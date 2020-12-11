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В ДТП с 16 машинами во Владивостоке погиб человек
В ДТП с 16 машинами во Владивостоке погиб человек
Водитель спецтехники, из-за которой во Владивостоке произошло ДТП с 16 автомобилями, погиб, сообщил РИА Новости представитель УМВД по Приморскому краю. РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T15:40
2020-12-11T15:40
2020-12-11T15:40
владивосток
приморский край
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 11 дек - РИА Новости. Водитель спецтехники, из-за которой во Владивостоке произошло ДТП с 16 автомобилями, погиб, сообщил РИА Новости представитель УМВД по Приморскому краю."Водитель скончался", - сказал собеседник агентства. По его словам, таким образом, один человек в ДТП погиб и трое пострадали.В соцсетях опубликовано видео очевидцев, на которых видны разбитые машины и поврежденный автобус. По словам очевидцев, у спецтехники отказали тормоза, и она въехала в скопление машин. Кузов машины зажало под мостом.В полиции ранее сообщили, что пострадали водитель и пассажир спецтехники, их зажало в салоне транспортного средства. Кроме того, травмированы два человека, находившихся в автобусе, - 14-летний мальчик и его бабушка. Подросток получил перелом ноги. По предварительным данным, водитель спецтехники не справился с управлением и врезался в попутные машины. Повреждения получили 16 автомобилей, в том числе автобус.
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Кадры массового ДТП, в которое попали 16 машин во Владивостоке
Четыре человека пострадали в массовом ДТП во Владивостоке, в которое попали 16 машин, в том числе автобус и спецтехника, сообщает УМВД по Приморскому краю.
2020-12-11T15:40
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РИА Новости
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РИА Новости
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видео, владивосток, приморский край, происшествия
ВЛАДИВОСТОК, 11 дек - РИА Новости.
Водитель спецтехники, из-за которой во Владивостоке
произошло ДТП с 16 автомобилями, погиб, сообщил РИА Новости представитель УМВД по Приморскому краю
.
"Водитель скончался", - сказал собеседник агентства. По его словам, таким образом, один человек в ДТП погиб и трое пострадали.
В соцсетях опубликовано видео очевидцев, на которых видны разбитые машины и поврежденный автобус. По словам очевидцев, у спецтехники отказали тормоза, и она въехала в скопление машин. Кузов машины зажало под мостом.
В полиции ранее сообщили, что пострадали водитель и пассажир спецтехники, их зажало в салоне транспортного средства. Кроме того, травмированы два человека, находившихся в автобусе, - 14-летний мальчик и его бабушка. Подросток получил перелом ноги. По предварительным данным, водитель спецтехники не справился с управлением и врезался в попутные машины. Повреждения получили 16 автомобилей, в том числе автобус.