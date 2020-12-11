На Украине оценили роль России в переговорах по Донбассу
КИЕВ, 11 дек - РИА Новости. Киев считает важным, что Россия до сих пор находятся в переговорном процессе по Донбассу, "нормандский формат" существует, хотя продвигается по миллиметру, заявил советник по информационной политике украинской делегации в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке страны Алексей Арестович.
Глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук в комментарии РИА Новости заявил, что план "Б" еще не готов, над ним работает Совет национальной безопасности и обороны. По мнению политика, документ будет утвержден после Нового года.
"Для нас самое важное то, что Россия до сих пор сохраняет процесс, и фактически мы можем констатировать, что дела идут по плану "А". Формальных и неформальных оснований для перехода к плану "Б" пока нет… "нормандский формат" существует, и хотя он продвигается по миллиметру, по капле, но тем не менее он есть", - сказал Арестович на пресс-конференции в пятницу.
Последние переговоры лидеров стран-участниц "нормандского формата" (Германия, РФ, Украина, Франция) прошли в Париже 9 декабря 2019 года. Тогда же состоялась и личная двусторонняя встреча Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным. Итогами парижского саммита стали договоренности об обмене удерживаемыми лицами, полное прекращение огня, а также разведение сил и средств на трех участках линии разграничения в Донбассе. Кроме того, стороны договорились продолжить переговоры в "нормандском формате" и работу контактной группы в рамках минских соглашений.
10 декабря, 19:21Медведчук назвал план "Б" Киева по Донбассу оговоркой и пиар-ходом
После встречи в Париже Зеленский заявил: он дает год на то, чтобы минские соглашения заработали и началось реальное урегулирование ситуации в Донбассе. При этом украинский лидер отметил, что у него есть план "Б" на случай, если ситуация на востоке страны останется прежней. За год Зеленский так и не озвучил, в чем конкретно заключается его план, несмотря на многочисленные вопросы СМИ.