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На Украине оценили роль России в переговорах по Донбассу
На Украине оценили роль России в переговорах по Донбассу
Киев считает важным, что Россия до сих пор находятся в переговорном процессе по Донбассу, "нормандский формат" существует, хотя продвигается по миллиметру,... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T12:38
2020-12-11T12:38
россия
ситуация в днр и лнр
леонид кравчук
владимир путин
франция
париж
украина
в мире
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КИЕВ, 11 дек - РИА Новости. Киев считает важным, что Россия до сих пор находятся в переговорном процессе по Донбассу, "нормандский формат" существует, хотя продвигается по миллиметру, заявил советник по информационной политике украинской делегации в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке страны Алексей Арестович.Глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук в комментарии РИА Новости заявил, что план "Б" еще не готов, над ним работает Совет национальной безопасности и обороны. По мнению политика, документ будет утвержден после Нового года."Для нас самое важное то, что Россия до сих пор сохраняет процесс, и фактически мы можем констатировать, что дела идут по плану "А". Формальных и неформальных оснований для перехода к плану "Б" пока нет… "нормандский формат" существует, и хотя он продвигается по миллиметру, по капле, но тем не менее он есть", - сказал Арестович на пресс-конференции в пятницу.Последние переговоры лидеров стран-участниц "нормандского формата" (Германия, РФ, Украина, Франция) прошли в Париже 9 декабря 2019 года. Тогда же состоялась и личная двусторонняя встреча Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным. Итогами парижского саммита стали договоренности об обмене удерживаемыми лицами, полное прекращение огня, а также разведение сил и средств на трех участках линии разграничения в Донбассе. Кроме того, стороны договорились продолжить переговоры в "нормандском формате" и работу контактной группы в рамках минских соглашений.После встречи в Париже Зеленский заявил: он дает год на то, чтобы минские соглашения заработали и началось реальное урегулирование ситуации в Донбассе. При этом украинский лидер отметил, что у него есть план "Б" на случай, если ситуация на востоке страны останется прежней. За год Зеленский так и не озвучил, в чем конкретно заключается его план, несмотря на многочисленные вопросы СМИ.
https://ria.ru/20201210/donbass-1588522913.html
https://ria.ru/20201210/plan-1588665729.html
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россия, ситуация в днр и лнр, леонид кравчук, владимир путин, франция, париж, украина, в мире

На Украине оценили роль России в переговорах по Донбассу

12:38 11.12.2020
 
© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
Читать ria.ru в
КИЕВ, 11 дек - РИА Новости. Киев считает важным, что Россия до сих пор находятся в переговорном процессе по Донбассу, "нормандский формат" существует, хотя продвигается по миллиметру, заявил советник по информационной политике украинской делегации в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке страны Алексей Арестович.
Глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук в комментарии РИА Новости заявил, что план "Б" еще не готов, над ним работает Совет национальной безопасности и обороны. По мнению политика, документ будет утвержден после Нового года.
Сотрудник СЦКК на контрольном пункте въезда-выезда Луганск - Счастье у линии соприкосновения в Донбассе - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
10 декабря, 00:45
В ЛНР назвали главное условие подписания новых обязательств по Донбассу
"Для нас самое важное то, что Россия до сих пор сохраняет процесс, и фактически мы можем констатировать, что дела идут по плану "А". Формальных и неформальных оснований для перехода к плану "Б" пока нет… "нормандский формат" существует, и хотя он продвигается по миллиметру, по капле, но тем не менее он есть", - сказал Арестович на пресс-конференции в пятницу.
Последние переговоры лидеров стран-участниц "нормандского формата" (Германия, РФ, Украина, Франция) прошли в Париже 9 декабря 2019 года. Тогда же состоялась и личная двусторонняя встреча Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным. Итогами парижского саммита стали договоренности об обмене удерживаемыми лицами, полное прекращение огня, а также разведение сил и средств на трех участках линии разграничения в Донбассе. Кроме того, стороны договорились продолжить переговоры в "нормандском формате" и работу контактной группы в рамках минских соглашений.
Председатель политсовета украинской партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
10 декабря, 19:21
Медведчук назвал план "Б" Киева по Донбассу оговоркой и пиар-ходом
После встречи в Париже Зеленский заявил: он дает год на то, чтобы минские соглашения заработали и началось реальное урегулирование ситуации в Донбассе. При этом украинский лидер отметил, что у него есть план "Б" на случай, если ситуация на востоке страны останется прежней. За год Зеленский так и не озвучил, в чем конкретно заключается его план, несмотря на многочисленные вопросы СМИ.
 
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