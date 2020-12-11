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В Госдуме поддержали проект о штрафах за разглашение персональных данных
В Госдуме поддержали проект о штрафах за разглашение персональных данных
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании в пятницу рекомендовал принять в первом чтении проект поправок в Кодекс об административных... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T14:22
2020-12-11T14:22
василий пискарев
дмитрий вяткин
госдума рф
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании в пятницу рекомендовал принять в первом чтении проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях о штрафах до 50 тысяч рублей за разглашение информации ограниченного доступа, в том числе персональных данных.Авторами проекта выступили депутаты Госдумы Василий Пискарев и Дмитрий Вяткин.Инициативой предлагается увеличить штрафы за разглашение "информации ограниченного доступа" до 10 тысяч рублей для граждан (сейчас они составляют от 500 до 1 тысячи) и до 50 тысяч для должностных лиц (сейчас - от 4 до 5 тысяч рублей).Под это понятие подпадает достаточно много различных данных, например, коммерческая или банковская тайна, тайна усыновления или тайна завещания, адвокатская тайна, тайна связи и многие другие.Законопроект был поддержан правительством РФ.
https://ria.ru/20201210/putin-1588591835.html
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василий пискарев, дмитрий вяткин, госдума рф, общество

В Госдуме поддержали проект о штрафах за разглашение персональных данных

14:22 11.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗдание Госдумы
Здание Госдумы - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании в пятницу рекомендовал принять в первом чтении проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях о штрафах до 50 тысяч рублей за разглашение информации ограниченного доступа, в том числе персональных данных.
Авторами проекта выступили депутаты Госдумы Василий Пискарев и Дмитрий Вяткин.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
10 декабря, 13:56
Путин призвал заняться вопросами защиты персональных данных россиян
Инициативой предлагается увеличить штрафы за разглашение "информации ограниченного доступа" до 10 тысяч рублей для граждан (сейчас они составляют от 500 до 1 тысячи) и до 50 тысяч для должностных лиц (сейчас - от 4 до 5 тысяч рублей).
Под это понятие подпадает достаточно много различных данных, например, коммерческая или банковская тайна, тайна усыновления или тайна завещания, адвокатская тайна, тайна связи и многие другие.
Законопроект был поддержан правительством РФ.
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
9 декабря, 17:56
Громкие случаи утечек персональных данных в России в 2020 году
 
Василий ПискаревДмитрий ВяткинГосдума РФОбщество
 
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