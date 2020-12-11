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В Кремле прокомментировали визит немецких депутатов в Москву
В Кремле прокомментировали визит немецких депутатов в Москву
Отношения России с ФРГ носят многогранный характер, поэтому приветствуются любые контакты - будь то по линии обществ двух стран или по линии политических... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T13:07
2020-12-11T13:07
россия
сергей лавров
дмитрий песков
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в мире
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Отношения России с ФРГ носят многогранный характер, поэтому приветствуются любые контакты - будь то по линии обществ двух стран или по линии политических партий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Во время общения Пескова с журналистами один из представителей СМИ напомнил о том, что в России закончился визит представителей оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), в связи с чем задал вопрос, как президент относится к тому, что люди, которые призывают гордиться солдатами вермахта, приезжают в Россию, насколько такие заявления его задевают и беспокоит ли присутствие такой политической силы на территории нашей страны.Также его спросили, можно ли говорить о поддержке Россией действий других стран по оправданию нацизма, если во время встречи главы МИД Сергея Лаврова с представителями этой партии он сожалел о том, что один из политиков руководства АдГ не смог приехать в составе делегации, притом что ранее этот политик выступал с заявлениями по реабилитации нацизма. Песков в ответ на это заявил, что это совершенно неверная формулировка."Мы как раз боремся с теми, кто пытается заниматься реабилитацией фашизма", - подчеркнул представитель Кремля."Я, поскольку не знаю, о каких именно заявлениях этого человека вы говорите, не могу продолжать дискуссию на этот счет", - добавил он.По его словам, президент просто может быть не информирован о том, что АдГ делает подобные заявления с оправданием нацизма."Я не знаю, насколько этот человек в данном случае представлял официальную точку зрения партии. Здесь нужно четко дифференцировать. Я бы не стал так прямолинейно укладывать это в общую канву линии партии", - заключил пресс-секретарь президента.
https://ria.ru/20201209/germaniya-1588440528.html
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россия, сергей лавров, дмитрий песков, германия, в мире

В Кремле прокомментировали визит немецких депутатов в Москву

13:07 11.12.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков на пресс-конференции по медиагрантам Русского географического общества
Дмитрий Песков на пресс-конференции по медиагрантам Русского географического общества - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Отношения России с ФРГ носят многогранный характер, поэтому приветствуются любые контакты - будь то по линии обществ двух стран или по линии политических партий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Во время общения Пескова с журналистами один из представителей СМИ напомнил о том, что в России закончился визит представителей оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), в связи с чем задал вопрос, как президент относится к тому, что люди, которые призывают гордиться солдатами вермахта, приезжают в Россию, насколько такие заявления его задевают и беспокоит ли присутствие такой политической силы на территории нашей страны.

"Мне неизвестно об этих заявлениях ничего. Это не был визит по линии президента. И вы знаете, что у президента не было контактов, но в целом, еще раз повторяю, что отношения с ФРГ у нас носят весьма и весьма многогранный характер. Поэтому любые контакты приветствуются - будь то по линии обществ двух стран, по линии политических партий, других направлений - они приветствуются", - ответил Песков.

Также его спросили, можно ли говорить о поддержке Россией действий других стран по оправданию нацизма, если во время встречи главы МИД Сергея Лаврова с представителями этой партии он сожалел о том, что один из политиков руководства АдГ не смог приехать в составе делегации, притом что ранее этот политик выступал с заявлениями по реабилитации нацизма. Песков в ответ на это заявил, что это совершенно неверная формулировка.
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"Мы как раз боремся с теми, кто пытается заниматься реабилитацией фашизма", - подчеркнул представитель Кремля.
"Я, поскольку не знаю, о каких именно заявлениях этого человека вы говорите, не могу продолжать дискуссию на этот счет", - добавил он.
По его словам, президент просто может быть не информирован о том, что АдГ делает подобные заявления с оправданием нацизма.
"Я не знаю, насколько этот человек в данном случае представлял официальную точку зрения партии. Здесь нужно четко дифференцировать. Я бы не стал так прямолинейно укладывать это в общую канву линии партии", - заключил пресс-секретарь президента.
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