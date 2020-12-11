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Международный день гор
Международный день гор
Международный день гор (International Mountain Day) ежегодно отмечается 11 декабря. Он был учрежден в 1992 году с принятием на Конференции Организации... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T03:35
2020-12-11T03:35
международный день гор
справки
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Международный день гор (International Mountain Day) ежегодно отмечается 11 декабря. Он был учрежден в 1992 году с принятием на Конференции Организации Объединенных Наций (ООН) по окружающей среде и развитию Повестки дня на XXI век. Повышенное внимание к роли гор подтолкнуло Генеральную Ассамблею ООН объявить 2002 год Международным годом гор ООН. Ежегодное празднование события было установлено 57-й сессией Генеральной Ассамблеи ООН в 2003 году. Гора – это форма рельефа, для которой характерны относительно крутые склоны и вершина, возвышающаяся над подножием не менее чем на 200-300 метров. Горы занимают 25% поверхности земли, поставляют до 60-80% мирового запаса пресной воды для бытового потребления, а также для сельскохозяйственного и промышленного производства. Горные леса составляют 23% всего лесного покрова планеты. Они обеспечивают древесиной̆, топливом, лекарственными и эфирно-масличными растениями, продуктами питания и кормом, а также защищают планету, сокращая выбросы углерода и предотвращая природные катаклизмы. В горных районах проживает 15% мирового населения. Благосостояние около половины населения планеты зависит от водных, продовольственных и энергетических ресурсов, которые содержат горные массивы. Но все они находятся в опасности в связи с изменением климата, деградацией земель, чрезмерной эксплуатацией и стихийными бедствиями.В результате ухудшения состояния окружающей среды население горных районов все чаще сталкивается с засухами, голодом, ростом числа обвалов и грязевых оползней, наводнений и других стихийных бедствий. Примерно 40% горных жителей в развивающихся странах и странах с переходной экономикой̆ (около 300 миллионов человек) испытывают трудности с обеспечением продовольствия, а половина из них страдают от хронического голода.Жители этих районов вынуждены мигрировать, миграция в города ставит под угрозу сохранение культуры горного населения и агробиоразнообразия.В 2020 году Международный день гор пройдет под девизом "Биоразнообразие гор" (Mountain biodiversity). Устойчивое управление горным биоразнообразием получает все большее признание в качестве одного из глобальных приоритетов. Биоразнообразие во всех экосистемах находится в центре внимания, так как ООН объявила 2021-2030 годы Десятилетием ООН по восстановлению экосистем. Правительства стран мира готовятся к переговорам по глобальной рамочной программе по биоразнообразию на период после 2020 года для принятия Конвенции о биологическом разнообразии (Convention on Biological Diversity).Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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международный день гор, справки

Международный день гор

03:35 11.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир АстапковичВид из кабины канатной дороги на склоны гор, поросшие лесом, на горном курорте "Роза хутор" в Красной поляне
Вид из кабины канатной дороги на склоны гор, поросшие лесом, на горном курорте Роза хутор в Красной поляне - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Международный день гор (International Mountain Day) ежегодно отмечается 11 декабря. Он был учрежден в 1992 году с принятием на Конференции Организации Объединенных Наций (ООН) по окружающей среде и развитию Повестки дня на XXI век. Повышенное внимание к роли гор подтолкнуло Генеральную Ассамблею ООН объявить 2002 год Международным годом гор ООН. Ежегодное празднование события было установлено 57-й сессией Генеральной Ассамблеи ООН в 2003 году.
Гора – это форма рельефа, для которой характерны относительно крутые склоны и вершина, возвышающаяся над подножием не менее чем на 200-300 метров. Горы занимают 25% поверхности земли, поставляют до 60-80% мирового запаса пресной воды для бытового потребления, а также для сельскохозяйственного и промышленного производства. Горные леса составляют 23% всего лесного покрова планеты. Они обеспечивают древесиной̆, топливом, лекарственными и эфирно-масличными растениями, продуктами питания и кормом, а также защищают планету, сокращая выбросы углерода и предотвращая природные катаклизмы.
В горных районах проживает 15% мирового населения. Благосостояние около половины населения планеты зависит от водных, продовольственных и энергетических ресурсов, которые содержат горные массивы. Но все они находятся в опасности в связи с изменением климата, деградацией земель, чрезмерной эксплуатацией и стихийными бедствиями.
В результате ухудшения состояния окружающей среды население горных районов все чаще сталкивается с засухами, голодом, ростом числа обвалов и грязевых оползней, наводнений и других стихийных бедствий. Примерно 40% горных жителей в развивающихся странах и странах с переходной экономикой̆ (около 300 миллионов человек) испытывают трудности с обеспечением продовольствия, а половина из них страдают от хронического голода.
Жители этих районов вынуждены мигрировать, миграция в города ставит под угрозу сохранение культуры горного населения и агробиоразнообразия.
В 2020 году Международный день гор пройдет под девизом "Биоразнообразие гор" (Mountain biodiversity). Устойчивое управление горным биоразнообразием получает все большее признание в качестве одного из глобальных приоритетов. Биоразнообразие во всех экосистемах находится в центре внимания, так как ООН объявила 2021-2030 годы Десятилетием ООН по восстановлению экосистем. Правительства стран мира готовятся к переговорам по глобальной рамочной программе по биоразнообразию на период после 2020 года для принятия Конвенции о биологическом разнообразии (Convention on Biological Diversity).
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
Международный день горСправки
 
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