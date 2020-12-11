https://ria.ru/20201211/gosduma-1588768412.html

В Госдуме поддержали проект о штрафах за разглашение персональных данных

В Госдуме поддержали проект о штрафах за разглашение персональных данных

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании в пятницу рекомендовал принять в первом чтении проект поправок в Кодекс об административных... РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T14:22

2020-12-11T14:22

2020-12-11T14:22

василий пискарев

дмитрий вяткин

госдума рф

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/realty/39763/91/397639113_0:305:1518:1159_1920x0_80_0_0_21208d38105d1df8074ff889d4bc3899.jpg

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании в пятницу рекомендовал принять в первом чтении проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях о штрафах до 50 тысяч рублей за разглашение информации ограниченного доступа, в том числе персональных данных.Авторами проекта выступили депутаты Госдумы Василий Пискарев и Дмитрий Вяткин.Инициативой предлагается увеличить штрафы за разглашение "информации ограниченного доступа" до 10 тысяч рублей для граждан (сейчас они составляют от 500 до 1 тысячи) и до 50 тысяч для должностных лиц (сейчас - от 4 до 5 тысяч рублей).Под это понятие подпадает достаточно много различных данных, например, коммерческая или банковская тайна, тайна усыновления или тайна завещания, адвокатская тайна, тайна связи и многие другие.Законопроект был поддержан правительством РФ.

https://ria.ru/20201210/putin-1588591835.html

https://ria.ru/20201209/utechki-1588469684.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

василий пискарев, дмитрий вяткин, госдума рф, общество