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https://ria.ru/20201211/grishaeva-1588768770.html
"Подумала, Заворотнюк": Гришаеву перепутали с тяжело больной актрисой
"Подумала, Заворотнюк": Гришаеву перепутали с тяжело больной актрисой
После того, как Нонна Гришаева опубликовала в инстаграме отрывок со съемок новогодней передачи, некоторые пользователи написали, что перепутали ее с Анастасией... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T16:25
2020-12-11T16:25
юрий гальцев
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шоубиз
нонна гришаева
анастасия заворотнюк
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. После того, как Нонна Гришаева опубликовала в инстаграме отрывок со съемок новогодней передачи, некоторые пользователи написали, что перепутали ее с Анастасией Заворотнюк. В ролике Гришаева танцует вместе Юрием Гальцевым под песню Полины Гагариной "Драмы больше нет" в блестящем платье и высокой прической, прямо как у няни Вики — главной героини комедийного сериала "Моя прекрасная няня" в Анастасии Заворотнюк."Я сначала решила, что это Заворотнюк. Нонна прекрасна как всегда", — считает prinzessinkseni; "Я уже подумала, что в эфире Анастасия. Но потом хорошо разглядела, нет, это вы, Нонна. Ваш новый образ — так красиво", — прокомментировала swetjaq; "На Заворотнюк похожа здесь из "Моей прекрасной няни", — подчеркнула anastasiiaababkova.Актриса пока никак не отреагировала на эти комментарии. В августе прошлого года в СМИ появились сообщения о том, что у звезды сериала "Моя прекрасная няня" диагностировали серьезное заболевание: по некоторым сообщениям, рак мозга. Долгое время родственники актрисы не давали никаких комментариев, однако затем подтвердили, что у нее диагностировали глиобластому.
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юрий гальцев, знаменитости, звезды, нонна гришаева, анастасия заворотнюк

"Подумала, Заворотнюк": Гришаеву перепутали с тяжело больной актрисой

16:25 11.12.2020
 
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкАктриса Нонна Гришаева
Актриса Нонна Гришаева - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. После того, как Нонна Гришаева опубликовала в инстаграме отрывок со съемок новогодней передачи, некоторые пользователи написали, что перепутали ее с Анастасией Заворотнюк.
В ролике Гришаева танцует вместе Юрием Гальцевым под песню Полины Гагариной "Драмы больше нет" в блестящем платье и высокой прической, прямо как у няни Вики — главной героини комедийного сериала "Моя прекрасная няня" в Анастасии Заворотнюк.
"Я сначала решила, что это Заворотнюк. Нонна прекрасна как всегда", — считает prinzessinkseni; "Я уже подумала, что в эфире Анастасия. Но потом хорошо разглядела, нет, это вы, Нонна. Ваш новый образ — так красиво", — прокомментировала swetjaq; "На Заворотнюк похожа здесь из "Моей прекрасной няни", — подчеркнула anastasiiaababkova.
Актриса пока никак не отреагировала на эти комментарии.
В августе прошлого года в СМИ появились сообщения о том, что у звезды сериала "Моя прекрасная няня" диагностировали серьезное заболевание: по некоторым сообщениям, рак мозга. Долгое время родственники актрисы не давали никаких комментариев, однако затем подтвердили, что у нее диагностировали глиобластому.
Актриса Анастасия Заворотнюк на показе капсульной коллекции Ermanno Scervino for Bosco на открытии обновленного бутика Ermanno Scervino в ГУМе - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
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ШоубизЮрий ГальцевЗнаменитостизвездыНонна ГришаеваАнастасия Заворотнюк
 
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