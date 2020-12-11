https://ria.ru/20201211/avtovaz-1588736682.html

"АвтоВАЗ" отменил приказ о четырехдневной рабочей неделе

"АвтоВАЗ" отменил приказ о четырехдневной рабочей неделе

"АвтоВАЗ" из-за загруженности заказами отменил приказ о неполной рабочей неделе с 1 января 2021 года. РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T11:58

2020-12-11T11:58

2020-12-11T12:38

автоваз

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самарская область

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экономика

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. "АвтоВАЗ" из-за загруженности заказами отменил приказ о неполной рабочей неделе с 1 января 2021 года.Концерн будет готовить автомобили для программы опережающих госзакупок, а также выполнять заказы по машинам для медиков. Кроме того, производителю нужно восполнить запасы авто в дилерских центрах.До этого "АвтоВАЗ" планировал на полгода сократить число рабочих дней на предприятиях из-за негативных прогнозов развития российского авторынка.В то же время компания в первом квартале может вернуться к рассмотрению вопроса перехода на четырехдневку, чтобы сохранить рабочие места в кризисных условиях."Надеемся, что спрос на рынке в 2021 году продолжит восстанавливаться, в таком случае группа "АвтоВАЗ" сможет сохранить график полной рабочей недели для всех сотрудников", — говорится в релизе предприятия.Пока же, по итогам 11 месяцев 2020 года, продажи новых легковых и легких коммерческих машин в России снизились на десять процентов в годовом выражении, следует из данных Ассоциации европейского бизнеса.

https://ria.ru/20201202/avtovaz-1587342952.html

https://ria.ru/20201001/avtovaz-1578042214.html

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автоваз, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), самарская область, тольятти, экономика