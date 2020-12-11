https://ria.ru/20201211/dtp-1588724872.html

В МВД рассказали о проблеме "вторичных" ДТП

В МВД рассказали о проблеме "вторичных" ДТП

Акцентировать внимание при решении проблемы "вторичных" ДТП на изменении порядка оформления аварий нецелесообразно, лучше реализовать комплексный подход, в том... РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T10:52

2020-12-11T10:52

2020-12-11T12:24

авто

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

москва

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Акцентировать внимание при решении проблемы "вторичных" ДТП на изменении порядка оформления аварий нецелесообразно, лучше реализовать комплексный подход, в том числе для предупреждения ДТП, считает помощник начальника ФКУ "Научный центр БДД МВД России" по правовой работе Кирилл Баканов."Проблема вторичных ДТП характерна для скоростных дорог с многополосным движением. Ввиду этого считаем целесообразным при решении данной проблемы не акцентировать внимание исключительно на необходимости изменения порядка оформления ДТП, а реализовать комплексный подход", — сказал Баканов в интервью РИА Новости.По его словам, комплексный подход должен включать в себя предупреждение ДТП из-за экстренной остановки транспорта или из-за наличия препятствий на скоростных дорогах (из-за поломки автомобилей, нарушения правил остановки и стоянки).Помимо этого, добавил Баканов, в Москве смертность во "вторичных" ДТП составляет не более трех процентов от общего числа погибших в ДТП."В Москве в текущем году зарегистрировано 68 таких происшествий, что составляет один процент от общего количества ДТП, в которых погибло восемь человек, 2,7 процента от общего числа погибших", — сказал он.Баканов подчеркнул, что в общем виде порядок оформления ДТП, в том числе при отсутствии пострадавших, уже урегулирован правилами дорожного движения.

https://ria.ru/20201208/prava-1588143135.html

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москва

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авто, министерство внутренних дел рф (мвд россии), москва