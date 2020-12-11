Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Новый Год 2021
Новый год—2021
https://ria.ru/20201211/elka-1588695818.html
Главную новогоднюю елку России доставят в Москву
Главную новогоднюю елку России доставят в Москву
Главную новогоднюю елку России в пятницу доставят в Москву, чтобы установить на Соборной площади Кремля. РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T00:24
2020-12-11T00:24
новый год—2021
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/09/1588413602_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b2728ddbebc2a665d378349ed15ec467.jpg
МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Главную новогоднюю елку России в пятницу доставят в Москву, чтобы установить на Соборной площади Кремля.В этом году была выбрана 96-летняя ель высотой около 25 метров, с диаметром ствола в 60 сантиметров и размахом нижних ветвей в 10 метров. Выбирали дерево из 50 вариантов по всем 19 подмосковным лесничествам. Отбор начался еще летом и длился несколько месяцев.По условиям конкурса, у ели не должно быть трещин, гнилых частей ствола, частичного отсутствия кроны, изгибов и искривлений, а также заболеваний хвои. Основными критериями при выборе главной новогодней ели России являлись также ее размеры и визуальная привлекательность: у дерева должна быть правильная, пирамидальная форма кроны, равномерная, насыщенная окраска хвои, отсутствовать сухие и сломанные ветви.В этом году была выбрана ель из Наро-Фоминска. Ее срубили 9 декабря и погрузили в специальный новогодний автопоезд, водитель которого традиционно надевает костюм Деда Мороза.В этом году из-за пандемии решили не проводить "Общероссийскую Кремлевскую елку", куда приезжают дети со всех регионов страны. Праздник состоится, но в другом формате. Пресс-секретарь управделами президента Елена Крылова рассказала РИА Новости, что для детей будет записано новогоднее представление, которое они смогут посмотреть по телевизору.
https://ria.ru/20201209/elka-1588055374.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/09/1588413602_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ad6bd84c746366c1bf7f6750e6746007.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, общество

Главную новогоднюю елку России доставят в Москву

00:24 11.12.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкРубка главной новогодней елки возле деревни Таширово в Наро-Фоминском районе Подмосковья
Рубка главной новогодней елки возле деревни Таширово в Наро-Фоминском районе Подмосковья - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Главную новогоднюю елку России в пятницу доставят в Москву, чтобы установить на Соборной площади Кремля.
В этом году была выбрана 96-летняя ель высотой около 25 метров, с диаметром ствола в 60 сантиметров и размахом нижних ветвей в 10 метров. Выбирали дерево из 50 вариантов по всем 19 подмосковным лесничествам. Отбор начался еще летом и длился несколько месяцев.
По условиям конкурса, у ели не должно быть трещин, гнилых частей ствола, частичного отсутствия кроны, изгибов и искривлений, а также заболеваний хвои. Основными критериями при выборе главной новогодней ели России являлись также ее размеры и визуальная привлекательность: у дерева должна быть правильная, пирамидальная форма кроны, равномерная, насыщенная окраска хвои, отсутствовать сухие и сломанные ветви.
В этом году была выбрана ель из Наро-Фоминска. Ее срубили 9 декабря и погрузили в специальный новогодний автопоезд, водитель которого традиционно надевает костюм Деда Мороза.
В этом году из-за пандемии решили не проводить "Общероссийскую Кремлевскую елку", куда приезжают дети со всех регионов страны. Праздник состоится, но в другом формате. Пресс-секретарь управделами президента Елена Крылова рассказала РИА Новости, что для детей будет записано новогоднее представление, которое они смогут посмотреть по телевизору.
Украшение новогодней елки на Соборной площади Кремля - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
9 декабря, 01:01
Главная елка России
 
Новый год—2021МоскваОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:46Умерла британская актриса Барбара Виндзор
08:38Названы самые опасные распространители коронавируса
08:23В Минобороны рассказали о ходе вакцинации военнослужащих
08:23В Минобороны рассказали об "информационном саботаже" вакцины "Спутник V"
08:17Более десяти тысяч военнослужащих вакцинировали от коронавируса
08:16Среди военнослужащих нет отказавшихся от вакцинации "Спутником V"
08:14Трутнев считает, что отношение Путина к проекту моста на Сахалин меняется
08:12Трутнев проверит ситуацию с трудоустройством работников "Роснефти"
08:08Трутнев пообещал проверить цены на продукты на Дальнем Востоке
07:57Опубликованы уникальные документы об утраченных московских церквях
07:56Синоптики рассказали о погоде в Москве в пятницу
07:48В Якутию пришли пятидесятиградусные морозы
07:42Осужденного экс-мэра Петропавловска-Камчатского исключат из ЕР
07:22Джо Байден и Камала Харрис стали "Человеком года" по версии Time
07:10Кузнецова рассказала о планах по возвращению детей из Турции и Пакистана
07:02Зюганов готовит сборник анекдотов "Коронавирус" к Новому году
07:00Создатели "Черной пантеры — 2" не будут искать замену Чедвику Боузману
06:57Большой театр представил премьеру оперы "Искатели жемчуга"
06:28Врачи объяснили, почему не стоит носить маску на улице в мороз
06:26Освобожденные в Ливии россияне Шугалей и Суэйфан находятся в России
Лента новостейМолния