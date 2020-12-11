https://ria.ru/20201211/donbass-1588744817.html

На Украине оценили роль России в переговорах по Донбассу

На Украине оценили роль России в переговорах по Донбассу

Киев считает важным, что Россия до сих пор находятся в переговорном процессе по Донбассу, "нормандский формат" существует, хотя продвигается по миллиметру,... РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T12:38

2020-12-11T12:38

2020-12-11T12:38

россия

ситуация в днр и лнр

леонид кравчук

владимир путин

франция

париж

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/156307/58/1563075876_0:0:3241:1823_1920x0_80_0_0_b4bfb631daef2a3ce1f4286bdea947ab.jpg

КИЕВ, 11 дек - РИА Новости. Киев считает важным, что Россия до сих пор находятся в переговорном процессе по Донбассу, "нормандский формат" существует, хотя продвигается по миллиметру, заявил советник по информационной политике украинской делегации в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке страны Алексей Арестович.Глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук в комментарии РИА Новости заявил, что план "Б" еще не готов, над ним работает Совет национальной безопасности и обороны. По мнению политика, документ будет утвержден после Нового года."Для нас самое важное то, что Россия до сих пор сохраняет процесс, и фактически мы можем констатировать, что дела идут по плану "А". Формальных и неформальных оснований для перехода к плану "Б" пока нет… "нормандский формат" существует, и хотя он продвигается по миллиметру, по капле, но тем не менее он есть", - сказал Арестович на пресс-конференции в пятницу.Последние переговоры лидеров стран-участниц "нормандского формата" (Германия, РФ, Украина, Франция) прошли в Париже 9 декабря 2019 года. Тогда же состоялась и личная двусторонняя встреча Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным. Итогами парижского саммита стали договоренности об обмене удерживаемыми лицами, полное прекращение огня, а также разведение сил и средств на трех участках линии разграничения в Донбассе. Кроме того, стороны договорились продолжить переговоры в "нормандском формате" и работу контактной группы в рамках минских соглашений.После встречи в Париже Зеленский заявил: он дает год на то, чтобы минские соглашения заработали и началось реальное урегулирование ситуации в Донбассе. При этом украинский лидер отметил, что у него есть план "Б" на случай, если ситуация на востоке страны останется прежней. За год Зеленский так и не озвучил, в чем конкретно заключается его план, несмотря на многочисленные вопросы СМИ.

https://ria.ru/20201210/donbass-1588522913.html

https://ria.ru/20201210/plan-1588665729.html

россия

франция

париж

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ситуация в днр и лнр, леонид кравчук, владимир путин, франция, париж, украина, в мире