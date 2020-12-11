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Лидеры стран ЕАЭС на саммите примут стратегию интеграции до 2025 года
Лидеры стран ЕАЭС на саммите примут стратегию интеграции до 2025 года
Лидеры стран ЕАЭС на саммите примут стратегию об интеграции до 2025 года, также может быть принято решение о предоставлении статуса наблюдателя Узбекистану и... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T12:19
2020-12-11T12:19
2020-12-11T12:19
евразийский экономический союз
дмитрий песков
владимир путин
куба
узбекистан
в мире
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Лидеры стран ЕАЭС на саммите примут стратегию об интеграции до 2025 года, также может быть принято решение о предоставлении статуса наблюдателя Узбекистану и Кубе, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.Пресс-служба Кремля ранее сообщила, что Путин 11 декабря примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в видеоформате."Обширная повестка дня, много документов. Конечно, свой отпечаток накладывает пандемия, большая часть обсуждения будет посвящена именно плану реализации совместных действий по борьбе с пандемией, он еще летом был утвержден в рамках комиссии. Главным, наверное, документом, который будет на повестке дня утверждаться участниками этого саммита, будет документ о стратегических направлениях развития евразийской экономической интеграции до 2025 года", - сказал Песков журналистам.Он подчеркнул, что интеграция, несмотря на все пандемические сложности, продолжает развиваться, совершенствоваться."Путь долгий, сложный, но чрезвычайно выгодный для народов всех стран-участников", - добавил Песков.Песков также озвучил еще одно важное решение, которое предстоит принять на заседании. "Также очень важные будут решения, мы ожидаем, что эти решения будут озвучены и приняты - о предоставлении статуса наблюдателей республике Узбекистан,... а также Кубе", - добавил он.
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евразийский экономический союз, дмитрий песков, владимир путин, куба, узбекистан, в мире
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости.
Лидеры стран ЕАЭС
на саммите примут стратегию об интеграции до 2025 года, также может быть принято решение о предоставлении статуса наблюдателя Узбекистану
и Кубе
, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков
.
Пресс-служба Кремля ранее сообщила, что Путин 11 декабря примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в видеоформате.
"Обширная повестка дня, много документов. Конечно, свой отпечаток накладывает пандемия, большая часть обсуждения будет посвящена именно плану реализации совместных действий по борьбе с пандемией, он еще летом был утвержден в рамках комиссии. Главным, наверное, документом, который будет на повестке дня утверждаться участниками этого саммита, будет документ о стратегических направлениях развития евразийской экономической интеграции до 2025 года", - сказал Песков журналистам.
Он подчеркнул, что интеграция, несмотря на все пандемические сложности, продолжает развиваться, совершенствоваться.
"Путь долгий, сложный, но чрезвычайно выгодный для народов всех стран-участников", - добавил Песков.
Песков также озвучил еще одно важное решение, которое предстоит принять на заседании. "Также очень важные будут решения, мы ожидаем, что эти решения будут озвучены и приняты - о предоставлении статуса наблюдателей республике Узбекистан,... а также Кубе", - добавил он.