https://ria.ru/20201211/dtp-1588850881.html
В новой Москве два человека погибли при столкновении Jaguar со столбом
В новой Москве два человека погибли при столкновении Jaguar со столбом
Автомобиль врезался в столб на Калужском шоссе в новой Москве, два человека погибли, сообщили в пресс-службе столичного ГУМВД. РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T20:20
2020-12-11T20:20
2020-12-11T20:20
новая москва
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Автомобиль врезался в столб на Калужском шоссе в новой Москве, два человека погибли, сообщили в пресс-службе столичного ГУМВД.Отмечается, что ДТП произошло на 44-м километре Калужского шоссе в 19.21."Наезд машины, иномарки, на мачту городского освещения, в результате ДТП погибли два человека, водитель и пассажир автомашины", - сказали в пресс-службе.В ведомстве уточнили, что марка автомобиля - Jaguar.
https://ria.ru/20201211/avtobus-1588816702.html
новая москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_136:0:2264:1596_1920x0_80_0_0_7ec4baaad30a90dcef135862b10a97d9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новая москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия