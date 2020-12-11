https://ria.ru/20201211/elka-1588695818.html

Главную новогоднюю елку России доставят в Москву

Главную новогоднюю елку России доставят в Москву

Главную новогоднюю елку России в пятницу доставят в Москву, чтобы установить на Соборной площади Кремля. РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T00:24

2020-12-11T00:24

2020-12-11T00:24

новый год—2021

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/09/1588413602_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b2728ddbebc2a665d378349ed15ec467.jpg

МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Главную новогоднюю елку России в пятницу доставят в Москву, чтобы установить на Соборной площади Кремля.В этом году была выбрана 96-летняя ель высотой около 25 метров, с диаметром ствола в 60 сантиметров и размахом нижних ветвей в 10 метров. Выбирали дерево из 50 вариантов по всем 19 подмосковным лесничествам. Отбор начался еще летом и длился несколько месяцев.По условиям конкурса, у ели не должно быть трещин, гнилых частей ствола, частичного отсутствия кроны, изгибов и искривлений, а также заболеваний хвои. Основными критериями при выборе главной новогодней ели России являлись также ее размеры и визуальная привлекательность: у дерева должна быть правильная, пирамидальная форма кроны, равномерная, насыщенная окраска хвои, отсутствовать сухие и сломанные ветви.В этом году была выбрана ель из Наро-Фоминска. Ее срубили 9 декабря и погрузили в специальный новогодний автопоезд, водитель которого традиционно надевает костюм Деда Мороза.В этом году из-за пандемии решили не проводить "Общероссийскую Кремлевскую елку", куда приезжают дети со всех регионов страны. Праздник состоится, но в другом формате. Пресс-секретарь управделами президента Елена Крылова рассказала РИА Новости, что для детей будет записано новогоднее представление, которое они смогут посмотреть по телевизору.

https://ria.ru/20201209/elka-1588055374.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, общество