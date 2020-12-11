https://ria.ru/20201211/gretsiya-1588760654.html

Греция уменьшила сроки карантина для туристов, приезжающих на праздники

Греция уменьшила сроки карантина для туристов, приезжающих на праздники

Сроки обязательного карантина для прибывающих в Грецию из-за границы с 18 декабря уменьшены с десяти дней до трех, сообщил официальный представитель... РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T18:06

2020-12-11T18:06

2020-12-11T18:06

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АФИНЫ, 11 дек – РИА Новости. Сроки обязательного карантина для прибывающих в Грецию из-за границы с 18 декабря уменьшены с десяти дней до трех, сообщил официальный представитель правительства Стелиос Петсас на брифинге в пятницу.О введении обязательного профилактического карантина на десять дней для тех, кто приезжает в Грецию из-за рубежа, было объявлено 7 декабря."Обязательный профилактический карантин для всех путешествующих из зарубежных стран в Грецию и въезжающих с 18 декабря 2020 года по 7 января 2021 года ограничен с объявленных десяти до трех дней", — сказал Петсас.Вместе с тем в стране сохраняется режим всеобщего карантина с незначительными послаблениями.На Рождество 25 декабря и Богоявление 6 января в Грецию традиционно приезжали тысячи туристов.

https://ria.ru/20201130/gretsiya-1586899990.html

греция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рождество христово, туризм, туристы, новости - туризм, греция