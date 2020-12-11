https://ria.ru/20201211/checensanc-1588715192.html

США ввели санкции против фонда Кадырова и чеченских спортивных клубов

США ввели санкции против фонда Кадырова и чеченских спортивных клубов

Власти США ввели новые санкции против российских граждан и организаций по "акту Магнитского". РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T09:34

2020-12-11T09:34

2020-12-11T11:54

ахмед дудаев

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

даниил мартынов

министерство финансов рф (минфин россии)

анатолий антонов

вашингтон (город)

сша

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Власти США ввели новые санкции против российских граждан и организаций по "акту Магнитского".В список попали: замруководителя "Росгвардии" по Чечне Даниил Мартынов, вице-премьер республики Вахит Усмаев, российский гражданин Зияд Сабсаби. Как заявили в американском Минфине, все они "связаны с Рамзаном Кадыровым".Кроме того, санкции распространяются на "представителя Кадырова в Европе" Тимура Дугазаева (гражданин Германии), тренера лошадей, гражданина ОАЭ Сатиша Сиимара — за "материальную и технологическую помощь" главе Чечни.Сам Кадыров находится под санкциями с 2017 года. Его называют лидером организации "Кадыровцы", которая, как считают американские власти, связана с убийством политик Бориса Немцова в 2015 году.Из организаций под ограничения попали фонд Ахмата Кадырова, футбольный клуб "Ахмат", промоутерская компания "Абсолютный Чемпионат Ахмат", бойцовский клуб "Ахмат ММА", "Чеченские минеральные воды" и "Мегастройинвест".Имущество и финансовые активы этих физических и юридических лиц в США заблокируют, а американским гражданам запретят вести с ними дела. По "акту Магнитского" санкции распространяются на тех, кого власти считают "нарушителями прав человека".Кадыров заявил, что не удивлен санкциям и не боится их последствий.По его словам, в Чечне продолжат играть в футбол, строить, помогать нуждающимся и "радоваться жизни".По словам министра печати республики Ахмеда Дудаева, новые санкции отличаются от предыдущих только "степенью маразма"."Не будет отличаться и эффект между первыми и последними санкциями — он будет равняться круглому нулю", — высказался чиновник в Instagram.Посол России в США Анатолий Антонов считает, что обвинения против чеченских политиков в нарушении прав человека не выдерживают критики."Как представляется, такими разрушительными действиями администрация пытается отвлечь внимание общественности от серьезных системных проблем внутри самих Соединенных Штатов. В том числе в сфере прав человека", — отметил дипломат.Он подчеркнул, что Россия не раз выступала против нелегитимных односторонних санкций и призывала Вашингтон вернуться к нормальным отношениям, но инициативы остались без ответа.

https://ria.ru/20201209/sanktsii-1588504218.html

https://rsport.ria.ru/20201210/akhmat-1588690822.html

вашингтон (город)

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ахмед дудаев, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), даниил мартынов, министерство финансов рф (минфин россии), анатолий антонов, вашингтон (город), сша