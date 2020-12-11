https://ria.ru/20201211/dtp-1588747581.html

Во Владивостоке произошло ДТП с 16 машинами

Во Владивостоке произошло ДТП с 16 машинами

Четыре человека пострадали в массовом ДТП во Владивостоке, в которое попали 16 машин, в том числе автобус и спецтехника, сообщает УМВД по Приморскому краю. РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T12:50

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2020-12-11T15:35

владивосток

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 11 дек — РИА Новости. Четыре человека пострадали в массовом ДТП во Владивостоке, в которое попали 16 машин, в том числе автобус и спецтехника, сообщает УМВД по Приморскому краю.В соцсетях опубликованы видео очевидцев, на которых видны разбитые машины и поврежденный автобус. Авторы видео сообщают, что повреждены не менее десяти машин. По словам очевидцев, у спецтехники отказали тормоза, и она въехала в скопление машин, ее кузов зажало под мостом. В Минздраве Приморья ранее сообщили, что пострадали три человека, в том числе ребенок, один человек, вероятно, погиб."Установлено, что водитель спецтехники, который ехал со стороны улицы Маковского в направлении города Владивостока, не справился с управлением. Крупногабаритная техника совершила столкновение с попутно движущимися транспортными средствами. Предварительно установлено, что механические повреждения получили 16 автомобилей, в том числе пассажирский автобус", — говорится в сообщении.Пострадали водитель и пассажир спецтехники, их зажало в салоне транспортного средства. Кроме того, травмированы два человека, находившихся в автобусе, — 14-летний мальчик и его бабушка. Подросток получил перелом ноги.

https://ria.ru/20201211/dtp-1588724872.html

владивосток

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Кадры массового ДТП, в которое попали 16 машин во Владивостоке Четыре человека пострадали в массовом ДТП во Владивостоке, в которое попали 16 машин, в том числе автобус и спецтехника, сообщает УМВД по Приморскому краю. 2020-12-11T12:50 true PT0M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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владивосток, происшествия