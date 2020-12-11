https://ria.ru/20201211/cherepakhi-1588653907.html

Часть пляжей на Гоа решили отдать черепахам

Часть пляжей на Гоа решили отдать черепахам

Места гнездования черепах в Морджиме, Мандреме и Пернеме в Северном Гоа, а также Агонда и Галгибага в Канаконе на юге штата, управлением прибрежной зоны Гоа... РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T02:04

2020-12-11T02:04

2020-12-11T02:04

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Места гнездования черепах в Морджиме, Мандреме и Пернеме в Северном Гоа, а также Агонда и Галгибага в Канаконе на юге штата, управлением прибрежной зоны Гоа (GCZMA) объявило "зонами тишины", сообщает Турпром. Национальный зеленый трибунал (NGT) потребовал, чтобы не было никаких туристов, никакого искусственного освещения или мусора там, где гнездятся земноводные."Гоа повезло, что здесь есть несколько пляжей, которые выбирают морские черепахи для откладывания яиц. Поэтому власти должны приложить все усилия, чтобы сохранить такие побережья нетронутыми и в первозданном состоянии", — сказал представитель NGT.Эти животные гнездятся на пляжах Гоа с октября по начало апреля каждого года.В приказе Национального зеленого трибунала сказано, что навесы, грибки, лежаки, и кафе на пляжах Морджима, Мандрема, Агонды и Галгибаги должны быть убраны в этот период.

https://ria.ru/20201210/avstraliya-1588455472.html

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пляжи, туризм, черепахи, новости - туризм, гоа, индия