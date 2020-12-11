https://ria.ru/20201211/bouzman-1588704658.html
Создатели "Черной пантеры — 2" не будут искать замену Чедвику Боузману
Создатели "Черной пантеры — 2" не будут искать замену Чедвику Боузману
Создатели продолжения фильма "Черная пантера" не будут искать замену для Чедвика Боузмана - исполнителя главной роли в первой части супергеройского боевика,... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T07:00
2020-12-11T07:00
2020-12-11T07:00
культура
чедвик боузман
сша
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Создатели продолжения фильма "Черная пантера" не будут искать замену для Чедвика Боузмана - исполнителя главной роли в первой части супергеройского боевика, который скончался в августе, сообщает издание Deadline со ссылкой на главу студии Marvel Кевина Файги.Боузман, который исполнял роль супергероя Черная пантера в кинематографической вселенной Marvel, скончался в августе на 43-м году жизни после борьбы с онкологическим заболеванием.В ходе презентации новинок для стриминговой платформы Disney босс Marvel дал понять, что создатели продолжения сосредоточатся на глубоких и разнообразных персонажах, с которыми зритель познакомился в первом фильме. Других деталей не сообщается.Премьера второй части "Черной пантеры" запланирована на 8 июля 2022 года. Ранее в компании заявляли, что не будут использовать компьютерную графику для включения покойной звезды в фильм.
https://ria.ru/20201201/boseman-1586968987.html
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чедвик боузман, сша
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости.
Создатели продолжения фильма "Черная пантера" не будут искать замену для Чедвика Боузмана
- исполнителя главной роли в первой части супергеройского боевика, который скончался в августе, сообщает издание Deadline
со ссылкой на главу студии Marvel Кевина Файги.
Боузман, который исполнял роль супергероя Черная пантера в кинематографической вселенной Marvel, скончался в августе на 43-м году жизни после борьбы с онкологическим заболеванием.
В ходе презентации новинок для стриминговой платформы Disney босс Marvel дал понять, что создатели продолжения сосредоточатся на глубоких и разнообразных персонажах, с которыми зритель познакомился в первом фильме. Других деталей не сообщается.
Премьера второй части "Черной пантеры" запланирована на 8 июля 2022 года. Ранее в компании заявляли, что не будут использовать компьютерную графику для включения покойной звезды в фильм.