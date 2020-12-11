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В ДТП с 16 машинами во Владивостоке погиб человек

В ДТП с 16 машинами во Владивостоке погиб человек

Водитель спецтехники, из-за которой во Владивостоке произошло ДТП с 16 автомобилями, погиб, сообщил РИА Новости представитель УМВД по Приморскому краю. РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T15:40

2020-12-11T15:40

2020-12-11T15:40

владивосток

приморский край

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 11 дек - РИА Новости. Водитель спецтехники, из-за которой во Владивостоке произошло ДТП с 16 автомобилями, погиб, сообщил РИА Новости представитель УМВД по Приморскому краю."Водитель скончался", - сказал собеседник агентства. По его словам, таким образом, один человек в ДТП погиб и трое пострадали.В соцсетях опубликовано видео очевидцев, на которых видны разбитые машины и поврежденный автобус. По словам очевидцев, у спецтехники отказали тормоза, и она въехала в скопление машин. Кузов машины зажало под мостом.В полиции ранее сообщили, что пострадали водитель и пассажир спецтехники, их зажало в салоне транспортного средства. Кроме того, травмированы два человека, находившихся в автобусе, - 14-летний мальчик и его бабушка. Подросток получил перелом ноги. По предварительным данным, водитель спецтехники не справился с управлением и врезался в попутные машины. Повреждения получили 16 автомобилей, в том числе автобус.

владивосток

приморский край

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Кадры массового ДТП, в которое попали 16 машин во Владивостоке Четыре человека пострадали в массовом ДТП во Владивостоке, в которое попали 16 машин, в том числе автобус и спецтехника, сообщает УМВД по Приморскому краю. 2020-12-11T15:40 true PT0M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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