https://ria.ru/20201211/avtobus-1588816702.html
В Новгородской области школьный автобус попал в ДТП
В Новгородской области школьный автобус попал в ДТП
Следственные органы в Новгородской области выясняют обстоятельства ДТП со школьным автобусом, который въехал в дорожное ограждение, дети не пострадали, сообщает РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T17:17
2020-12-11T17:17
2020-12-11T17:17
новгородская область
маловишерский район
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/149772/54/1497725468_0:0:3108:1749_1920x0_80_0_0_94055d053b7d6e721e60eb0f9071e2fb.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 дек - РИА Новости. Следственные органы в Новгородской области выясняют обстоятельства ДТП со школьным автобусом, который въехал в дорожное ограждение, дети не пострадали, сообщает региональное СУСК РФ.ДТП произошло в Маловишерском районе Новгородской области."По предварительным данным, водитель, управляя автобусом, который перевозил школьников между населенными пунктами Бурга и Оксочи, из-за образовавшегося на дороге гололеда не справился с управлением и совершил столкновение с дорожным ограждением. В момент столкновения 20 детей, находившихся в автобусе, не пострадали", - говорится в сообщении.В настоящее время по факту ДТП проводится доследственная проверка.
https://ria.ru/20201211/dtp-1588789273.html
новгородская область
маловишерский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/149772/54/1497725468_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_16be814b1089ed3e12ddb25a4385acc4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новгородская область, маловишерский район, происшествия