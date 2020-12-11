США ввели санкции против фонда Кадырова и чеченских спортивных клубов
09:34 11.12.2020 (обновлено: 11:54 11.12.2020)
© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, экс-капитан ФК "Терек" Тимур Джабраилов и капитан ФК "Ахмат" Ризван Уциев (слева направо)
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Власти США ввели новые санкции против российских граждан и организаций по "акту Магнитского".
В список попали: замруководителя "Росгвардии" по Чечне Даниил Мартынов, вице-премьер республики Вахит Усмаев, российский гражданин Зияд Сабсаби. Как заявили в американском Минфине, все они "связаны с Рамзаном Кадыровым".
Сам Кадыров находится под санкциями с 2017 года. Его называют лидером организации "Кадыровцы", которая, как считают американские власти, связана с убийством политик Бориса Немцова в 2015 году.
Из организаций под ограничения попали фонд Ахмата Кадырова, футбольный клуб "Ахмат", промоутерская компания "Абсолютный Чемпионат Ахмат", бойцовский клуб "Ахмат ММА", "Чеченские минеральные воды" и "Мегастройинвест".
Имущество и финансовые активы этих физических и юридических лиц в США заблокируют, а американским гражданам запретят вести с ними дела. По "акту Магнитского" санкции распространяются на тех, кого власти считают "нарушителями прав человека".
Кадыров заявил, что не удивлен санкциям и не боится их последствий.
"Друзья, Америка начала бороться со спортом, с женами, детьми, благотворительными организациями, спортсменами, лошадьми. Этому только одно название — "дебилизм", потому что ничего абсурднее в истории всего человечества не было никогда", — написал он Telegram.
По его словам, в Чечне продолжат играть в футбол, строить, помогать нуждающимся и "радоваться жизни".
По словам министра печати республики Ахмеда Дудаева, новые санкции отличаются от предыдущих только "степенью маразма".
"Не будет отличаться и эффект между первыми и последними санкциями — он будет равняться круглому нулю", — высказался чиновник в Instagram.
Посол России в США Анатолий Антонов считает, что обвинения против чеченских политиков в нарушении прав человека не выдерживают критики.
"Как представляется, такими разрушительными действиями администрация пытается отвлечь внимание общественности от серьезных системных проблем внутри самих Соединенных Штатов. В том числе в сфере прав человека", — отметил дипломат.
Он подчеркнул, что Россия не раз выступала против нелегитимных односторонних санкций и призывала Вашингтон вернуться к нормальным отношениям, но инициативы остались без ответа.