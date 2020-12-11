https://ria.ru/20201211/enot-1589764223.html

Эколог: сбежавший в зимний лес енот может выжить, если вернется в Москву

Эколог: сбежавший в зимний лес енот может выжить, если вернется в Москву

Енот, сбежавший в зимний лес, может там погибнуть, но если вернется в Москву, то выживет, сообщил РИА Новости начальник отдела сохранения биоразнообразия... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-11T16:53

2020-12-11T16:53

2020-12-17T17:53

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москва

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Енот, сбежавший в зимний лес, может там погибнуть, но если вернется в Москву, то выживет, сообщил РИА Новости начальник отдела сохранения биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров.Ранее телеканал "Москва 24" опубликовал информацию, что жители поселка Северный в Москве заметили енота на дереве, который сидел там два дня. Спасателям удалось снять с дерева животное, но передать в руки специалистов не получилось, так как он убежал в сторону леса. Рядом с деревом нашли переноску для животного.По его словам, чаще всего хозяева енотов не справляются с этими животными, и они просто убегают. А те случаи, когда енота просто выкидывают на улицу, специалист назвал варварством.Специалист подчеркнул, что на текущий момент енота с северо-востока Москвы в центр передержки диких животных не доставили, так как пока животное не обнаружено.

https://ria.ru/20200420/1570304875.html

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москва