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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201211/deti-1588797267.html
Врач рассказал об особенностях коронавируса у детей
Врач рассказал об особенностях коронавируса у детей
Коронавирус у детей может протекать под маской ОРВИ, желудочно-кишечной инфекции или септического шока, сообщил главный педиатр столицы, главный врач детской... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T16:13
2020-12-11T16:13
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здоровье - общество
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Коронавирус у детей может протекать под маской ОРВИ, желудочно-кишечной инфекции или септического шока, сообщил главный педиатр столицы, главный врач детской городской клинической больницы имени Башляевой Исмаил Османов."Клинические особенности и маски у детей с коронавирусом клинически разнообразны. Это клинически полиморфное заболевание, которое может протекать под маской ОРВИ, под маской желудочно-кишечной инфекции, пневмонии без дыхательной недостаточности и с ней, мультисистемного воспалительного синдрома... в тяжелых случаях это носит маски сепсиса, септического шока, когда развивается уже полиорганная недостаточность", - сообщил Османов в рамках Научно-методического форума организаторов здравоохранения с международным участием "Столичное здравоохранение: в призме глобального лидерства".По словам специалиста, все дети, которые переболели коронавирусом, находятся в строгом поле зрения медиков, и именно это позволило уменьшить количество госпитализируемых детей, у которых заболевание протекало в средне-тяжелой форме.По состоянию на 16 ноября было зарегистрировано 46489 случаев заражения коронавирусом у детей, из них ученики 6-11 классов составили от общего числа заболевших 65%. За время пандемии госпитализировали 2131 ребенка, то есть примерно 4,4%, из них у 90,2% заболевание протекало в средне-тяжелой форме, а у 9,8% - в тяжелой.Османов отметил, что у 110 детей был диагностирован мультисистемный воспалительный синдром уже через три-четыре недели после перенесенной инфекции. Говоря о бессимптомных заболевших детей, у каждого пятого пациента, в отличие от взрослых, была выявлена пневмония, которая была выявлена только рентгенологически."Одной из особенностей протекания у детей является то, что инфекция поражает несколько жизненно важных органов - прежде всего легкие и сердце. Отмечено также, что у детей может быть более длительное выделение вируса даже после нормализации состояния", - добавил Османов.Специалист подчеркнул, что введение дистанционной формы обучения, с разобщением детей, является одной из самых важных мер при любой инфекции.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://radiosputnik.ria.ru/20201211/koronavirus-1588742685.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество

Врач рассказал об особенностях коронавируса у детей

16:13 11.12.2020
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМедик с юным пациентом ГБУЗ "ДГКБ им. З.А. Башляевой"
Медик с юным пациентом ГБУЗ ДГКБ им. З.А. Башляевой - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Коронавирус у детей может протекать под маской ОРВИ, желудочно-кишечной инфекции или септического шока, сообщил главный педиатр столицы, главный врач детской городской клинической больницы имени Башляевой Исмаил Османов.
"Клинические особенности и маски у детей с коронавирусом клинически разнообразны. Это клинически полиморфное заболевание, которое может протекать под маской ОРВИ, под маской желудочно-кишечной инфекции, пневмонии без дыхательной недостаточности и с ней, мультисистемного воспалительного синдрома... в тяжелых случаях это носит маски сепсиса, септического шока, когда развивается уже полиорганная недостаточность", - сообщил Османов в рамках Научно-методического форума организаторов здравоохранения с международным участием "Столичное здравоохранение: в призме глобального лидерства".
Медик с юным пациентом ГБУЗ ДГКБ им. З.А. Башляевой - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
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"Клубничный язык". Назван новый симптом COVID у детей
По словам специалиста, все дети, которые переболели коронавирусом, находятся в строгом поле зрения медиков, и именно это позволило уменьшить количество госпитализируемых детей, у которых заболевание протекало в средне-тяжелой форме.
По состоянию на 16 ноября было зарегистрировано 46489 случаев заражения коронавирусом у детей, из них ученики 6-11 классов составили от общего числа заболевших 65%. За время пандемии госпитализировали 2131 ребенка, то есть примерно 4,4%, из них у 90,2% заболевание протекало в средне-тяжелой форме, а у 9,8% - в тяжелой.
Османов отметил, что у 110 детей был диагностирован мультисистемный воспалительный синдром уже через три-четыре недели после перенесенной инфекции. Говоря о бессимптомных заболевших детей, у каждого пятого пациента, в отличие от взрослых, была выявлена пневмония, которая была выявлена только рентгенологически.
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"Одной из особенностей протекания у детей является то, что инфекция поражает несколько жизненно важных органов - прежде всего легкие и сердце. Отмечено также, что у детей может быть более длительное выделение вируса даже после нормализации состояния", - добавил Османов.
Специалист подчеркнул, что введение дистанционной формы обучения, с разобщением детей, является одной из самых важных мер при любой инфекции.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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