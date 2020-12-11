https://ria.ru/20201211/bali-1588721163.html

Эксперты рассказали, когда Бали может открыть границы для туристов

Эксперты рассказали, когда Бали может открыть границы для туристов

Индонезийский остров Бали готов возобновить прием иностранных туристов и может открыться еще до католического Рождества, сообщает Straits Times со ссылкой на... РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T10:49

2020-12-11T10:49

2020-12-11T10:49

туристы

туризм

коронавирус covid-19

туризм

бали (остров)

новости - туризм

азия

индонезия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/156337/86/1563378661_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_c72cfc2b99da56f9ac2018abee67c7f7.jpg

БАНГКОК, 11 дек — РИА Новости. Индонезийский остров Бали готов возобновить прием иностранных туристов и может открыться еще до католического Рождества, сообщает Straits Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника ООН.Директор Всемирной туристической организации ООН по Азиатско-Тихоокеанскому региону Гарри Хванг, посетивший Бали во главе делегации специалистов для оценки мер эпидемиологической безопасности и готовности страны к приему иностранцев, заявил, что остров полностью готов к приему гостей.Делегация Всемирной туристической организации провела на Бали серию инспекций и семинар по возобновлению приема иностранных гостей — первый в Азии.По данным местных властей, экономика острова на 60 процентов зависит от туризма. Потери отрасли от ограничений из-за пандемии в период с марта по июль превысили 4,4 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20201211/ufa-1588608094.html

бали (остров)

азия

индонезия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туристы, коронавирус covid-19, туризм, бали (остров), новости - туризм, азия, индонезия