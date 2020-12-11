Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201211/dtp-1588775931.html
В Кузбассе в ДТП с автобусом погибли три человека
В Кузбассе в ДТП с автобусом погибли три человека
Легковой автомобиль и рейсовый автобус столкнулись на трассе в Кузбассе, погибли три человека в легковушке, погибших и пострадавших среди пассажиров автобуса... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T14:49
2020-12-11T15:25
гумвд
таштагольский район
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/151849/23/1518492397_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_73d63e7c885af9a49f61617ac46a2897.jpg
КЕМЕРОВО, 11 дек - РИА Новости. Легковой автомобиль и рейсовый автобус столкнулись на трассе в Кузбассе, погибли три человека в легковушке, погибших и пострадавших среди пассажиров автобуса нет, сообщает пресс-служба ГУМВД РФ по области.ДТП с участием автомобиля Toyota Vitz и автобуса "НефАЗ" произошло около 16.00 (12.00 мск) на 34-м километре автодороги "Кузедеево – Мундыбаш - Таштагол". На место прибыли сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа ОМВД России по Таштагольскому району."Предварительно установлено, что водитель автомобиля не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с пассажирским автобусом "НефАЗ", выполнявшим рейс "Новокузнецк - Таштагол". В результате ДТП пассажир легкового автомобиля погиб на месте, водитель… скончался в автомобиле скорой помощи, еще один пассажир транспортного средства был доставлен в больницу с травмами различной степени тяжести, где скончался", – сообщает пресс-служба полицейского главка.Ведомство отмечает, что в автобусе на момент столкновения находились 30 пассажиров, никто из них не пострадал.В настоящее время полицейские продолжают работать на месте аварии и выясняют все обстоятельства произошедшего.Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Кемеровской области, на место происшествия выехал прокурор города Таштагола. Процессуальная проверка находится на контроле надзорного ведомства.
https://ria.ru/20201209/dtp-1588453309.html
https://ria.ru/20201211/dtp-1588747581.html
таштагольский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/151849/23/1518492397_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_8c3d9befca56eee30ad1caae8ec3cf63.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
гумвд, таштагольский район, происшествия

В Кузбассе в ДТП с автобусом погибли три человека

14:49 11.12.2020 (обновлено: 15:25 11.12.2020)
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 11 дек - РИА Новости. Легковой автомобиль и рейсовый автобус столкнулись на трассе в Кузбассе, погибли три человека в легковушке, погибших и пострадавших среди пассажиров автобуса нет, сообщает пресс-служба ГУМВД РФ по области.
ДТП с участием автомобиля Toyota Vitz и автобуса "НефАЗ" произошло около 16.00 (12.00 мск) на 34-м километре автодороги "Кузедеево – Мундыбаш - Таштагол". На место прибыли сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа ОМВД России по Таштагольскому району.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
9 декабря, 16:48
В Москве водитель после ДТП заперся в машине и угрожал изувечить себя
"Предварительно установлено, что водитель автомобиля не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с пассажирским автобусом "НефАЗ", выполнявшим рейс "Новокузнецк - Таштагол". В результате ДТП пассажир легкового автомобиля погиб на месте, водитель… скончался в автомобиле скорой помощи, еще один пассажир транспортного средства был доставлен в больницу с травмами различной степени тяжести, где скончался", – сообщает пресс-служба полицейского главка.
Ведомство отмечает, что в автобусе на момент столкновения находились 30 пассажиров, никто из них не пострадал.
В настоящее время полицейские продолжают работать на месте аварии и выясняют все обстоятельства произошедшего.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Кемеровской области, на место происшествия выехал прокурор города Таштагола. Процессуальная проверка находится на контроле надзорного ведомства.
Кадры массового ДТП, в которое попали 16 машин во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
Вчера, 12:50
Во Владивостоке произошло ДТП с 16 машинами
 
ГУМВДТаштагольский районПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:36Штаб Трампа прокомментировал отказ суда пересмотреть итоги выборов
08:22Итальянский волонтер, просивший у Путина гражданство, получил паспорт
08:10Россияне назвали любимые новогодние фильмы
08:07Синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу
07:44В пресс-службе Деда Мороза рассказали, что взрослые просят на Новый год
07:33National Interest объяснил, почему Су-57 является "реальной угрозой" НАТО
07:11Врачи рассказали, почему нельзя носить маску несколько дней подряд
07:07Дед Мороз не планирует делать прививку от коронавируса
07:04Эксперты назвали доходные альтернативы банковским вкладам в декабре
06:43Команда дешифраторов смогла разгадать один из текстов киллера Зодиака
06:10Трамп заявил о начале вакцинации в США "менее чем через 24 часа"
06:10Миротворцы в Карабахе оборудовали посты наблюдения защитными средствами
06:07В Saxo Bank предсказали, когда закончится пандемия COVID-19
06:06Спикер украинской делегации по Донбассу оскорбил избирателей Зеленского
06:02В штабе Байдена оценили отказ ВС рассмотреть иск Техаса по выборам
06:01Трамп прокомментировал выдачу лицензии вакцине компании Pfizer
05:34NYT: вакцине Pfizer выдали лицензию на использование в экстренных случаях
04:46Археологи обнаружили языческий алтарь возрастом 1800 лет
04:17МЧС рекомендовало не использовать паяльные лампы для отогрева автомобиля
04:13В России снизилось число продуктов с нарушением содержания ГМО
Лента новостейМолния