https://ria.ru/20201211/evropa-1588851491.html

ВОЗ оценила ситуацию с коронавирусом в европейских странах

ВОЗ оценила ситуацию с коронавирусом в европейских странах

Количество заражений COVID-19 в ряде стран Европы стабилизировалось, но меры безопасности необходимо продолжать соблюдать, заявила на брифинге в пятницу глава... РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T20:29

2020-12-11T20:29

2020-12-11T20:29

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

воз

европа

в мире

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ЖЕНЕВА, 11 дек - РИА Новости, Елизавета Исакова. Количество заражений COVID-19 в ряде стран Европы стабилизировалось, но меры безопасности необходимо продолжать соблюдать, заявила на брифинге в пятницу глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове."Действительно, во многих странах Европы мы наблюдаем снижение случаев. И я думаю, это результат тех мер, которые были приняты, а также того, что люди их соблюдали. И в ряде мест заражения вышли на плато. И сейчас мы должны придерживаться взятого курса, продолжать соблюдать дистанцию, оставаться дома, если просят, работать из дома и соблюдать все введенные меры, чтобы мы были в безопасности", - сказала она.По ее словам, странам Европы удалось сдержать пандемию этим летом, благодаря введенным мерам. Поэтому их необходимо продолжать соблюдать, особенно в преддверии праздников.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201207/ugroza-1588042401.html

европа

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коронавирус covid-19, коронавирусы, воз, европа, в мире