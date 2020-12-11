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Эксперты рассказали, когда Бали может открыть границы для туристов
Эксперты рассказали, когда Бали может открыть границы для туристов
Индонезийский остров Бали готов возобновить прием иностранных туристов и может открыться еще до католического Рождества, сообщает Straits Times со ссылкой на... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T10:49
2020-12-11T10:49
2020-12-11T10:49
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БАНГКОК, 11 дек — РИА Новости. Индонезийский остров Бали готов возобновить прием иностранных туристов и может открыться еще до католического Рождества, сообщает Straits Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника ООН.Директор Всемирной туристической организации ООН по Азиатско-Тихоокеанскому региону Гарри Хванг, посетивший Бали во главе делегации специалистов для оценки мер эпидемиологической безопасности и готовности страны к приему иностранцев, заявил, что остров полностью готов к приему гостей.Делегация Всемирной туристической организации провела на Бали серию инспекций и семинар по возобновлению приема иностранных гостей — первый в Азии.По данным местных властей, экономика острова на 60 процентов зависит от туризма. Потери отрасли от ограничений из-за пандемии в период с марта по июль превысили 4,4 миллиарда долларов.
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туристы, коронавирус covid-19, туризм, бали (остров), новости - туризм, азия, индонезия
БАНГКОК, 11 дек — РИА Новости. Индонезийский остров Бали готов возобновить прием иностранных туристов и может открыться еще до католического Рождества, сообщает Straits Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника ООН.
Директор Всемирной туристической организации ООН по Азиатско-Тихоокеанскому региону Гарри Хванг, посетивший Бали во главе делегации специалистов для оценки мер эпидемиологической безопасности и готовности страны к приему иностранцев, заявил, что остров полностью готов к приему гостей.
"Я не удивлюсь, если правительство объявит остров открытым для туристов еще до католического Рождества, — заявил он. — Стандарты и протоколы безопасности здесь великолепны, если не лучшие из существующих".
Делегация Всемирной туристической организации провела на Бали серию инспекций и семинар по возобновлению приема иностранных гостей — первый в Азии.
По данным местных властей, экономика острова на 60 процентов зависит от туризма. Потери отрасли от ограничений из-за пандемии в период с марта по июль превысили 4,4 миллиарда долларов.