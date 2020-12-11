https://ria.ru/20201211/gruziya-1588738066.html
Президент Грузии отметила важность диалога с Россией
Президент Грузии отметила важность диалога с Россией
Президент Грузии Саломе Зурабишвили во время выступления на первом заседании новоизбранного парламента подчеркнула важность найти новые пути сближения с... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T12:04
2020-12-11T12:04
2020-12-11T12:06
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ТБИЛИСИ, 11 дек - РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили во время выступления на первом заседании новоизбранного парламента подчеркнула важность найти новые пути сближения с Абхазией и Южной Осетией и начать диалог с Россией.Тбилиси разорвал с Москвой дипломатические отношения после того, как Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Грузия считает эти территории оккупированными."Для решения замороженных конфликтов и победы над оккупацией необходим новый подход и выход из самоизоляции... Нельзя, в отличие от всего мира и наших ближайших партнеров, быть единственной страной, которая отказывается от дипломатии. Надо отметить - и в этом я отчасти соглашусь с оппозицией - что лишь параллельная дипломатия с Россией не оправдывается...",- заявила Зурабишвили.По ее словам, у диалога есть свои форматы, и поддержка международных партнеров в этом направлении необходима. Президент отметила, что "важно найти новые подходы для сближения с абхазскими и осетинскими братьями". Глава государства считает, что надо найти пути для сокращения дистанции и объединения, а для этого надо использовать все возможности.
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саломе зурабишвили, абхазия, москва, грузия, в мире
ТБИЛИСИ, 11 дек - РИА Новости.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили
во время выступления на первом заседании новоизбранного парламента подчеркнула важность найти новые пути сближения с Абхазией и Южной Осетией и начать диалог с Россией.
Тбилиси
разорвал с Москвой
дипломатические отношения после того, как Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Грузия считает эти территории оккупированными.
"Для решения замороженных конфликтов и победы над оккупацией необходим новый подход и выход из самоизоляции... Нельзя, в отличие от всего мира и наших ближайших партнеров, быть единственной страной, которая отказывается от дипломатии. Надо отметить - и в этом я отчасти соглашусь с оппозицией - что лишь параллельная дипломатия с Россией не оправдывается...",- заявила Зурабишвили.
По ее словам, у диалога есть свои форматы, и поддержка международных партнеров в этом направлении необходима. Президент отметила, что "важно найти новые подходы для сближения с абхазскими и осетинскими братьями". Глава государства считает, что надо найти пути для сокращения дистанции и объединения, а для этого надо использовать все возможности.