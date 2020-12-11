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Греция уменьшила сроки карантина для туристов, приезжающих на праздники
Греция уменьшила сроки карантина для туристов, приезжающих на праздники
Сроки обязательного карантина для прибывающих в Грецию из-за границы с 18 декабря уменьшены с десяти дней до трех, сообщил официальный представитель... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T18:06
2020-12-11T18:06
2020-12-11T18:06
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АФИНЫ, 11 дек – РИА Новости. Сроки обязательного карантина для прибывающих в Грецию из-за границы с 18 декабря уменьшены с десяти дней до трех, сообщил официальный представитель правительства Стелиос Петсас на брифинге в пятницу.О введении обязательного профилактического карантина на десять дней для тех, кто приезжает в Грецию из-за рубежа, было объявлено 7 декабря."Обязательный профилактический карантин для всех путешествующих из зарубежных стран в Грецию и въезжающих с 18 декабря 2020 года по 7 января 2021 года ограничен с объявленных десяти до трех дней", — сказал Петсас.Вместе с тем в стране сохраняется режим всеобщего карантина с незначительными послаблениями.На Рождество 25 декабря и Богоявление 6 января в Грецию традиционно приезжали тысячи туристов.
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рождество христово, туризм, туристы, новости - туризм, греция
АФИНЫ, 11 дек – РИА Новости. Сроки обязательного карантина для прибывающих в Грецию из-за границы с 18 декабря уменьшены с десяти дней до трех, сообщил официальный представитель правительства Стелиос Петсас на брифинге в пятницу.
О введении обязательного профилактического карантина на десять дней для тех, кто приезжает в Грецию из-за рубежа, было объявлено 7 декабря.
"Обязательный профилактический карантин для всех путешествующих из зарубежных стран в Грецию и въезжающих с 18 декабря 2020 года по 7 января 2021 года ограничен с объявленных десяти до трех дней", — сказал Петсас.
Вместе с тем в стране сохраняется режим всеобщего карантина с незначительными послаблениями.
На Рождество 25 декабря и Богоявление 6 января в Грецию традиционно приезжали тысячи туристов.