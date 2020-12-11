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В новой Москве два человека погибли при столкновении Jaguar со столбом
В новой Москве два человека погибли при столкновении Jaguar со столбом
Автомобиль врезался в столб на Калужском шоссе в новой Москве, два человека погибли, сообщили в пресс-службе столичного ГУМВД. РИА Новости, 11.12.2020
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новая москва
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Автомобиль врезался в столб на Калужском шоссе в новой Москве, два человека погибли, сообщили в пресс-службе столичного ГУМВД.Отмечается, что ДТП произошло на 44-м километре Калужского шоссе в 19.21."Наезд машины, иномарки, на мачту городского освещения, в результате ДТП погибли два человека, водитель и пассажир автомашины", - сказали в пресс-службе.В ведомстве уточнили, что марка автомобиля - Jaguar.
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новая москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия

В новой Москве два человека погибли при столкновении Jaguar со столбом

20:20 11.12.2020
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Автомобиль врезался в столб на Калужском шоссе в новой Москве, два человека погибли, сообщили в пресс-службе столичного ГУМВД.
Отмечается, что ДТП произошло на 44-м километре Калужского шоссе в 19.21.
"Наезд машины, иномарки, на мачту городского освещения, в результате ДТП погибли два человека, водитель и пассажир автомашины", - сказали в пресс-службе.
В ведомстве уточнили, что марка автомобиля - Jaguar.
Автомобили полиции - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
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Новая МоскваМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Происшествия
 
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