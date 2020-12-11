https://ria.ru/20201211/epidemiya-1588829560.html

Россиян предупредили об угрозе новой эпидемии после коронавируса

Россиян предупредили об угрозе новой эпидемии после коронавируса

В следующем году в России может произойти вспышка заболеваемости туберкулезом, предупредил главный фтизиатр Дальнего Востока Павел Фадеев. РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T18:16

2020-12-11T18:16

2020-12-11T18:39

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0b/1588775307_0:0:3008:1692_1920x0_80_0_0_a8d8635f40d3f6af39438324974a1c02.jpg

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. В следующем году в России может произойти вспышка заболеваемости туберкулезом, предупредил главный фтизиатр Дальнего Востока Павел Фадеев. В интервью порталу "Чита.Ру" медик рассказал, что в последние годы в стране улучшалась эпидситуация с туберкулезом. Это было связано с расширением профилактических мер. Так, на Дальнем Востоке ежегодно флюорографию проходит свыше 70% населения, а, например, в Забайкалье — 86%. Однако в этом году из-за пандемии коронавируса пришлось ограничить диспансеризацию. Врач подчеркнул, что это приведет к неполному выявлению заболевших и, как следствие, распространению туберкулеза теми людьми, кому не поставят диагноз и не начнут лечить вовремя.Медик обратил внимание, что на начальных стадиях туберкулез практически никак не проявляется и обнаружить его получится только с помощью флюорографии."То есть мы ожидаем рост больных туберкулезом за счет этих людей, которые вовремя не прошли диспансеризацию и не сделали флюорографию", — сказал Фадеев.Другой источник роста заболеваемости — люди, перенесшие коронавирус. Особенно те, у кого поражение легких составило больше 50%."У них в легких идут фиброзные изменения. <…> В пораженные легкие возбудителю туберкулеза гораздо легче внедриться", — объяснил врач.Фадеев подчеркнул, что при здоровых легких риск заразиться туберкулезом минимален. Опасность возникает при нескольких факторах — сильном снижении иммунитета, стрессе, курении, злоупотреблении алкоголем и асоциальном образе жизни."Если эти факторы отсутствуют и у человека здоровые легкие, то вероятность заразиться туберкулезом минимальная", — подчеркнул фтизиатр.Он призвал россиян делать флюорографию раз в год и добавил, что современные аппараты не несут никакой лучевой нагрузки и безопасны.Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. Заражено около 69 миллионов человек, из которых почти 1,6 миллиона скончались. Больше всего случаев инфицирования зафиксировано в США, Индии и Бразилии.В России вирусом заражены почти 2,6 миллиона человек, более 2,05 миллиона из них выздоровели. Жертвами инфекции стали почти 46 тысяч человек. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201209/koronavirus-1588324078.html

https://ria.ru/20201208/prognoz-1588171109.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, общество