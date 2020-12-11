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Кирилл Баканов: единого рецепта безопасности на дорогах нет
Кирилл Баканов: единого рецепта безопасности на дорогах нет
Безопасность на дорогах в России обеспечивают не только инспекторы ГИБДД, работающие на местах, но и ученые, изучающие, как те или иные факторы влияют на... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T11:00
2020-12-11T11:00
фку "научный центр безопасности дорожного движения мвд россии"
россия
гибдд мвд рф
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
интервью
дтп
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Безопасность на дорогах в России обеспечивают не только инспекторы ГИБДД, работающие на местах, но и ученые, изучающие, как те или иные факторы влияют на увеличение аварийности и смертности в ДТП. О том, в чем состоят различия больших и маленьких городов с точки зрения аварийности, как борются с пьянством за рулем, и действительно ли так страшны вторичные ДТП, рассказал в интервью РИА Новости помощник начальника ФКУ "Научный центр безопасности дорожного движения МВД России" по правовой работе Кирилл Баканов. Беседовал Кирилл Рубцов.– Какие мероприятия по снижению аварийности на дорогах России, проведенные в 2019-2020 годах, показали свою эффективность?– Эффективность в вопросах обеспечения безопасности дорожного движения дает комплексная систематическая работа всех уровней публичной власти, общественных организаций и каждого конкретного участника дорожного движения. Единого рецепта или одного инструмента обеспечения безопасности дорожного движения не существует.На эффективность, безусловно, влияют инфраструктурные мероприятия, связанные с физическим разделением транспортных и пешеходных потоков, развитие систем экстренной, первой и высокотехнологичной помощи пострадавшим в ДТП.Кроме того, эффект оказывает постоянное воздействие на правосознание участников дорожного движения как в рамках пропаганды БДД, так и административно-юрисдикционной деятельности, обновление автомобильного парка у граждан нашей страны, появление более безопасных транспортных средств, совершенствование систем обучения и допуска к управлению транспортным средством и так далее. В рамках реализации федерального проекта начиная с 2019 года развернута масштабная работа по целому ряду направлений, предусматривающая решение пяти ключевых задач. Первая – усиление ответственности водителей за нарушение правил дорожного движения, а также повышение требований к уровню их профессиональной подготовки. Вторая – обеспечение соблюдения норм и правил в области дорожного движения. Третья – развитие нормативно-правового и нормативно-технического регулирования в области безопасности дорожного движения. Четвертая – медицинское обеспечение безопасности дорожного движения и оказание помощи пострадавшим в ДТП. И пятая – совершенствование обучения детей основам правил дорожного движения и привития им навыков безопасного поведения на дорогах.– Какие автомобильные трассы в регионах России были наиболее опасными с точки зрения аварийности в 2020 году?– В соответствии с кодификаторами информационных систем учета ДТП, используемых МВД России, количество дорог, в том числе их участков (с делением по регионам), составляет более 200 федеральных дорог (ФАД) и несколько тысяч региональных и межмуниципальных.По итогам девяти месяцев 2020 года отмечается снижение количества ДТП и числа погибших как на федеральных дорогах в целом, так и на их участках вне городов и населенных пунктов. Однако почти на треть возросло число погибших на ФАД (+28,8%) в Оренбургской области (погибло 67 человек), почти в полтора раза (+42,9%) в Новгородской области (погибло 20 человек), более чем в полтора раза увеличилось число погибших в Орловской (+65,4%, 43 человека) и Тюменской (+57,1%, 77 человек) областях, Хабаровском крае (+68,4%, 32 человека), Алтайском крае (+55,9%, 53 человека), почти в два раза в – Псковской области (+95%, 39 человек).Заслуживает внимания то, что на участки ФАД, проходящие через территорию населенных пунктов, в среднем по стране приходится треть (33,3%) ДТП и почти четверть (22,4%) погибших. Однако в ряде регионов на такие участки приходится более значительная доля смертельных случаев. Например, половина и более – во Владимирской, Новгородской, Ульяновской областях, Кабардино-Балкарской Республике и Республике Башкортостан, а в Республике Дагестан – почти все (96,5%, 83 из 86 погибших).Имеются факты существенного осложнения ситуации на участках ФАД, проходящих через территорию населенных пунктов. В Орловской области на данных участках число погибших возросло более чем в два раза (+160%), погибли 13 человек, что составляет почти треть (30,2%) всех погибших на ФАД в регионе. В Новгородской области число погибших на данных участках увеличилось более чем в три раза (+233,3%), погибли 10 человек – это половина из всех погибших на ФАД в регионе. В Республике Башкортостан число погибших на данных участках возросло почти в четыре раза (+275%, погибли 30 человек или 58,8% из всех погибших на ФАД на территории республики).– Чем обусловлено минимальное по России количество погибших на одну тысячу пострадавших в ДТП в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе в январе-сентябре 2020 года?– При анализе состояния безопасности дорожного движения используется комплекс абсолютных и относительных показателей. Среди относительных принято выделять социальный и транспортный риск, в том числе указанный вами показатель тяжести последствий. При этом он традиционно рассчитывается в виде количества погибших на сто пострадавших, а не тысячу пострадавших. В этой связи для более объективной картины лучше рассматривать комплекс таких показателей.В целом показатель тяжести последствий существенно различается в зависимости от места совершения ДТП. Например, по итогам девяти месяцев текущего года для городов и населенных пунктов в среднем он составил 5,2 (то есть смертельные травмы получил один из 20 пострадавших участников); для автодорог вне городов и населенных пунктов он почти в три раза выше и составил 14,2, то есть смертельные травмы получил каждый седьмой пострадавший участник.Также отличается значение тяжести последствий в населенных пунктах различного статуса. Если в городах федерального значения и столицах субъектов Российской Федерации в среднем к смерти привели полученные в ДТП травмы у одного из 29 пострадавших участников ДТП, то в сельских поселениях погиб каждый десятый из пострадавших в ДТП.Социальный риск, то есть число погибших в ДТП в расчете на 100 тысяч населения, в нашей стране является одним из основных при оценке результативности борьбы с аварийностью на дорогах. Значения этого показателя являются целевыми ориентирами в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Со следующего года в соответствии с решением Государственного совета РФ планируется также дополнительно использовать показатель транспортного риска.В настоящее время уже формально достигли или приблизились к показателю, который наша страна в целом должна достигнуть в будущем, в Москве (3,5), Санкт-Петербурге (4,2), Севастополе (4,1). При этом стоит отметить, что данные регионы имеют значительную особенность относительно других регионов, поскольку являются городами федерального значения. Проанализировав, мы увидим аналогичные показатели социального риска и в других городах-миллионниках Российской Федерации: Нижний Новгород (3,5), Самара (3,6), Уфа (3,7), Красноярск (3,7), Новосибирск (4,2), Челябинск (4,3), Пермь (4,3), Ростов-на-Дону (4,4), Екатеринбург (4,8), Казань (4,8). В то же время такие города, как Омск (6), Волгоград (6,1), Воронеж (8,5), характеризуются более высокими показателями.Указанные относительно низкие показатели социального риска в крупных городах обусловлены в первую очередь хорошо развитой дорожной инфраструктурой, высоким уровнем автомобилизации, более низким скоростным режимом, что в совокупности обеспечивает высокую плотность транспортных потоков, которые приводят к достаточно низкой средней скорости транспортных средств. Еще одним значительным обстоятельством является близость расположения экстренных медицинских и спасательных служб.– Сколько произошло в России и Москве в 2020 году ДТП, связанных с наездом на стоящий автомобиль при оформлении ДТП? Разработаны ли научным центром методики или предложения, позволяющие снизить количество таких аварий?– В Москве в текущем году зарегистрировано 68 таких происшествий, что составляет 1% от общего количества ДТП, в которых погибло 8 человек (2,7% от общего числа погибших). При этом за указанный период в результате сужения проезжей части припаркованным ТС и при производстве дорожных работ погибло 41 и 19 человек соответственно. При наличии на проезжей части неисправного транспортного средства, мешающего движению, в Москве погибло 30 человек.В общем виде порядок оформления ДТП, в том числе упрощенный порядок в случае отсутствия пострадавших, урегулирован ПДД. К тому же ПДД содержат требования включать в случае ДТП аварийную сигнализацию, выставлять знак аварийной остановки и при нахождении участника дорожного движения на проезжей части соблюдать меры предосторожности, а при отсутствии пострадавших незамедлительно убрать машину с проезжей части.В целом проблема вторичных ДТП характерна для скоростных дорог с многополосным движением. Ввиду этого считаем целесообразным при решении данной проблемы не акцентировать внимание исключительно на необходимости изменения порядка оформления ДТП, а реализовать комплексный подход, который должен включать предупреждение ДТП, обусловленных экстренной остановкой транспорта или наличием иных препятствий на скоростных автомобильных дорогах (поломка ТС, нарушение правил остановки и стоянки ТС, ДТП и другие).– Какие разрабатываются меры борьбы с пьянством за рулем?– В проекте нового КоАП РФ предусмотрена повышенная ответственность за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если при этом в транспортном средстве или на нем присутствуют несовершеннолетние в возрасте до шестнадцати лет. Помимо этого, предполагаются такие меры, как конфискация транспортного средства у собственника в случае повторного управления ТС в состоянии опьянения в соответствующем порядке.Кроме того, опьянение будут выявлять по еще двум признакам с использованием технических средств индикации: наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе, определяемое техническим средством индикации, и положительные показания средства (экспресс-теста) обнаружения наркотических веществ в слюне.Обнаружение таких признаков послужит основанием для применения сотрудниками Госавтоинспекции соответствующих процессуальных мер. Процедура будет выглядеть примерно так: инспектор ДПС останавливает автомобиль, проверяет водителя с помощью индикатора. При положительном результате такое лицо отстраняется от управления ТС, проводится освидетельствование на месте с помощью всем известного алкотестера, а при наличии разногласий лицо будет направлено на медицинское освидетельствование в соответствующую медицинскую организацию.Рассматриваемые технические средства могут применяться, как правило, для выявления недавно употребленного вещества, поскольку скорость выведения колеблется в зависимости от индивидуальных особенностей человека и самого наркотического средства. Более того, данные методы имеют большую вероятность ошибочных результатов (10–15%).Экспресс-тесты могут давать ложноположительные и ложноотрицательные результаты, поэтому для достоверного результата необходимо проводить подтверждающие лабораторные исследования. Так, при умеренном употреблении кондитерских изделий с маком иммунохимические методы анализа дают положительный результат на опиаты образца мочи, собранной спустя 1–8 часов после употребления.Тест-полоска на морфин будет в равной степени реагировать также и на кодеин, входящий в состав общедоступных распространенных лекарств от кашля, а при однократном приеме 1 миллилитра валокордина возможно срабатывание тестов на барбитураты даже через 5–7 дней после употребления.Также разработан законопроект о том, что в случае выявления у водителя медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством в ходе проведения медицинского осмотра, медицинских освидетельствований либо при оказании медицинской помощи он будет направлен на внеочередное обязательное медицинское освидетельствование. В случае выявления соответствующих противопоказаний или уклонения от его прохождения медицинское заключение о допуске к управлению ТС подлежит аннулированию, что повлечет за собой прекращение права на управление транспортным средством.Одновременно рассматривается возможность проведения в транспортных предприятиях пред- и послерейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств в дистанционной форме с применением телемедицинских технологий.
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фку "научный центр безопасности дорожного движения мвд россии", россия, гибдд мвд рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии), интервью, дтп

Кирилл Баканов: единого рецепта безопасности на дорогах нет

11:00 11.12.2020
 
© Фото : Научный центр БДД МВД РоссииПомощник начальника ФКУ "Научный центр безопасности дорожного движения МВД России" по правовой работе Кирилл Баканов
Помощник начальника ФКУ Научный центр безопасности дорожного движения МВД России по правовой работе Кирилл Баканов - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© Фото : Научный центр БДД МВД России
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Безопасность на дорогах в России обеспечивают не только инспекторы ГИБДД, работающие на местах, но и ученые, изучающие, как те или иные факторы влияют на увеличение аварийности и смертности в ДТП. О том, в чем состоят различия больших и маленьких городов с точки зрения аварийности, как борются с пьянством за рулем, и действительно ли так страшны вторичные ДТП, рассказал в интервью РИА Новости помощник начальника ФКУ "Научный центр безопасности дорожного движения МВД России" по правовой работе Кирилл Баканов. Беседовал Кирилл Рубцов.
– Какие мероприятия по снижению аварийности на дорогах России, проведенные в 2019-2020 годах, показали свою эффективность?
– Эффективность в вопросах обеспечения безопасности дорожного движения дает комплексная систематическая работа всех уровней публичной власти, общественных организаций и каждого конкретного участника дорожного движения. Единого рецепта или одного инструмента обеспечения безопасности дорожного движения не существует.
На эффективность, безусловно, влияют инфраструктурные мероприятия, связанные с физическим разделением транспортных и пешеходных потоков, развитие систем экстренной, первой и высокотехнологичной помощи пострадавшим в ДТП.
Кроме того, эффект оказывает постоянное воздействие на правосознание участников дорожного движения как в рамках пропаганды БДД, так и административно-юрисдикционной деятельности, обновление автомобильного парка у граждан нашей страны, появление более безопасных транспортных средств, совершенствование систем обучения и допуска к управлению транспортным средством и так далее.
Сотрудник ДПС на месте аварии в Москве - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
9 ноября, 00:08
Названы регионы с наибольшим количеством ДТП с пострадавшими
В рамках реализации федерального проекта начиная с 2019 года развернута масштабная работа по целому ряду направлений, предусматривающая решение пяти ключевых задач. Первая – усиление ответственности водителей за нарушение правил дорожного движения, а также повышение требований к уровню их профессиональной подготовки. Вторая – обеспечение соблюдения норм и правил в области дорожного движения. Третья – развитие нормативно-правового и нормативно-технического регулирования в области безопасности дорожного движения. Четвертая – медицинское обеспечение безопасности дорожного движения и оказание помощи пострадавшим в ДТП. И пятая – совершенствование обучения детей основам правил дорожного движения и привития им навыков безопасного поведения на дорогах.
– Какие автомобильные трассы в регионах России были наиболее опасными с точки зрения аварийности в 2020 году?
– В соответствии с кодификаторами информационных систем учета ДТП, используемых МВД России, количество дорог, в том числе их участков (с делением по регионам), составляет более 200 федеральных дорог (ФАД) и несколько тысяч региональных и межмуниципальных.
По итогам девяти месяцев 2020 года отмечается снижение количества ДТП и числа погибших как на федеральных дорогах в целом, так и на их участках вне городов и населенных пунктов. Однако почти на треть возросло число погибших на ФАД (+28,8%) в Оренбургской области (погибло 67 человек), почти в полтора раза (+42,9%) в Новгородской области (погибло 20 человек), более чем в полтора раза увеличилось число погибших в Орловской (+65,4%, 43 человека) и Тюменской (+57,1%, 77 человек) областях, Хабаровском крае (+68,4%, 32 человека), Алтайском крае (+55,9%, 53 человека), почти в два раза в – Псковской области (+95%, 39 человек).
Сотрудники полиции на месте наезда на пешеходов в городе Трир, Германия - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
1 декабря, 19:51
Случаи наезда автомобилей на людей в общественных местах в 2019-2020 гг
Заслуживает внимания то, что на участки ФАД, проходящие через территорию населенных пунктов, в среднем по стране приходится треть (33,3%) ДТП и почти четверть (22,4%) погибших. Однако в ряде регионов на такие участки приходится более значительная доля смертельных случаев. Например, половина и более – во Владимирской, Новгородской, Ульяновской областях, Кабардино-Балкарской Республике и Республике Башкортостан, а в Республике Дагестан – почти все (96,5%, 83 из 86 погибших).
Имеются факты существенного осложнения ситуации на участках ФАД, проходящих через территорию населенных пунктов. В Орловской области на данных участках число погибших возросло более чем в два раза (+160%), погибли 13 человек, что составляет почти треть (30,2%) всех погибших на ФАД в регионе. В Новгородской области число погибших на данных участках увеличилось более чем в три раза (+233,3%), погибли 10 человек – это половина из всех погибших на ФАД в регионе. В Республике Башкортостан число погибших на данных участках возросло почти в четыре раза (+275%, погибли 30 человек или 58,8% из всех погибших на ФАД на территории республики).
– Чем обусловлено минимальное по России количество погибших на одну тысячу пострадавших в ДТП в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе в январе-сентябре 2020 года?
– При анализе состояния безопасности дорожного движения используется комплекс абсолютных и относительных показателей. Среди относительных принято выделять социальный и транспортный риск, в том числе указанный вами показатель тяжести последствий. При этом он традиционно рассчитывается в виде количества погибших на сто пострадавших, а не тысячу пострадавших. В этой связи для более объективной картины лучше рассматривать комплекс таких показателей.
Сотрудник дорожно-патрульной службы ГИБДД во время проверки наличия пропуска у водителя на блокпосту в Москве - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
4 декабря, 18:02
В Мосгордуме рассказали, как можно снизить аварийность на дорогах
В целом показатель тяжести последствий существенно различается в зависимости от места совершения ДТП. Например, по итогам девяти месяцев текущего года для городов и населенных пунктов в среднем он составил 5,2 (то есть смертельные травмы получил один из 20 пострадавших участников); для автодорог вне городов и населенных пунктов он почти в три раза выше и составил 14,2, то есть смертельные травмы получил каждый седьмой пострадавший участник.
Также отличается значение тяжести последствий в населенных пунктах различного статуса. Если в городах федерального значения и столицах субъектов Российской Федерации в среднем к смерти привели полученные в ДТП травмы у одного из 29 пострадавших участников ДТП, то в сельских поселениях погиб каждый десятый из пострадавших в ДТП.
Социальный риск, то есть число погибших в ДТП в расчете на 100 тысяч населения, в нашей стране является одним из основных при оценке результативности борьбы с аварийностью на дорогах. Значения этого показателя являются целевыми ориентирами в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Со следующего года в соответствии с решением Государственного совета РФ планируется также дополнительно использовать показатель транспортного риска.
В настоящее время уже формально достигли или приблизились к показателю, который наша страна в целом должна достигнуть в будущем, в Москве (3,5), Санкт-Петербурге (4,2), Севастополе (4,1). При этом стоит отметить, что данные регионы имеют значительную особенность относительно других регионов, поскольку являются городами федерального значения. Проанализировав, мы увидим аналогичные показатели социального риска и в других городах-миллионниках Российской Федерации: Нижний Новгород (3,5), Самара (3,6), Уфа (3,7), Красноярск (3,7), Новосибирск (4,2), Челябинск (4,3), Пермь (4,3), Ростов-на-Дону (4,4), Екатеринбург (4,8), Казань (4,8). В то же время такие города, как Омск (6), Волгоград (6,1), Воронеж (8,5), характеризуются более высокими показателями.
Мусульмане перед намазом в день праздника Ураза-байрам у мечети Кул-Шариф в Казани. 15 июня 2018 - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
3 декабря, 12:30Республика Татарстан
Татарстан стал одним из лидеров по реализации дорожного нацпроекта
Указанные относительно низкие показатели социального риска в крупных городах обусловлены в первую очередь хорошо развитой дорожной инфраструктурой, высоким уровнем автомобилизации, более низким скоростным режимом, что в совокупности обеспечивает высокую плотность транспортных потоков, которые приводят к достаточно низкой средней скорости транспортных средств. Еще одним значительным обстоятельством является близость расположения экстренных медицинских и спасательных служб.
– Сколько произошло в России и Москве в 2020 году ДТП, связанных с наездом на стоящий автомобиль при оформлении ДТП? Разработаны ли научным центром методики или предложения, позволяющие снизить количество таких аварий?
– В Москве в текущем году зарегистрировано 68 таких происшествий, что составляет 1% от общего количества ДТП, в которых погибло 8 человек (2,7% от общего числа погибших). При этом за указанный период в результате сужения проезжей части припаркованным ТС и при производстве дорожных работ погибло 41 и 19 человек соответственно. При наличии на проезжей части неисправного транспортного средства, мешающего движению, в Москве погибло 30 человек.
В общем виде порядок оформления ДТП, в том числе упрощенный порядок в случае отсутствия пострадавших, урегулирован ПДД. К тому же ПДД содержат требования включать в случае ДТП аварийную сигнализацию, выставлять знак аварийной остановки и при нахождении участника дорожного движения на проезжей части соблюдать меры предосторожности, а при отсутствии пострадавших незамедлительно убрать машину с проезжей части.
Невский проспект в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
17 ноября, 12:18
ГИБДД назвала самый безопасный транспорт в России
В целом проблема вторичных ДТП характерна для скоростных дорог с многополосным движением. Ввиду этого считаем целесообразным при решении данной проблемы не акцентировать внимание исключительно на необходимости изменения порядка оформления ДТП, а реализовать комплексный подход, который должен включать предупреждение ДТП, обусловленных экстренной остановкой транспорта или наличием иных препятствий на скоростных автомобильных дорогах (поломка ТС, нарушение правил остановки и стоянки ТС, ДТП и другие).
– Какие разрабатываются меры борьбы с пьянством за рулем?
– В проекте нового КоАП РФ предусмотрена повышенная ответственность за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если при этом в транспортном средстве или на нем присутствуют несовершеннолетние в возрасте до шестнадцати лет. Помимо этого, предполагаются такие меры, как конфискация транспортного средства у собственника в случае повторного управления ТС в состоянии опьянения в соответствующем порядке.
Кроме того, опьянение будут выявлять по еще двум признакам с использованием технических средств индикации: наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе, определяемое техническим средством индикации, и положительные показания средства (экспресс-теста) обнаружения наркотических веществ в слюне.
Обнаружение таких признаков послужит основанием для применения сотрудниками Госавтоинспекции соответствующих процессуальных мер. Процедура будет выглядеть примерно так: инспектор ДПС останавливает автомобиль, проверяет водителя с помощью индикатора. При положительном результате такое лицо отстраняется от управления ТС, проводится освидетельствование на месте с помощью всем известного алкотестера, а при наличии разногласий лицо будет направлено на медицинское освидетельствование в соответствующую медицинскую организацию.
Алкозамок - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
11 ноября, 16:23
Эксперты обсудили необходимость установки алкозамков
Рассматриваемые технические средства могут применяться, как правило, для выявления недавно употребленного вещества, поскольку скорость выведения колеблется в зависимости от индивидуальных особенностей человека и самого наркотического средства. Более того, данные методы имеют большую вероятность ошибочных результатов (10–15%).
Экспресс-тесты могут давать ложноположительные и ложноотрицательные результаты, поэтому для достоверного результата необходимо проводить подтверждающие лабораторные исследования. Так, при умеренном употреблении кондитерских изделий с маком иммунохимические методы анализа дают положительный результат на опиаты образца мочи, собранной спустя 1–8 часов после употребления.
Тест-полоска на морфин будет в равной степени реагировать также и на кодеин, входящий в состав общедоступных распространенных лекарств от кашля, а при однократном приеме 1 миллилитра валокордина возможно срабатывание тестов на барбитураты даже через 5–7 дней после употребления.
Также разработан законопроект о том, что в случае выявления у водителя медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством в ходе проведения медицинского осмотра, медицинских освидетельствований либо при оказании медицинской помощи он будет направлен на внеочередное обязательное медицинское освидетельствование. В случае выявления соответствующих противопоказаний или уклонения от его прохождения медицинское заключение о допуске к управлению ТС подлежит аннулированию, что повлечет за собой прекращение права на управление транспортным средством.
Одновременно рассматривается возможность проведения в транспортных предприятиях пред- и послерейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств в дистанционной форме с применением телемедицинских технологий.
Бланк водительского удостоверения нового образца - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
12 ноября, 11:54
Эксперты оценили идею о выдаче водительских прав с 17 лет
 
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Заголовок открываемого материала
08:36Штаб Трампа прокомментировал отказ суда пересмотреть итоги выборов
08:22Итальянский волонтер, просивший у Путина гражданство, получил паспорт
08:10Россияне назвали любимые новогодние фильмы
08:07Синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу
07:44В пресс-службе Деда Мороза рассказали, что взрослые просят на Новый год
07:33National Interest объяснил, почему Су-57 является "реальной угрозой" НАТО
07:11Врачи рассказали, почему нельзя носить маску несколько дней подряд
07:07Дед Мороз не планирует делать прививку от коронавируса
07:04Эксперты назвали доходные альтернативы банковским вкладам в декабре
06:43Команда дешифраторов смогла разгадать один из текстов киллера Зодиака
06:10Трамп заявил о начале вакцинации в США "менее чем через 24 часа"
06:10Миротворцы в Карабахе оборудовали посты наблюдения защитными средствами
06:07В Saxo Bank предсказали, когда закончится пандемия COVID-19
06:06Спикер украинской делегации по Донбассу оскорбил избирателей Зеленского
06:02В штабе Байдена оценили отказ ВС рассмотреть иск Техаса по выборам
06:01Трамп прокомментировал выдачу лицензии вакцине компании Pfizer
05:34NYT: вакцине Pfizer выдали лицензию на использование в экстренных случаях
04:46Археологи обнаружили языческий алтарь возрастом 1800 лет
04:17МЧС рекомендовало не использовать паяльные лампы для отогрева автомобиля
04:13В России снизилось число продуктов с нарушением содержания ГМО
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