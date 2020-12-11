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Главную новогоднюю елку России доставят в Москву
Главную новогоднюю елку России доставят в Москву
Главную новогоднюю елку России в пятницу доставят в Москву, чтобы установить на Соборной площади Кремля. РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T00:24
2020-12-11T00:24
2020-12-11T00:24
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москва
общество
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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Главную новогоднюю елку России в пятницу доставят в Москву, чтобы установить на Соборной площади Кремля.В этом году была выбрана 96-летняя ель высотой около 25 метров, с диаметром ствола в 60 сантиметров и размахом нижних ветвей в 10 метров. Выбирали дерево из 50 вариантов по всем 19 подмосковным лесничествам. Отбор начался еще летом и длился несколько месяцев.По условиям конкурса, у ели не должно быть трещин, гнилых частей ствола, частичного отсутствия кроны, изгибов и искривлений, а также заболеваний хвои. Основными критериями при выборе главной новогодней ели России являлись также ее размеры и визуальная привлекательность: у дерева должна быть правильная, пирамидальная форма кроны, равномерная, насыщенная окраска хвои, отсутствовать сухие и сломанные ветви.В этом году была выбрана ель из Наро-Фоминска. Ее срубили 9 декабря и погрузили в специальный новогодний автопоезд, водитель которого традиционно надевает костюм Деда Мороза.В этом году из-за пандемии решили не проводить "Общероссийскую Кремлевскую елку", куда приезжают дети со всех регионов страны. Праздник состоится, но в другом формате. Пресс-секретарь управделами президента Елена Крылова рассказала РИА Новости, что для детей будет записано новогоднее представление, которое они смогут посмотреть по телевизору.
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москва, общество
МОСКВА, 11 дек – РИА Новости.
Главную новогоднюю елку России в пятницу доставят в Москву
, чтобы установить на Соборной площади Кремля.
В этом году была выбрана 96-летняя ель высотой около 25 метров, с диаметром ствола в 60 сантиметров и размахом нижних ветвей в 10 метров. Выбирали дерево из 50 вариантов по всем 19 подмосковным лесничествам. Отбор начался еще летом и длился несколько месяцев.
По условиям конкурса, у ели не должно быть трещин, гнилых частей ствола, частичного отсутствия кроны, изгибов и искривлений, а также заболеваний хвои. Основными критериями при выборе главной новогодней ели России являлись также ее размеры и визуальная привлекательность: у дерева должна быть правильная, пирамидальная форма кроны, равномерная, насыщенная окраска хвои, отсутствовать сухие и сломанные ветви.
В этом году была выбрана ель из Наро-Фоминска. Ее срубили 9 декабря и погрузили в специальный новогодний автопоезд, водитель которого традиционно надевает костюм Деда Мороза
.
В этом году из-за пандемии решили не проводить "Общероссийскую Кремлевскую елку", куда приезжают дети со всех регионов страны. Праздник состоится, но в другом формате. Пресс-секретарь управделами президента Елена Крылова
рассказала РИА Новости, что для детей будет записано новогоднее представление, которое они смогут посмотреть по телевизору.