https://ria.ru/20201211/efir-1588825062.html
В ЕР призвали оценить ситуацию с прямым эфиром в Белгородской области
В ЕР призвали оценить ситуацию с прямым эфиром в Белгородской области
Необходимо разобраться в том, почему врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков не услышал вопрос жительницы региона во время прямой линии, заявил... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T17:55
2020-12-11T17:55
2020-12-11T17:55
вячеслав гладков
единая россия
белгородская область
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Необходимо разобраться в том, почему врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков не услышал вопрос жительницы региона во время прямой линии, заявил РИА Новости ответственный секретарь комиссии "Единой России" по этике, депутат Госдумы Евгений Ревенко.В четверг Гладков (член ЕР) провел прямую линию на телеканале "Россия-24 Белгород", куда звонили с вопросами жители региона. Одна женщина пыталась задать врио главы региона вопрос про качество жилья для детей-сирот, зрителям было хорошо слышно звонившую, но ведущие прервали ее, пожаловавшись на качество звука и заявили о технической неполадке."Надо разобраться. Он (Гладков - ред.) не отказывается отвечать, ведущие перебивают и говорят, что плохая слышимость. Но ведь то, что мы слышим, - это слышимость с эфира. Мы не знаем, что было в студии", - сказал Ревенко.Представитель областного правительства ранее заявил РИА Новости, что Гладков уже пообщался по телефону со звонившей женщиной и ее вопрос уже решается.Сам Гладков опубликовал в своем Telegram-канале видеозапись, где он звонит Татьяне Викторовне из села Чураево, чей вопрос не услышал в ходе прямой линии. "Если вы не возражаете, я бы к вам сегодня заскочил, мы бы поговорили 2-3 минутки, и я бы постарался максимально помочь в решении проблемы", - сказал врио губернатора. Женщина ответила, что была бы рада его приезду.
https://ria.ru/20201211/siroty-1588822936.html
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вячеслав гладков, единая россия, белгородская область
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости.
Необходимо разобраться в том, почему врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков
не услышал вопрос жительницы региона во время прямой линии, заявил РИА Новости ответственный секретарь комиссии "Единой России" по этике, депутат Госдумы Евгений Ревенко
.
В четверг Гладков (член ЕР) провел прямую линию на телеканале "Россия-24 Белгород", куда звонили с вопросами жители региона. Одна женщина пыталась задать врио главы региона вопрос про качество жилья для детей-сирот, зрителям было хорошо слышно звонившую, но ведущие прервали ее, пожаловавшись на качество звука и заявили о технической неполадке.
"Надо разобраться. Он (Гладков - ред.) не отказывается отвечать, ведущие перебивают и говорят, что плохая слышимость. Но ведь то, что мы слышим, - это слышимость с эфира. Мы не знаем, что было в студии", - сказал Ревенко.
Представитель областного правительства ранее заявил РИА Новости, что Гладков уже пообщался по телефону со звонившей женщиной и ее вопрос уже решается.
Сам Гладков опубликовал в своем Telegram-канале видеозапись, где он звонит Татьяне Викторовне из села Чураево, чей вопрос не услышал в ходе прямой линии. "Если вы не возражаете, я бы к вам сегодня заскочил, мы бы поговорили 2-3 минутки, и я бы постарался максимально помочь в решении проблемы", - сказал врио губернатора. Женщина ответила, что была бы рада его приезду.