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Эколог: сбежавший в зимний лес енот может выжить, если вернется в Москву
Эколог: сбежавший в зимний лес енот может выжить, если вернется в Москву
Енот, сбежавший в зимний лес, может там погибнуть, но если вернется в Москву, то выживет, сообщил РИА Новости начальник отдела сохранения биоразнообразия... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-11T16:53
2020-12-11T16:53
2020-12-17T17:53
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Енот, сбежавший в зимний лес, может там погибнуть, но если вернется в Москву, то выживет, сообщил РИА Новости начальник отдела сохранения биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров.Ранее телеканал "Москва 24" опубликовал информацию, что жители поселка Северный в Москве заметили енота на дереве, который сидел там два дня. Спасателям удалось снять с дерева животное, но передать в руки специалистов не получилось, так как он убежал в сторону леса. Рядом с деревом нашли переноску для животного.По его словам, чаще всего хозяева енотов не справляются с этими животными, и они просто убегают. А те случаи, когда енота просто выкидывают на улицу, специалист назвал варварством.Специалист подчеркнул, что на текущий момент енота с северо-востока Москвы в центр передержки диких животных не доставили, так как пока животное не обнаружено.
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москва
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости.
Енот, сбежавший в зимний лес, может там погибнуть, но если вернется в Москву
, то выживет, сообщил РИА Новости начальник отдела сохранения биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров.
Ранее телеканал "Москва 24" опубликовал информацию, что жители поселка Северный в Москве заметили енота на дереве, который сидел там два дня. Спасателям удалось снять с дерева животное, но передать в руки специалистов не получилось, так как он убежал в сторону леса. Рядом с деревом нашли переноску для животного.
"Выжить в обычном зимнем лесу енот, наверное, не сможет. Но если мы говорим про городскую территорию, то в любом случае он найдет себе теплое место - чердак, подвал, теплотрассу, мусорные баки с едой. Енот всеядный, он ест все, всегда найдет выход", - рассказал Бурмистров.
По его словам, чаще всего хозяева енотов не справляются с этими животными, и они просто убегают. А те случаи, когда енота просто выкидывают на улицу, специалист назвал варварством.
"Если он надоел, то можно позвонить в справочную на семь семерок. У нас были такие случаи, когда человек купил енота, ему обещали домашнего пушистого питомца, а оказался енот. Он его просто выставил в клетку на улицу в подъезд, позвонил, сказал "Заберите, пожалуйста", - заключил Бурмистров.
Специалист подчеркнул, что на текущий момент енота с северо-востока Москвы в центр передержки диких животных не доставили, так как пока животное не обнаружено.