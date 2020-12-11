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"Иранскую Анджелину Джоли" посадили на десять лет за фото в соцсетях
"Иранскую Анджелину Джоли" посадили на десять лет за фото в соцсетях
Иранскую звезду Instagram Фатиму Хишванд посадили в тюрьму на десять лет из-за того, что она публиковала в соцсети отредактированные фотографии своего... РИА Новости, 11.12.2020
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Иранскую звезду Instagram Фатиму Хишванд посадили в тюрьму на десять лет из-за того, что она публиковала в соцсети отредактированные фотографии своего "устрашающе изможденного лица". Об этом пишет Daily Mail.Многие воспринимали "преображение" девушки с помощью косметики и фоторедакторов как шутку, однако 5 октября 2019 года иранская полиция арестовала ее вместе с тремя другими женщинами, получившими известность в Instagram.Хишванд обвинили в богохульстве, подстрекательстве к насилию, получении дохода неприемлемыми способами и в поощрении коррупции среди молодежи.Фатиме прославилась в 2017 году. Тогда сообщалось, что ей якобы сделали 50 операций, чтобы она стала похожей на американскую актрису Анджелину Джоли. Однако позже девушка рассказала, что такой внешности ей удалось достичь исключительно благодаря макияжу и фотошопу.За необычную внешность ее прозвали "Зомби — Анджелиной Джоли". У Фатимы было почти полмиллиона подписчиков, сообщает издание.В июле 2019 года Хишванд впервые раскрыла свою настоящую внешность, уточнив, что у нее не было стремления быть похожей на Джоли.
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анджелина джоли (войт), иран

"Иранскую Анджелину Джоли" посадили на десять лет за фото в соцсетях

23:35 11.12.2020 (обновлено: 23:56 11.12.2020)
 
© Фото : из личного архива"Иранская Джоли" Фатиме Хишванд
Иранская Джоли Фатиме Хишванд - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© Фото : из личного архива
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Иранскую звезду Instagram Фатиму Хишванд посадили в тюрьму на десять лет из-за того, что она публиковала в соцсети отредактированные фотографии своего "устрашающе изможденного лица". Об этом пишет Daily Mail.
Многие воспринимали "преображение" девушки с помощью косметики и фоторедакторов как шутку, однако 5 октября 2019 года иранская полиция арестовала ее вместе с тремя другими женщинами, получившими известность в Instagram.
Хишванд обвинили в богохульстве, подстрекательстве к насилию, получении дохода неприемлемыми способами и в поощрении коррупции среди молодежи.
Фатиме прославилась в 2017 году. Тогда сообщалось, что ей якобы сделали 50 операций, чтобы она стала похожей на американскую актрису Анджелину Джоли. Однако позже девушка рассказала, что такой внешности ей удалось достичь исключительно благодаря макияжу и фотошопу.
За необычную внешность ее прозвали "Зомби — Анджелиной Джоли". У Фатимы было почти полмиллиона подписчиков, сообщает издание.
В июле 2019 года Хишванд впервые раскрыла свою настоящую внешность, уточнив, что у нее не было стремления быть похожей на Джоли.
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