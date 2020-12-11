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В Новгородской области школьный автобус попал в ДТП
В Новгородской области школьный автобус попал в ДТП
Следственные органы в Новгородской области выясняют обстоятельства ДТП со школьным автобусом, который въехал в дорожное ограждение, дети не пострадали, сообщает РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T17:17
2020-12-11T17:17
новгородская область
маловишерский район
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 дек - РИА Новости. Следственные органы в Новгородской области выясняют обстоятельства ДТП со школьным автобусом, который въехал в дорожное ограждение, дети не пострадали, сообщает региональное СУСК РФ.ДТП произошло в Маловишерском районе Новгородской области."По предварительным данным, водитель, управляя автобусом, который перевозил школьников между населенными пунктами Бурга и Оксочи, из-за образовавшегося на дороге гололеда не справился с управлением и совершил столкновение с дорожным ограждением. В момент столкновения 20 детей, находившихся в автобусе, не пострадали", - говорится в сообщении.В настоящее время по факту ДТП проводится доследственная проверка.
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новгородская область, маловишерский район, происшествия

В Новгородской области школьный автобус попал в ДТП

17:17 11.12.2020
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобили полиции
Автомобили полиции - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 дек - РИА Новости. Следственные органы в Новгородской области выясняют обстоятельства ДТП со школьным автобусом, который въехал в дорожное ограждение, дети не пострадали, сообщает региональное СУСК РФ.
ДТП произошло в Маловишерском районе Новгородской области.
"По предварительным данным, водитель, управляя автобусом, который перевозил школьников между населенными пунктами Бурга и Оксочи, из-за образовавшегося на дороге гололеда не справился с управлением и совершил столкновение с дорожным ограждением. В момент столкновения 20 детей, находившихся в автобусе, не пострадали", - говорится в сообщении.
В настоящее время по факту ДТП проводится доследственная проверка.
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