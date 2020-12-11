https://ria.ru/20201211/bakanov-1588612710.html

Кирилл Баканов: единого рецепта безопасности на дорогах нет

Кирилл Баканов: единого рецепта безопасности на дорогах нет

Безопасность на дорогах в России обеспечивают не только инспекторы ГИБДД, работающие на местах, но и ученые, изучающие, как те или иные факторы влияют на... РИА Новости, 11.12.2020

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фку "научный центр безопасности дорожного движения мвд россии"

россия

гибдд мвд рф

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

интервью

дтп

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Безопасность на дорогах в России обеспечивают не только инспекторы ГИБДД, работающие на местах, но и ученые, изучающие, как те или иные факторы влияют на увеличение аварийности и смертности в ДТП. О том, в чем состоят различия больших и маленьких городов с точки зрения аварийности, как борются с пьянством за рулем, и действительно ли так страшны вторичные ДТП, рассказал в интервью РИА Новости помощник начальника ФКУ "Научный центр безопасности дорожного движения МВД России" по правовой работе Кирилл Баканов. Беседовал Кирилл Рубцов.– Какие мероприятия по снижению аварийности на дорогах России, проведенные в 2019-2020 годах, показали свою эффективность?– Эффективность в вопросах обеспечения безопасности дорожного движения дает комплексная систематическая работа всех уровней публичной власти, общественных организаций и каждого конкретного участника дорожного движения. Единого рецепта или одного инструмента обеспечения безопасности дорожного движения не существует.На эффективность, безусловно, влияют инфраструктурные мероприятия, связанные с физическим разделением транспортных и пешеходных потоков, развитие систем экстренной, первой и высокотехнологичной помощи пострадавшим в ДТП.Кроме того, эффект оказывает постоянное воздействие на правосознание участников дорожного движения как в рамках пропаганды БДД, так и административно-юрисдикционной деятельности, обновление автомобильного парка у граждан нашей страны, появление более безопасных транспортных средств, совершенствование систем обучения и допуска к управлению транспортным средством и так далее. В рамках реализации федерального проекта начиная с 2019 года развернута масштабная работа по целому ряду направлений, предусматривающая решение пяти ключевых задач. Первая – усиление ответственности водителей за нарушение правил дорожного движения, а также повышение требований к уровню их профессиональной подготовки. Вторая – обеспечение соблюдения норм и правил в области дорожного движения. Третья – развитие нормативно-правового и нормативно-технического регулирования в области безопасности дорожного движения. Четвертая – медицинское обеспечение безопасности дорожного движения и оказание помощи пострадавшим в ДТП. И пятая – совершенствование обучения детей основам правил дорожного движения и привития им навыков безопасного поведения на дорогах.– Какие автомобильные трассы в регионах России были наиболее опасными с точки зрения аварийности в 2020 году?– В соответствии с кодификаторами информационных систем учета ДТП, используемых МВД России, количество дорог, в том числе их участков (с делением по регионам), составляет более 200 федеральных дорог (ФАД) и несколько тысяч региональных и межмуниципальных.По итогам девяти месяцев 2020 года отмечается снижение количества ДТП и числа погибших как на федеральных дорогах в целом, так и на их участках вне городов и населенных пунктов. Однако почти на треть возросло число погибших на ФАД (+28,8%) в Оренбургской области (погибло 67 человек), почти в полтора раза (+42,9%) в Новгородской области (погибло 20 человек), более чем в полтора раза увеличилось число погибших в Орловской (+65,4%, 43 человека) и Тюменской (+57,1%, 77 человек) областях, Хабаровском крае (+68,4%, 32 человека), Алтайском крае (+55,9%, 53 человека), почти в два раза в – Псковской области (+95%, 39 человек).Заслуживает внимания то, что на участки ФАД, проходящие через территорию населенных пунктов, в среднем по стране приходится треть (33,3%) ДТП и почти четверть (22,4%) погибших. Однако в ряде регионов на такие участки приходится более значительная доля смертельных случаев. Например, половина и более – во Владимирской, Новгородской, Ульяновской областях, Кабардино-Балкарской Республике и Республике Башкортостан, а в Республике Дагестан – почти все (96,5%, 83 из 86 погибших).Имеются факты существенного осложнения ситуации на участках ФАД, проходящих через территорию населенных пунктов. В Орловской области на данных участках число погибших возросло более чем в два раза (+160%), погибли 13 человек, что составляет почти треть (30,2%) всех погибших на ФАД в регионе. В Новгородской области число погибших на данных участках увеличилось более чем в три раза (+233,3%), погибли 10 человек – это половина из всех погибших на ФАД в регионе. В Республике Башкортостан число погибших на данных участках возросло почти в четыре раза (+275%, погибли 30 человек или 58,8% из всех погибших на ФАД на территории республики).– Чем обусловлено минимальное по России количество погибших на одну тысячу пострадавших в ДТП в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе в январе-сентябре 2020 года?– При анализе состояния безопасности дорожного движения используется комплекс абсолютных и относительных показателей. Среди относительных принято выделять социальный и транспортный риск, в том числе указанный вами показатель тяжести последствий. При этом он традиционно рассчитывается в виде количества погибших на сто пострадавших, а не тысячу пострадавших. В этой связи для более объективной картины лучше рассматривать комплекс таких показателей.В целом показатель тяжести последствий существенно различается в зависимости от места совершения ДТП. Например, по итогам девяти месяцев текущего года для городов и населенных пунктов в среднем он составил 5,2 (то есть смертельные травмы получил один из 20 пострадавших участников); для автодорог вне городов и населенных пунктов он почти в три раза выше и составил 14,2, то есть смертельные травмы получил каждый седьмой пострадавший участник.Также отличается значение тяжести последствий в населенных пунктах различного статуса. Если в городах федерального значения и столицах субъектов Российской Федерации в среднем к смерти привели полученные в ДТП травмы у одного из 29 пострадавших участников ДТП, то в сельских поселениях погиб каждый десятый из пострадавших в ДТП.Социальный риск, то есть число погибших в ДТП в расчете на 100 тысяч населения, в нашей стране является одним из основных при оценке результативности борьбы с аварийностью на дорогах. Значения этого показателя являются целевыми ориентирами в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Со следующего года в соответствии с решением Государственного совета РФ планируется также дополнительно использовать показатель транспортного риска.В настоящее время уже формально достигли или приблизились к показателю, который наша страна в целом должна достигнуть в будущем, в Москве (3,5), Санкт-Петербурге (4,2), Севастополе (4,1). При этом стоит отметить, что данные регионы имеют значительную особенность относительно других регионов, поскольку являются городами федерального значения. Проанализировав, мы увидим аналогичные показатели социального риска и в других городах-миллионниках Российской Федерации: Нижний Новгород (3,5), Самара (3,6), Уфа (3,7), Красноярск (3,7), Новосибирск (4,2), Челябинск (4,3), Пермь (4,3), Ростов-на-Дону (4,4), Екатеринбург (4,8), Казань (4,8). В то же время такие города, как Омск (6), Волгоград (6,1), Воронеж (8,5), характеризуются более высокими показателями.Указанные относительно низкие показатели социального риска в крупных городах обусловлены в первую очередь хорошо развитой дорожной инфраструктурой, высоким уровнем автомобилизации, более низким скоростным режимом, что в совокупности обеспечивает высокую плотность транспортных потоков, которые приводят к достаточно низкой средней скорости транспортных средств. Еще одним значительным обстоятельством является близость расположения экстренных медицинских и спасательных служб.– Сколько произошло в России и Москве в 2020 году ДТП, связанных с наездом на стоящий автомобиль при оформлении ДТП? Разработаны ли научным центром методики или предложения, позволяющие снизить количество таких аварий?– В Москве в текущем году зарегистрировано 68 таких происшествий, что составляет 1% от общего количества ДТП, в которых погибло 8 человек (2,7% от общего числа погибших). При этом за указанный период в результате сужения проезжей части припаркованным ТС и при производстве дорожных работ погибло 41 и 19 человек соответственно. При наличии на проезжей части неисправного транспортного средства, мешающего движению, в Москве погибло 30 человек.В общем виде порядок оформления ДТП, в том числе упрощенный порядок в случае отсутствия пострадавших, урегулирован ПДД. К тому же ПДД содержат требования включать в случае ДТП аварийную сигнализацию, выставлять знак аварийной остановки и при нахождении участника дорожного движения на проезжей части соблюдать меры предосторожности, а при отсутствии пострадавших незамедлительно убрать машину с проезжей части.В целом проблема вторичных ДТП характерна для скоростных дорог с многополосным движением. Ввиду этого считаем целесообразным при решении данной проблемы не акцентировать внимание исключительно на необходимости изменения порядка оформления ДТП, а реализовать комплексный подход, который должен включать предупреждение ДТП, обусловленных экстренной остановкой транспорта или наличием иных препятствий на скоростных автомобильных дорогах (поломка ТС, нарушение правил остановки и стоянки ТС, ДТП и другие).– Какие разрабатываются меры борьбы с пьянством за рулем?– В проекте нового КоАП РФ предусмотрена повышенная ответственность за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если при этом в транспортном средстве или на нем присутствуют несовершеннолетние в возрасте до шестнадцати лет. Помимо этого, предполагаются такие меры, как конфискация транспортного средства у собственника в случае повторного управления ТС в состоянии опьянения в соответствующем порядке.Кроме того, опьянение будут выявлять по еще двум признакам с использованием технических средств индикации: наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе, определяемое техническим средством индикации, и положительные показания средства (экспресс-теста) обнаружения наркотических веществ в слюне.Обнаружение таких признаков послужит основанием для применения сотрудниками Госавтоинспекции соответствующих процессуальных мер. Процедура будет выглядеть примерно так: инспектор ДПС останавливает автомобиль, проверяет водителя с помощью индикатора. При положительном результате такое лицо отстраняется от управления ТС, проводится освидетельствование на месте с помощью всем известного алкотестера, а при наличии разногласий лицо будет направлено на медицинское освидетельствование в соответствующую медицинскую организацию.Рассматриваемые технические средства могут применяться, как правило, для выявления недавно употребленного вещества, поскольку скорость выведения колеблется в зависимости от индивидуальных особенностей человека и самого наркотического средства. Более того, данные методы имеют большую вероятность ошибочных результатов (10–15%).Экспресс-тесты могут давать ложноположительные и ложноотрицательные результаты, поэтому для достоверного результата необходимо проводить подтверждающие лабораторные исследования. Так, при умеренном употреблении кондитерских изделий с маком иммунохимические методы анализа дают положительный результат на опиаты образца мочи, собранной спустя 1–8 часов после употребления.Тест-полоска на морфин будет в равной степени реагировать также и на кодеин, входящий в состав общедоступных распространенных лекарств от кашля, а при однократном приеме 1 миллилитра валокордина возможно срабатывание тестов на барбитураты даже через 5–7 дней после употребления.Также разработан законопроект о том, что в случае выявления у водителя медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством в ходе проведения медицинского осмотра, медицинских освидетельствований либо при оказании медицинской помощи он будет направлен на внеочередное обязательное медицинское освидетельствование. В случае выявления соответствующих противопоказаний или уклонения от его прохождения медицинское заключение о допуске к управлению ТС подлежит аннулированию, что повлечет за собой прекращение права на управление транспортным средством.Одновременно рассматривается возможность проведения в транспортных предприятиях пред- и послерейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств в дистанционной форме с применением телемедицинских технологий.

https://ria.ru/20201109/dtp-1583669868.html

https://ria.ru/20201201/avtonaezdy-1587226825.html

https://ria.ru/20201204/avariynost-1587724875.html

https://ria.ru/20201203/tatarstan-1587485322.html

https://ria.ru/20201117/transport-1584968433.html

https://ria.ru/20201111/alkozamki-1584138980.html

https://ria.ru/20201112/prava-1584247514.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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