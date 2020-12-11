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В ЕР призвали оценить ситуацию с прямым эфиром в Белгородской области
В ЕР призвали оценить ситуацию с прямым эфиром в Белгородской области
Необходимо разобраться в том, почему врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков не услышал вопрос жительницы региона во время прямой линии, заявил... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T17:55
2020-12-11T17:55
вячеслав гладков
единая россия
белгородская область
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Необходимо разобраться в том, почему врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков не услышал вопрос жительницы региона во время прямой линии, заявил РИА Новости ответственный секретарь комиссии "Единой России" по этике, депутат Госдумы Евгений Ревенко.В четверг Гладков (член ЕР) провел прямую линию на телеканале "Россия-24 Белгород", куда звонили с вопросами жители региона. Одна женщина пыталась задать врио главы региона вопрос про качество жилья для детей-сирот, зрителям было хорошо слышно звонившую, но ведущие прервали ее, пожаловавшись на качество звука и заявили о технической неполадке."Надо разобраться. Он (Гладков - ред.) не отказывается отвечать, ведущие перебивают и говорят, что плохая слышимость. Но ведь то, что мы слышим, - это слышимость с эфира. Мы не знаем, что было в студии", - сказал Ревенко.Представитель областного правительства ранее заявил РИА Новости, что Гладков уже пообщался по телефону со звонившей женщиной и ее вопрос уже решается.Сам Гладков опубликовал в своем Telegram-канале видеозапись, где он звонит Татьяне Викторовне из села Чураево, чей вопрос не услышал в ходе прямой линии. "Если вы не возражаете, я бы к вам сегодня заскочил, мы бы поговорили 2-3 минутки, и я бы постарался максимально помочь в решении проблемы", - сказал врио губернатора. Женщина ответила, что была бы рада его приезду.
https://ria.ru/20201211/siroty-1588822936.html
https://realty.ria.ru/20201210/siroty-1588538393.html
белгородская область
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вячеслав гладков, единая россия, белгородская область

В ЕР призвали оценить ситуацию с прямым эфиром в Белгородской области

17:55 11.12.2020
 
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЭмблема партии "Единая Россия"
Эмблема партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Необходимо разобраться в том, почему врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков не услышал вопрос жительницы региона во время прямой линии, заявил РИА Новости ответственный секретарь комиссии "Единой России" по этике, депутат Госдумы Евгений Ревенко.
В четверг Гладков (член ЕР) провел прямую линию на телеканале "Россия-24 Белгород", куда звонили с вопросами жители региона. Одна женщина пыталась задать врио главы региона вопрос про качество жилья для детей-сирот, зрителям было хорошо слышно звонившую, но ведущие прервали ее, пожаловавшись на качество звука и заявили о технической неполадке.
Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
Вчера, 17:49
Вопрос жительницы Белгородской области о жилье для детей-сирот решается
"Надо разобраться. Он (Гладков - ред.) не отказывается отвечать, ведущие перебивают и говорят, что плохая слышимость. Но ведь то, что мы слышим, - это слышимость с эфира. Мы не знаем, что было в студии", - сказал Ревенко.
Представитель областного правительства ранее заявил РИА Новости, что Гладков уже пообщался по телефону со звонившей женщиной и ее вопрос уже решается.
Сам Гладков опубликовал в своем Telegram-канале видеозапись, где он звонит Татьяне Викторовне из села Чураево, чей вопрос не услышал в ходе прямой линии. "Если вы не возражаете, я бы к вам сегодня заскочил, мы бы поговорили 2-3 минутки, и я бы постарался максимально помочь в решении проблемы", - сказал врио губернатора. Женщина ответила, что была бы рада его приезду.
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
10 декабря, 09:02
Кузнецова: попытки усложнить выдачу жилья сиротам недопустимы
 
Вячеслав ГладковЕдиная РоссияБелгородская область
 
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