https://ria.ru/20201211/grishaeva-1588768770.html

"Подумала, Заворотнюк": Гришаеву перепутали с тяжело больной актрисой

"Подумала, Заворотнюк": Гришаеву перепутали с тяжело больной актрисой

После того, как Нонна Гришаева опубликовала в инстаграме отрывок со съемок новогодней передачи, некоторые пользователи написали, что перепутали ее с Анастасией... РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T16:25

2020-12-11T16:25

2020-12-11T16:25

юрий гальцев

знаменитости

звезды

шоубиз

нонна гришаева

анастасия заворотнюк

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. После того, как Нонна Гришаева опубликовала в инстаграме отрывок со съемок новогодней передачи, некоторые пользователи написали, что перепутали ее с Анастасией Заворотнюк. В ролике Гришаева танцует вместе Юрием Гальцевым под песню Полины Гагариной "Драмы больше нет" в блестящем платье и высокой прической, прямо как у няни Вики — главной героини комедийного сериала "Моя прекрасная няня" в Анастасии Заворотнюк."Я сначала решила, что это Заворотнюк. Нонна прекрасна как всегда", — считает prinzessinkseni; "Я уже подумала, что в эфире Анастасия. Но потом хорошо разглядела, нет, это вы, Нонна. Ваш новый образ — так красиво", — прокомментировала swetjaq; "На Заворотнюк похожа здесь из "Моей прекрасной няни", — подчеркнула anastasiiaababkova.Актриса пока никак не отреагировала на эти комментарии. В августе прошлого года в СМИ появились сообщения о том, что у звезды сериала "Моя прекрасная няня" диагностировали серьезное заболевание: по некоторым сообщениям, рак мозга. Долгое время родственники актрисы не давали никаких комментариев, однако затем подтвердили, что у нее диагностировали глиобластому.

https://ria.ru/20201130/zavorotnyuk-1586978205.html

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юрий гальцев, знаменитости, звезды, нонна гришаева, анастасия заворотнюк