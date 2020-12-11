https://ria.ru/20201211/dtp-1588850881.html

В новой Москве два человека погибли при столкновении Jaguar со столбом

В новой Москве два человека погибли при столкновении Jaguar со столбом

Автомобиль врезался в столб на Калужском шоссе в новой Москве, два человека погибли, сообщили в пресс-службе столичного ГУМВД. РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T20:20

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новая москва

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

происшествия

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Автомобиль врезался в столб на Калужском шоссе в новой Москве, два человека погибли, сообщили в пресс-службе столичного ГУМВД.Отмечается, что ДТП произошло на 44-м километре Калужского шоссе в 19.21."Наезд машины, иномарки, на мачту городского освещения, в результате ДТП погибли два человека, водитель и пассажир автомашины", - сказали в пресс-службе.В ведомстве уточнили, что марка автомобиля - Jaguar.

https://ria.ru/20201211/avtobus-1588816702.html

новая москва

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новая москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия