https://ria.ru/20201211/gosduma-1588768412.html
В Госдуме поддержали проект о штрафах за разглашение персональных данных
В Госдуме поддержали проект о штрафах за разглашение персональных данных
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании в пятницу рекомендовал принять в первом чтении проект поправок в Кодекс об административных... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T14:22
2020-12-11T14:22
2020-12-11T14:22
василий пискарев
дмитрий вяткин
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общество
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании в пятницу рекомендовал принять в первом чтении проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях о штрафах до 50 тысяч рублей за разглашение информации ограниченного доступа, в том числе персональных данных.Авторами проекта выступили депутаты Госдумы Василий Пискарев и Дмитрий Вяткин.Инициативой предлагается увеличить штрафы за разглашение "информации ограниченного доступа" до 10 тысяч рублей для граждан (сейчас они составляют от 500 до 1 тысячи) и до 50 тысяч для должностных лиц (сейчас - от 4 до 5 тысяч рублей).Под это понятие подпадает достаточно много различных данных, например, коммерческая или банковская тайна, тайна усыновления или тайна завещания, адвокатская тайна, тайна связи и многие другие.Законопроект был поддержан правительством РФ.
https://ria.ru/20201210/putin-1588591835.html
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василий пискарев, дмитрий вяткин, госдума рф, общество