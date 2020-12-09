Бывшая жена Джигарханяна подтвердила слова Петросяна о его смерти в муках
04:15 09.12.2020 (обновлено: 08:41 09.12.2020)
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкМогила актера театра и кино, народного артиста СССР Армена Джигарханяна на Ваганьковском кладбище в Москве
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Бывшая жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская в беседе с "Пятым каналом" прокомментировала слова Евгения Петросяна о смерти актера.
По словам Петросяна, Джигарханян умер в муках из-за того, что "к нему никто не подходил" и не делал необходимые уколы.
"Да, безусловно, у Евгения Вагановича правильная информация, к сожалению. Я же на это намекаю несколько лет, что он никому был не нужен. Нужны были наши деньги и наше имущество. Армен Борисович Джигарханян как человек никому был не нужен", — сказала Цымбалюк-Романовская.
Она выразила мнение, что артиста можно было спасти или хотя бы облегчить его последние дни.
"Это бывает только в том случае, когда за человеком вообще не ухаживают. Он лежал очень давно. Конечно, можно было его спасти, и, конечно, он мог жить в более человеческих условиях", — сказала Цымбалюк-Романовская.
Армен Джигарханян умер 14 ноября в возрасте 85 лет. По словам его друга, в последнее время артист страдал от проблем с почками.
Брак Джигарханяна и Цымбалюк-Романовской распался в октябре 2017 года, после того как актер попал в больницу и заявил, что не готов простить супругу, которая, по его словам, "причинила ему много боли". Позже пара расторгла брак и начала судебную тяжбу.