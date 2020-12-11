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Дочь Кадырова возглавила департамент дошкольного образования Грозного
Дочь Кадырова возглавила департамент дошкольного образования Грозного
Дочь главы Чечни Хадижат Кадырова назначена руководителем грозненского департамента дошкольного образования, сообщил председатель комитета правительства... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T17:37
2020-12-11T17:37
хадижат кадырова
айшат кадырова
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ГРОЗНЫЙ, 11 дек – РИА Новости. Дочь главы Чечни Хадижат Кадырова назначена руководителем грозненского департамента дошкольного образования, сообщил председатель комитета правительства республики по дошкольному образованию Асланбек Джунаидов."Это назначение, безусловно, является свидетельством доверия со стороны руководства республики, признанием управленческого таланта и деловых качеств руководителя, высокой эффективной деятельности в должности руководителя лучшего дошкольного образовательного учреждения столицы республики", - написал Джунаидов в соцсети Instagram.Он выразил уверенность, что "профессиональный опыт и организаторские способности нового руководителя позволят поднять дошкольное образование Грозного на более высокий уровень".В начале сентября текущего года старшая дочь главы Чечни Айшат Кадырова, возглавлявшая модный дом "Firdaws", была назначена первым замминистра культуры республики.
https://ria.ru/20200901/kadyrova-1576604315.html
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хадижат кадырова, айшат кадырова, грозный, общество

Дочь Кадырова возглавила департамент дошкольного образования Грозного

17:37 11.12.2020
 
© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкВид Грозного
Вид Грозного - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© РИА Новости / Саид Царнаев
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ГРОЗНЫЙ, 11 дек – РИА Новости. Дочь главы Чечни Хадижат Кадырова назначена руководителем грозненского департамента дошкольного образования, сообщил председатель комитета правительства республики по дошкольному образованию Асланбек Джунаидов.
"Это назначение, безусловно, является свидетельством доверия со стороны руководства республики, признанием управленческого таланта и деловых качеств руководителя, высокой эффективной деятельности в должности руководителя лучшего дошкольного образовательного учреждения столицы республики", - написал Джунаидов в соцсети Instagram.
Он выразил уверенность, что "профессиональный опыт и организаторские способности нового руководителя позволят поднять дошкольное образование Грозного на более высокий уровень".
В начале сентября текущего года старшая дочь главы Чечни Айшат Кадырова, возглавлявшая модный дом "Firdaws", была назначена первым замминистра культуры республики.
Модельер Айшат Кадырова на ежегодной церемонии вручения наград Fashion New Year Awards 2018 в Москве. 18 декабря 2017 - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
1 сентября, 22:31
Дочь Кадырова стала первым замминистра культуры Чечни
 
Хадижат КадыроваАйшат КадыроваГрозныйОбщество
 
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