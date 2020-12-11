https://ria.ru/20201211/dzhigarkhanyan-1588728569.html

Цымбалюк-Романовская опубликовала любимый анекдот Джигарханяна

Цымбалюк-Романовская опубликовала любимый анекдот Джигарханяна

Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская разместила в инстаграме пост, в котором рассказала об одном из любимых анекдотов ее бывшего покойного мужа актера Армена РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T11:22

2020-12-11T11:22

2020-12-11T11:22

шоубиз

виталина цымбалюк-романовская

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская разместила в инстаграме пост, в котором рассказала об одном из любимых анекдотов ее бывшего покойного мужа актера Армена Джигарханяна (умер 14 ноября). Затем пианистка обратилась к подписчикам и поинтересовалась: "Как вы думаете, о чем этот анекдот?"Однако в комментариях пользователи стали обсуждать недавнее участие Цымбалюк-Романовской в эфире программы "Пусть говорят". Тогда пианистка обратилась к родственникам Армена Джигарханяна и обвинила их в том, что они плохо ухаживали за актером в последние дни. Многие встали на ее сторону: "Виталина, смотрела передачу. Я полностью на вашей стороне. Не верю я этим людям, от слова совсем", — прокомментировала bor4er; "Виталина — умница, все правильно говорит", — считает lena06081956.Ранее тему о том, что Народный артист РФ перед смертью мучился и страдал, поднял Евгений Петросян. На YouTube-шоу "Эмпатия Манучи", обсуждая развод с Еленой Степаненко, он внезапно заявил: "А вы знаете как Джигарханян умер? Нет, вы не знаете. Он сгнил, лежа в постели. Сгнил, потому что никто к нему не подходил. В муках, в болях".Позже его слова опроверг Артур Согомонян, друг Армена Джигарханяна, назвав высказывание юмориста "неправдой". Брак Джигарханяна и Цымбалюк-Романовской распался в октябре 2017 года, после того как актер попал в больницу и заявил, что не готов простить супругу, которая, по его словам, "причинила ему много боли". Позже пара расторгла брак.

https://ria.ru/20201116/dzhigarkhanyan-1584764997.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виталина цымбалюк-романовская, знаменитости, звезды, армен джигарханян