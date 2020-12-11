https://ria.ru/20201211/avtobus-1588816702.html

В Новгородской области школьный автобус попал в ДТП

В Новгородской области школьный автобус попал в ДТП

Следственные органы в Новгородской области выясняют обстоятельства ДТП со школьным автобусом, который въехал в дорожное ограждение, дети не пострадали, сообщает РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T17:17

2020-12-11T17:17

2020-12-11T17:17

новгородская область

маловишерский район

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 дек - РИА Новости. Следственные органы в Новгородской области выясняют обстоятельства ДТП со школьным автобусом, который въехал в дорожное ограждение, дети не пострадали, сообщает региональное СУСК РФ.ДТП произошло в Маловишерском районе Новгородской области."По предварительным данным, водитель, управляя автобусом, который перевозил школьников между населенными пунктами Бурга и Оксочи, из-за образовавшегося на дороге гололеда не справился с управлением и совершил столкновение с дорожным ограждением. В момент столкновения 20 детей, находившихся в автобусе, не пострадали", - говорится в сообщении.В настоящее время по факту ДТП проводится доследственная проверка.

https://ria.ru/20201211/dtp-1588789273.html

новгородская область

маловишерский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новгородская область, маловишерский район, происшествия