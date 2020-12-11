https://ria.ru/20201211/dtp-1588775931.html
В Кузбассе в ДТП с автобусом погибли три человека
В Кузбассе в ДТП с автобусом погибли три человека
Легковой автомобиль и рейсовый автобус столкнулись на трассе в Кузбассе, погибли три человека в легковушке, погибших и пострадавших среди пассажиров автобуса... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T14:49
2020-12-11T14:49
2020-12-11T15:25
гумвд
таштагольский район
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/151849/23/1518492397_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_73d63e7c885af9a49f61617ac46a2897.jpg
КЕМЕРОВО, 11 дек - РИА Новости. Легковой автомобиль и рейсовый автобус столкнулись на трассе в Кузбассе, погибли три человека в легковушке, погибших и пострадавших среди пассажиров автобуса нет, сообщает пресс-служба ГУМВД РФ по области.ДТП с участием автомобиля Toyota Vitz и автобуса "НефАЗ" произошло около 16.00 (12.00 мск) на 34-м километре автодороги "Кузедеево – Мундыбаш - Таштагол". На место прибыли сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа ОМВД России по Таштагольскому району."Предварительно установлено, что водитель автомобиля не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с пассажирским автобусом "НефАЗ", выполнявшим рейс "Новокузнецк - Таштагол". В результате ДТП пассажир легкового автомобиля погиб на месте, водитель… скончался в автомобиле скорой помощи, еще один пассажир транспортного средства был доставлен в больницу с травмами различной степени тяжести, где скончался", – сообщает пресс-служба полицейского главка.Ведомство отмечает, что в автобусе на момент столкновения находились 30 пассажиров, никто из них не пострадал.В настоящее время полицейские продолжают работать на месте аварии и выясняют все обстоятельства произошедшего.Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Кемеровской области, на место происшествия выехал прокурор города Таштагола. Процессуальная проверка находится на контроле надзорного ведомства.
https://ria.ru/20201209/dtp-1588453309.html
https://ria.ru/20201211/dtp-1588747581.html
таштагольский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/151849/23/1518492397_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_8c3d9befca56eee30ad1caae8ec3cf63.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гумвд, таштагольский район, происшествия
КЕМЕРОВО, 11 дек - РИА Новости.
Легковой автомобиль и рейсовый автобус столкнулись на трассе в Кузбассе, погибли три человека в легковушке, погибших и пострадавших среди пассажиров автобуса нет, сообщает пресс-служба ГУМВД
РФ по области.
ДТП с участием автомобиля Toyota Vitz и автобуса "НефАЗ" произошло около 16.00 (12.00 мск) на 34-м километре автодороги "Кузедеево – Мундыбаш - Таштагол". На место прибыли сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа ОМВД России по Таштагольскому району
.
"Предварительно установлено, что водитель автомобиля не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с пассажирским автобусом "НефАЗ", выполнявшим рейс "Новокузнецк - Таштагол". В результате ДТП пассажир легкового автомобиля погиб на месте, водитель… скончался в автомобиле скорой помощи, еще один пассажир транспортного средства был доставлен в больницу с травмами различной степени тяжести, где скончался", – сообщает пресс-служба полицейского главка.
Ведомство отмечает, что в автобусе на момент столкновения находились 30 пассажиров, никто из них не пострадал.
В настоящее время полицейские продолжают работать на месте аварии и выясняют все обстоятельства произошедшего.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Кемеровской области, на место происшествия выехал прокурор города Таштагола. Процессуальная проверка находится на контроле надзорного ведомства.