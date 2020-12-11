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Россиян предупредили об угрозе новой эпидемии после коронавируса
Россиян предупредили об угрозе новой эпидемии после коронавируса
В следующем году в России может произойти вспышка заболеваемости туберкулезом, предупредил главный фтизиатр Дальнего Востока Павел Фадеев. РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T18:16
2020-12-11T18:16
2020-12-11T18:39
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. В следующем году в России может произойти вспышка заболеваемости туберкулезом, предупредил главный фтизиатр Дальнего Востока Павел Фадеев. В интервью порталу "Чита.Ру" медик рассказал, что в последние годы в стране улучшалась эпидситуация с туберкулезом. Это было связано с расширением профилактических мер. Так, на Дальнем Востоке ежегодно флюорографию проходит свыше 70% населения, а, например, в Забайкалье — 86%. Однако в этом году из-за пандемии коронавируса пришлось ограничить диспансеризацию. Врач подчеркнул, что это приведет к неполному выявлению заболевших и, как следствие, распространению туберкулеза теми людьми, кому не поставят диагноз и не начнут лечить вовремя.Медик обратил внимание, что на начальных стадиях туберкулез практически никак не проявляется и обнаружить его получится только с помощью флюорографии."То есть мы ожидаем рост больных туберкулезом за счет этих людей, которые вовремя не прошли диспансеризацию и не сделали флюорографию", — сказал Фадеев.Другой источник роста заболеваемости — люди, перенесшие коронавирус. Особенно те, у кого поражение легких составило больше 50%."У них в легких идут фиброзные изменения. <…> В пораженные легкие возбудителю туберкулеза гораздо легче внедриться", — объяснил врач.Фадеев подчеркнул, что при здоровых легких риск заразиться туберкулезом минимален. Опасность возникает при нескольких факторах — сильном снижении иммунитета, стрессе, курении, злоупотреблении алкоголем и асоциальном образе жизни."Если эти факторы отсутствуют и у человека здоровые легкие, то вероятность заразиться туберкулезом минимальная", — подчеркнул фтизиатр.Он призвал россиян делать флюорографию раз в год и добавил, что современные аппараты не несут никакой лучевой нагрузки и безопасны.Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. Заражено около 69 миллионов человек, из которых почти 1,6 миллиона скончались. Больше всего случаев инфицирования зафиксировано в США, Индии и Бразилии.В России вирусом заражены почти 2,6 миллиона человек, более 2,05 миллиона из них выздоровели. Жертвами инфекции стали почти 46 тысяч человек. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, общество
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости.
В следующем году в России может произойти вспышка заболеваемости туберкулезом, предупредил главный фтизиатр Дальнего Востока
Павел Фадеев.
В интервью порталу "Чита.Ру
" медик рассказал, что в последние годы в стране улучшалась эпидситуация с туберкулезом. Это было связано с расширением профилактических мер. Так, на Дальнем Востоке ежегодно флюорографию проходит свыше 70% населения, а, например, в Забайкалье — 86%. Однако в этом году из-за пандемии коронавируса пришлось ограничить диспансеризацию.
"У нас на 35% сократилось количество профилактических осмотров. Если сейчас до конца года удастся выйти на показатель диспансеризации на 60%, это будет очень хорошо", — пояснил Фадеев.
Врач подчеркнул, что это приведет к неполному выявлению заболевших и, как следствие, распространению туберкулеза теми людьми, кому не поставят диагноз и не начнут лечить вовремя.
Медик обратил внимание, что на начальных стадиях туберкулез практически никак не проявляется и обнаружить его получится только с помощью флюорографии.
"То есть мы ожидаем рост больных туберкулезом за счет этих людей, которые вовремя не прошли диспансеризацию и не сделали флюорографию", — сказал Фадеев.
Другой источник роста заболеваемости — люди, перенесшие коронавирус. Особенно те, у кого поражение легких составило больше 50%.
"У них в легких идут фиброзные изменения. <…> В пораженные легкие возбудителю туберкулеза гораздо легче внедриться", — объяснил врач.
Фадеев подчеркнул, что при здоровых легких риск заразиться туберкулезом минимален. Опасность возникает при нескольких факторах — сильном снижении иммунитета, стрессе, курении, злоупотреблении алкоголем и асоциальном образе жизни.
"Если эти факторы отсутствуют и у человека здоровые легкие, то вероятность заразиться туберкулезом минимальная", — подчеркнул фтизиатр.
Он призвал россиян делать флюорографию раз в год и добавил, что современные аппараты не несут никакой лучевой нагрузки и безопасны.
Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. Заражено около 69 миллионов человек, из которых почти 1,6 миллиона скончались. Больше всего случаев инфицирования зафиксировано в США
, Индии
и Бразилии
.
В России вирусом заражены почти 2,6 миллиона человек, более 2,05 миллиона из них выздоровели. Жертвами инфекции стали почти 46 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.