи рассказали, почему нельзя носить маску несколько дней подряд
07:07Дед Мороз не планирует делать прививку от коронавируса
07:04Эксперты назвали доходные альтернативы банковским вкладам в декабре
06:43Команда дешифраторов смогла разгадать один из текстов киллера Зодиака
06:10Трамп заявил о начале вакцинации в США "менее чем через 24 часа"
06:10Миротворцы в Карабахе оборудовали посты наблюдения защитными средствами
06:07В Saxo Bank предсказали, когда закончится пандемия COVID-19
06:06Спикер украинской делегации по Донбассу оскорбил избирателей Зеленского
06:02В штабе Байдена оценили отказ ВС рассмотреть иск Техаса по выборам
06:01Трамп прокомментировал выдачу лицензии вакцине компании Pfizer
05:34NYT: вакцине Pfizer выдали лицензию на использование в экстренных случаях
04:46Археологи обнаружили языческий алтарь возрастом 1800 лет
04:17МЧС рекомендовало не использовать паяльные лампы для отогрева автомобиля
Лента новостейМолния