Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20201211/bouzman-1588704658.html
Создатели "Черной пантеры — 2" не будут искать замену Чедвику Боузману
Создатели "Черной пантеры — 2" не будут искать замену Чедвику Боузману
Создатели продолжения фильма "Черная пантера" не будут искать замену для Чедвика Боузмана - исполнителя главной роли в первой части супергеройского боевика,... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T07:00
2020-12-11T07:00
культура
чедвик боузман
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0a/1572772764_179:0:1212:581_1920x0_80_0_0_bffe9abe446476e127a6d22fc23fd182.jpg
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Создатели продолжения фильма "Черная пантера" не будут искать замену для Чедвика Боузмана - исполнителя главной роли в первой части супергеройского боевика, который скончался в августе, сообщает издание Deadline со ссылкой на главу студии Marvel Кевина Файги.Боузман, который исполнял роль супергероя Черная пантера в кинематографической вселенной Marvel, скончался в августе на 43-м году жизни после борьбы с онкологическим заболеванием.В ходе презентации новинок для стриминговой платформы Disney босс Marvel дал понять, что создатели продолжения сосредоточатся на глубоких и разнообразных персонажах, с которыми зритель познакомился в первом фильме. Других деталей не сообщается.Премьера второй части "Черной пантеры" запланирована на 8 июля 2022 года. Ранее в компании заявляли, что не будут использовать компьютерную графику для включения покойной звезды в фильм.
https://ria.ru/20201201/boseman-1586968987.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/0a/1572772764_223:0:998:581_1920x0_80_0_0_0bed247e3c9afa4e146926220d7c4923.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
чедвик боузман, сша

Создатели "Черной пантеры — 2" не будут искать замену Чедвику Боузману

07:00 11.12.2020
 
© Marvel Studios Inc. (2018)Кадр из фильма "Черная пантера"
Кадр из фильма Черная пантера - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© Marvel Studios Inc. (2018)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Создатели продолжения фильма "Черная пантера" не будут искать замену для Чедвика Боузмана - исполнителя главной роли в первой части супергеройского боевика, который скончался в августе, сообщает издание Deadline со ссылкой на главу студии Marvel Кевина Файги.
Боузман, который исполнял роль супергероя Черная пантера в кинематографической вселенной Marvel, скончался в августе на 43-м году жизни после борьбы с онкологическим заболеванием.
В ходе презентации новинок для стриминговой платформы Disney босс Marvel дал понять, что создатели продолжения сосредоточатся на глубоких и разнообразных персонажах, с которыми зритель познакомился в первом фильме. Других деталей не сообщается.
Премьера второй части "Черной пантеры" запланирована на 8 июля 2022 года. Ранее в компании заявляли, что не будут использовать компьютерную графику для включения покойной звезды в фильм.
Кадр из фильма Черная пантера - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
1 декабря, 00:36Культура
Disney+ посвятил заставку "Черной пантеры" Чедвику Боузману
 
КультураЧедвик БоузманСША
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:46Умерла британская актриса Барбара Виндзор
08:38Названы самые опасные распространители коронавируса
08:23В Минобороны рассказали о ходе вакцинации военнослужащих
08:23В Минобороны рассказали об "информационном саботаже" вакцины "Спутник V"
08:17Более десяти тысяч военнослужащих вакцинировали от коронавируса
08:16Среди военнослужащих нет отказавшихся от вакцинации "Спутником V"
08:14Трутнев считает, что отношение Путина к проекту моста на Сахалин меняется
08:12Трутнев проверит ситуацию с трудоустройством работников "Роснефти"
08:08Трутнев пообещал проверить цены на продукты на Дальнем Востоке
07:57Опубликованы уникальные документы об утраченных московских церквях
07:56Синоптики рассказали о погоде в Москве в пятницу
07:48В Якутию пришли пятидесятиградусные морозы
07:42Осужденного экс-мэра Петропавловска-Камчатского исключат из ЕР
07:22Джо Байден и Камала Харрис стали "Человеком года" по версии Time
07:10Кузнецова рассказала о планах по возвращению детей из Турции и Пакистана
07:02Зюганов готовит сборник анекдотов "Коронавирус" к Новому году
07:00Создатели "Черной пантеры — 2" не будут искать замену Чедвику Боузману
06:57Большой театр представил премьеру оперы "Искатели жемчуга"
06:28Врачи объяснили, почему не стоит носить маску на улице в мороз
06:26Освобожденные в Ливии россияне Шугалей и Суэйфан находятся в России
Лента новостейМолния