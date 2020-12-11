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В Нижнем Новгороде сотрудники ритуальной компании избили родных покойного
В Нижнем Новгороде сотрудники ритуальной компании избили родных покойного
Сотрудники ритуальной компании поссорились с родственниками умершего жителя Нижнего Новгорода и избили одного из них, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T09:21
2020-12-11T09:21
2020-12-11T12:33
нижний новгород
нижегородская область
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 дек — РИА Новости. Сотрудники ритуальной компании поссорились с родственниками умершего жителя Нижнего Новгорода и избили одного из них, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД.Ранее местный телеканал "Кстати" показал сюжет о том, как ритуальщики "борются за клиента". Умер пожилой мужчина, и как только его родные позвонили в скорую помощь и сообщили об этом, к ним стали приезжать представители разных контор. Те, кого уже не пустили в дом, выломали дверь и избили внука покойного. Позже директор ритуальной компании заявил журналистам, что родственник сам спровоцировал конфликт, оскорбив представительницу компании.Как разъяснили в пресс-службе регионального управления МВД, вечером 7 декабря в полицию по телефону сообщили о смерти 83-летнего мужчины в одном из домов поселка Новое Доскино Автозаводского района. Полицейские выехали на адрес умершего, чтобы проверить, не была ли смерть насильственной.Они опросили родственников и выяснили, что те отказались от услуг ритуальщиков, после чего разгорелся конфликт, в котором и пострадал близкий родственник покойного. Он обратился к врачам.
https://ria.ru/20180817/1526752448.html
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нижний новгород, нижегородская область, происшествия
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 дек — РИА Новости.
Сотрудники ритуальной компании поссорились с родственниками умершего жителя Нижнего Новгорода
и избили одного из них, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД.
Ранее местный телеканал "Кстати" показал сюжет о том, как ритуальщики "борются за клиента". Умер пожилой мужчина, и как только его родные позвонили в скорую помощь и сообщили об этом, к ним стали приезжать представители разных контор. Те, кого уже не пустили в дом, выломали дверь и избили внука покойного. Позже директор ритуальной компании заявил журналистам, что родственник сам спровоцировал конфликт, оскорбив представительницу компании.
Как разъяснили в пресс-службе регионального управления МВД, вечером 7 декабря в полицию по телефону сообщили о смерти 83-летнего мужчины в одном из домов поселка Новое Доскино Автозаводского района. Полицейские выехали на адрес умершего, чтобы проверить, не была ли смерть насильственной.
Они опросили родственников и выяснили, что те отказались от услуг ритуальщиков, после чего разгорелся конфликт, в котором и пострадал близкий родственник покойного. Он обратился к врачам.