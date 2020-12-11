https://ria.ru/20201211/chechnya-1588820904.html

Дочь Кадырова возглавила департамент дошкольного образования Грозного

Дочь Кадырова возглавила департамент дошкольного образования Грозного

Дочь главы Чечни Хадижат Кадырова назначена руководителем грозненского департамента дошкольного образования, сообщил председатель комитета правительства... РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T17:37

2020-12-11T17:37

2020-12-11T17:37

хадижат кадырова

айшат кадырова

грозный

общество

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ГРОЗНЫЙ, 11 дек – РИА Новости. Дочь главы Чечни Хадижат Кадырова назначена руководителем грозненского департамента дошкольного образования, сообщил председатель комитета правительства республики по дошкольному образованию Асланбек Джунаидов."Это назначение, безусловно, является свидетельством доверия со стороны руководства республики, признанием управленческого таланта и деловых качеств руководителя, высокой эффективной деятельности в должности руководителя лучшего дошкольного образовательного учреждения столицы республики", - написал Джунаидов в соцсети Instagram.Он выразил уверенность, что "профессиональный опыт и организаторские способности нового руководителя позволят поднять дошкольное образование Грозного на более высокий уровень".В начале сентября текущего года старшая дочь главы Чечни Айшат Кадырова, возглавлявшая модный дом "Firdaws", была назначена первым замминистра культуры республики.

https://ria.ru/20200901/kadyrova-1576604315.html

хадижат кадырова

грозный

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хадижат кадырова, айшат кадырова, грозный, общество