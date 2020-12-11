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Названы способные замедлить старение мозга продукты
Названы способные замедлить старение мозга продукты
Употребление сыра и красного вина способно замедлить старение мозга и предотвратить развитие деменции. Об этом сообщает Express со ссылкой на исследование... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T16:41
2020-12-11T18:09
здоровье
общество
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Употребление сыра и красного вина способно замедлить старение мозга и предотвратить развитие деменции. Об этом сообщает Express со ссылкой на исследование ученых из Университета Айовы.Выводы специалистов основываются на анализе рациона питания 1787 человек в возрасте от 46 до 77 лет. Добровольцам было предложено заполнить опросник, в котором предлагалось отметить продукты и напитки, которым они отдают предпочтение.Выяснилось, что у любителей сыра и красного вина когнитивные функции были более развиты даже в преклонном возрасте. Люди, еженедельно употреблявшие баранину, также показали высокие результаты в специальном тестировании.Ученые считают, что результаты их наблюдений помогут в выработке рекомендаций по питанию для людей, находящихся в группе риска.
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здоровье, общество

Названы способные замедлить старение мозга продукты

16:41 11.12.2020 (обновлено: 18:09 11.12.2020)
 
© Depositphotos / Valentyn_VolkovСырная тарелка с бокалом вина
Сырная тарелка с бокалом вина - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© Depositphotos / Valentyn_Volkov
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Употребление сыра и красного вина способно замедлить старение мозга и предотвратить развитие деменции. Об этом сообщает Express со ссылкой на исследование ученых из Университета Айовы.
Выводы специалистов основываются на анализе рациона питания 1787 человек в возрасте от 46 до 77 лет. Добровольцам было предложено заполнить опросник, в котором предлагалось отметить продукты и напитки, которым они отдают предпочтение.
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Выяснилось, что у любителей сыра и красного вина когнитивные функции были более развиты даже в преклонном возрасте. Люди, еженедельно употреблявшие баранину, также показали высокие результаты в специальном тестировании.

"Правильный выбор продуктов питания может предотвратить болезнь Альцгеймера и затормозить ухудшение функций мозга в целом", — говорится в исследовании.

Ученые считают, что результаты их наблюдений помогут в выработке рекомендаций по питанию для людей, находящихся в группе риска.
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