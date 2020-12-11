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https://ria.ru/20201211/gerofarm-1588810384.html
В "Герофарме" рассказали о работе над компонентом для вакцины "Вектора"
В "Герофарме" рассказали о работе над компонентом для вакцины "Вектора"
Российская фармацевтическая компания "Герофарм" планирует в декабре начать производство белка-носителя для вакцины против коронавируса "ЭпиВакКорона", которая... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T17:01
2020-12-11T17:01
распространение нового коронавируса
вакцина "эпиваккорона"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Российская фармацевтическая компания "Герофарм" планирует в декабре начать производство белка-носителя для вакцины против коронавируса "ЭпиВакКорона", которая разработана центром "Вектор", сообщил журналистам гендиректор "Герофарма" Петр Родионов."Компания "Герофарм" приступила к промышленному освоению технологии ключевого компонента (белок-носитель - ред.) вакцины "Вектора" 3 ноября 2020 года. Мы за это время провели несколько лабораторных прогонов, несколько промышленных серий произвели. За это время было получено нами принципиальное понимание того, что этот компонент может быть произведен на мощностях нашего завода в Пушкине", - сказал Родионов."Мы планируем начать промышленное производство этого компонента уже с декабря 2020 года. К марту 2021 года мы должны выйти на максимальные объемы, которые должны быть достаточны для обеспечения потребностей центра "Вектор", - добавил он.Вакцина на основе пептидных антигенов "ЭпиВакКорона", разработанная центром "Вектор", была зарегистрирована в России 13 октября. Минздрав РФ выдал разрешение "Вектору" на проведение пострегистрационных исследований вакцины.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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вакцина "эпиваккорона", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"

В "Герофарме" рассказали о работе над компонентом для вакцины "Вектора"

17:01 11.12.2020
 
© Пресс-служба Роспотребнадзора / Перейти в фотобанкВакцина от коронавируса "ЭпиВакКорона"
Вакцина от коронавируса ЭпиВакКорона - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© Пресс-служба Роспотребнадзора
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Российская фармацевтическая компания "Герофарм" планирует в декабре начать производство белка-носителя для вакцины против коронавируса "ЭпиВакКорона", которая разработана центром "Вектор", сообщил журналистам гендиректор "Герофарма" Петр Родионов.
"Компания "Герофарм" приступила к промышленному освоению технологии ключевого компонента (белок-носитель - ред.) вакцины "Вектора" 3 ноября 2020 года. Мы за это время провели несколько лабораторных прогонов, несколько промышленных серий произвели. За это время было получено нами принципиальное понимание того, что этот компонент может быть произведен на мощностях нашего завода в Пушкине", - сказал Родионов.
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"Мы планируем начать промышленное производство этого компонента уже с декабря 2020 года. К марту 2021 года мы должны выйти на максимальные объемы, которые должны быть достаточны для обеспечения потребностей центра "Вектор", - добавил он.
Вакцина на основе пептидных антигенов "ЭпиВакКорона", разработанная центром "Вектор", была зарегистрирована в России 13 октября. Минздрав РФ выдал разрешение "Вектору" на проведение пострегистрационных исследований вакцины.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаВакцина "ЭпиВакКорона"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыГосударственный научный центр вирусологии и биотехнологий "Вектор"
 
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