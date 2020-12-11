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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201211/evropa-1588851491.html
ВОЗ оценила ситуацию с коронавирусом в европейских странах
ВОЗ оценила ситуацию с коронавирусом в европейских странах
Количество заражений COVID-19 в ряде стран Европы стабилизировалось, но меры безопасности необходимо продолжать соблюдать, заявила на брифинге в пятницу глава... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T20:29
2020-12-11T20:29
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
воз
европа
в мире
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ЖЕНЕВА, 11 дек - РИА Новости, Елизавета Исакова. Количество заражений COVID-19 в ряде стран Европы стабилизировалось, но меры безопасности необходимо продолжать соблюдать, заявила на брифинге в пятницу глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове."Действительно, во многих странах Европы мы наблюдаем снижение случаев. И я думаю, это результат тех мер, которые были приняты, а также того, что люди их соблюдали. И в ряде мест заражения вышли на плато. И сейчас мы должны придерживаться взятого курса, продолжать соблюдать дистанцию, оставаться дома, если просят, работать из дома и соблюдать все введенные меры, чтобы мы были в безопасности", - сказала она.По ее словам, странам Европы удалось сдержать пандемию этим летом, благодаря введенным мерам. Поэтому их необходимо продолжать соблюдать, особенно в преддверии праздников.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус covid-19, коронавирусы, воз, европа, в мире

ВОЗ оценила ситуацию с коронавирусом в европейских странах

20:29 11.12.2020
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГоспиталь для больных коронавирусом в Техасе
Госпиталь для больных коронавирусом в Техасе - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© РИА Новости / Стрингер
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ЖЕНЕВА, 11 дек - РИА Новости, Елизавета Исакова. Количество заражений COVID-19 в ряде стран Европы стабилизировалось, но меры безопасности необходимо продолжать соблюдать, заявила на брифинге в пятницу глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.
"Действительно, во многих странах Европы мы наблюдаем снижение случаев. И я думаю, это результат тех мер, которые были приняты, а также того, что люди их соблюдали. И в ряде мест заражения вышли на плато. И сейчас мы должны придерживаться взятого курса, продолжать соблюдать дистанцию, оставаться дома, если просят, работать из дома и соблюдать все введенные меры, чтобы мы были в безопасности", - сказала она.
Медицинский работник - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
7 декабря, 15:39Распространение нового коронавируса
Вирусолог предупредил об угрозе смертельно опасной болезни на фоне COVID
По ее словам, странам Европы удалось сдержать пандемию этим летом, благодаря введенным мерам. Поэтому их необходимо продолжать соблюдать, особенно в преддверии праздников.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыВОЗЕвропаВ мире
 
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