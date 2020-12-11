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https://ria.ru/20201211/dzhigarkhanyan-1588728569.html
Цымбалюк-Романовская опубликовала любимый анекдот Джигарханяна
Цымбалюк-Романовская опубликовала любимый анекдот Джигарханяна
Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская разместила в инстаграме пост, в котором рассказала об одном из любимых анекдотов ее бывшего покойного мужа актера Армена РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T11:22
2020-12-11T11:22
шоубиз
виталина цымбалюк-романовская
знаменитости
звезды
армен джигарханян
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская разместила в инстаграме пост, в котором рассказала об одном из любимых анекдотов ее бывшего покойного мужа актера Армена Джигарханяна (умер 14 ноября). Затем пианистка обратилась к подписчикам и поинтересовалась: "Как вы думаете, о чем этот анекдот?"Однако в комментариях пользователи стали обсуждать недавнее участие Цымбалюк-Романовской в эфире программы "Пусть говорят". Тогда пианистка обратилась к родственникам Армена Джигарханяна и обвинила их в том, что они плохо ухаживали за актером в последние дни. Многие встали на ее сторону: "Виталина, смотрела передачу. Я полностью на вашей стороне. Не верю я этим людям, от слова совсем", — прокомментировала bor4er; "Виталина — умница, все правильно говорит", — считает lena06081956.Ранее тему о том, что Народный артист РФ перед смертью мучился и страдал, поднял Евгений Петросян. На YouTube-шоу "Эмпатия Манучи", обсуждая развод с Еленой Степаненко, он внезапно заявил: "А вы знаете как Джигарханян умер? Нет, вы не знаете. Он сгнил, лежа в постели. Сгнил, потому что никто к нему не подходил. В муках, в болях".Позже его слова опроверг Артур Согомонян, друг Армена Джигарханяна, назвав высказывание юмориста "неправдой". Брак Джигарханяна и Цымбалюк-Романовской распался в октябре 2017 года, после того как актер попал в больницу и заявил, что не готов простить супругу, которая, по его словам, "причинила ему много боли". Позже пара расторгла брак.
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виталина цымбалюк-романовская, знаменитости, звезды, армен джигарханян

Цымбалюк-Романовская опубликовала любимый анекдот Джигарханяна

11:22 11.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловАктер Армен Джигарханян
Актер Армен Джигарханян - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская разместила в инстаграме пост, в котором рассказала об одном из любимых анекдотов ее бывшего покойного мужа актера Армена Джигарханяна (умер 14 ноября).

"К Рабиновичу стучат в дверь.

— Вам кого?

— Рабиновича.

— А что вы хотите?

— Поговорить.

— И сколько вас человек?

- Двое.

— Вот между собой и поговорите".

Затем пианистка обратилась к подписчикам и поинтересовалась: "Как вы думаете, о чем этот анекдот?"
Однако в комментариях пользователи стали обсуждать недавнее участие Цымбалюк-Романовской в эфире программы "Пусть говорят". Тогда пианистка обратилась к родственникам Армена Джигарханяна и обвинила их в том, что они плохо ухаживали за актером в последние дни.
Многие встали на ее сторону: "Виталина, смотрела передачу. Я полностью на вашей стороне. Не верю я этим людям, от слова совсем", — прокомментировала bor4er; "Виталина — умница, все правильно говорит", — считает lena06081956.
Ранее тему о том, что Народный артист РФ перед смертью мучился и страдал, поднял Евгений Петросян. На YouTube-шоу "Эмпатия Манучи", обсуждая развод с Еленой Степаненко, он внезапно заявил: "А вы знаете как Джигарханян умер? Нет, вы не знаете. Он сгнил, лежа в постели. Сгнил, потому что никто к нему не подходил. В муках, в болях".
Позже его слова опроверг Артур Согомонян, друг Армена Джигарханяна, назвав высказывание юмориста "неправдой".
"Армен Борисович находился в больнице под очень тщательным присмотром врачей. Кроме этого, рядом постоянно находилась помощница. Мы общались практически каждый день по телефону, поэтому близко такого не было", — прокомментировал Согомонян.
Брак Джигарханяна и Цымбалюк-Романовской распался в октябре 2017 года, после того как актер попал в больницу и заявил, что не готов простить супругу, которая, по его словам, "причинила ему много боли". Позже пара расторгла брак.
Актер Армен Джигарханян - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
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Приемный сын Джигарханяна рассказал об "ужасном совпадении" в его смерти
 
ШоубизВиталина Цымбалюк-РомановскаяЗнаменитостизвездыАрмен Джигарханян
 
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