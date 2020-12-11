https://ria.ru/20201211/dtp-1588775931.html

В Кузбассе в ДТП с автобусом погибли три человека

В Кузбассе в ДТП с автобусом погибли три человека

Легковой автомобиль и рейсовый автобус столкнулись на трассе в Кузбассе, погибли три человека в легковушке, погибших и пострадавших среди пассажиров автобуса... РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T14:49

2020-12-11T14:49

2020-12-11T15:25

гумвд

таштагольский район

происшествия

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КЕМЕРОВО, 11 дек - РИА Новости. Легковой автомобиль и рейсовый автобус столкнулись на трассе в Кузбассе, погибли три человека в легковушке, погибших и пострадавших среди пассажиров автобуса нет, сообщает пресс-служба ГУМВД РФ по области.ДТП с участием автомобиля Toyota Vitz и автобуса "НефАЗ" произошло около 16.00 (12.00 мск) на 34-м километре автодороги "Кузедеево – Мундыбаш - Таштагол". На место прибыли сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа ОМВД России по Таштагольскому району."Предварительно установлено, что водитель автомобиля не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с пассажирским автобусом "НефАЗ", выполнявшим рейс "Новокузнецк - Таштагол". В результате ДТП пассажир легкового автомобиля погиб на месте, водитель… скончался в автомобиле скорой помощи, еще один пассажир транспортного средства был доставлен в больницу с травмами различной степени тяжести, где скончался", – сообщает пресс-служба полицейского главка.Ведомство отмечает, что в автобусе на момент столкновения находились 30 пассажиров, никто из них не пострадал.В настоящее время полицейские продолжают работать на месте аварии и выясняют все обстоятельства произошедшего.Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Кемеровской области, на место происшествия выехал прокурор города Таштагола. Процессуальная проверка находится на контроле надзорного ведомства.

https://ria.ru/20201209/dtp-1588453309.html

https://ria.ru/20201211/dtp-1588747581.html

таштагольский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гумвд, таштагольский район, происшествия