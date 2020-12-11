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Во Владивостоке произошло ДТП с 16 машинами
Во Владивостоке произошло ДТП с 16 машинами
Четыре человека пострадали в массовом ДТП во Владивостоке, в которое попали 16 машин, в том числе автобус и спецтехника, сообщает УМВД по Приморскому краю. РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T12:50
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владивосток
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 11 дек — РИА Новости. Четыре человека пострадали в массовом ДТП во Владивостоке, в которое попали 16 машин, в том числе автобус и спецтехника, сообщает УМВД по Приморскому краю.В соцсетях опубликованы видео очевидцев, на которых видны разбитые машины и поврежденный автобус. Авторы видео сообщают, что повреждены не менее десяти машин. По словам очевидцев, у спецтехники отказали тормоза, и она въехала в скопление машин, ее кузов зажало под мостом. В Минздраве Приморья ранее сообщили, что пострадали три человека, в том числе ребенок, один человек, вероятно, погиб."Установлено, что водитель спецтехники, который ехал со стороны улицы Маковского в направлении города Владивостока, не справился с управлением. Крупногабаритная техника совершила столкновение с попутно движущимися транспортными средствами. Предварительно установлено, что механические повреждения получили 16 автомобилей, в том числе пассажирский автобус", — говорится в сообщении.Пострадали водитель и пассажир спецтехники, их зажало в салоне транспортного средства. Кроме того, травмированы два человека, находившихся в автобусе, — 14-летний мальчик и его бабушка. Подросток получил перелом ноги.
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РИА Новости
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5
4.7
96
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353
60
Кадры массового ДТП, в которое попали 16 машин во Владивостоке
Четыре человека пострадали в массовом ДТП во Владивостоке, в которое попали 16 машин, в том числе автобус и спецтехника, сообщает УМВД по Приморскому краю.
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владивосток, происшествия

Во Владивостоке произошло ДТП с 16 машинами

12:50 11.12.2020 (обновлено: 15:35 11.12.2020)
 
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 11 дек — РИА Новости. Четыре человека пострадали в массовом ДТП во Владивостоке, в которое попали 16 машин, в том числе автобус и спецтехника, сообщает УМВД по Приморскому краю.
В соцсетях опубликованы видео очевидцев, на которых видны разбитые машины и поврежденный автобус. Авторы видео сообщают, что повреждены не менее десяти машин. По словам очевидцев, у спецтехники отказали тормоза, и она въехала в скопление машин, ее кузов зажало под мостом. В Минздраве Приморья ранее сообщили, что пострадали три человека, в том числе ребенок, один человек, вероятно, погиб.
"Установлено, что водитель спецтехники, который ехал со стороны улицы Маковского в направлении города Владивостока, не справился с управлением. Крупногабаритная техника совершила столкновение с попутно движущимися транспортными средствами. Предварительно установлено, что механические повреждения получили 16 автомобилей, в том числе пассажирский автобус", — говорится в сообщении.
Пострадали водитель и пассажир спецтехники, их зажало в салоне транспортного средства. Кроме того, травмированы два человека, находившихся в автобусе, — 14-летний мальчик и его бабушка. Подросток получил перелом ноги.
Сотрудник ГИБДД на месте ДТП - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
Вчера, 10:52
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