https://ria.ru/20201209/dzhigarkhanyan-1588323227.html

Бывшая жена Джигарханяна подтвердила слова Петросяна о его смерти в муках

Бывшая жена Джигарханяна подтвердила слова Петросяна о его смерти в муках

Бывшая жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская в беседе с "Пятым каналом" прокомментировала слова Евгения Петросяна о смерти актера. РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T04:15

2020-12-09T04:15

2020-12-09T08:41

культура

виталина цымбалюк-романовская

армен джигарханян

евгений петросян

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Бывшая жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская в беседе с "Пятым каналом" прокомментировала слова Евгения Петросяна о смерти актера.По словам Петросяна, Джигарханян умер в муках из-за того, что "к нему никто не подходил" и не делал необходимые уколы.Она выразила мнение, что артиста можно было спасти или хотя бы облегчить его последние дни."Это бывает только в том случае, когда за человеком вообще не ухаживают. Он лежал очень давно. Конечно, можно было его спасти, и, конечно, он мог жить в более человеческих условиях", — сказала Цымбалюк-Романовская.Армен Джигарханян умер 14 ноября в возрасте 85 лет. По словам его друга, в последнее время артист страдал от проблем с почками.Брак Джигарханяна и Цымбалюк-Романовской распался в октябре 2017 года, после того как актер попал в больницу и заявил, что не готов простить супругу, которая, по его словам, "причинила ему много боли". Позже пара расторгла брак и начала судебную тяжбу.

https://ria.ru/20201115/dzhigarkhanyan-1584673731.html

https://ria.ru/20201115/dzhigarkhanyan-1584675529.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виталина цымбалюк-романовская, армен джигарханян, евгений петросян