https://ria.ru/20201211/avtobus-1588783929.html

На трассе в Томской области загорелся пассажирский автобус

На трассе в Томской области загорелся пассажирский автобус

Рейсовый автобус загорелся на трассе в Томской области, информации о пострадавших нет, пассажиры эвакуировались, сообщает УМВД по Томской области. РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T15:21

2020-12-11T15:21

2020-12-11T15:29

томская область

шегарский район

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 11 дек – РИА Новости. Рейсовый автобус загорелся на трассе в Томской области, информации о пострадавших нет, пассажиры эвакуировались, сообщает УМВД по Томской области."Около 17.10 (13.10 мск) в дежурную часть ОМВД России по Шегарскому району поступило сообщение о том, что на 61 километре автомобильной дороги Томск-Каргала-Колпашево произошло возгорание рейсового автобуса, двигавшегося в направлении города Томска", - говорится в сообщении.По данным УМВД, пассажиры и водитель автобуса эвакуировались самостоятельно, информация о пострадавших не поступала. В результате происшествия выгорел салон автобуса.

https://ria.ru/20201122/avtobus-1585752624.html

https://ria.ru/20200717/1574473539.html

томская область

шегарский район

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томская область, шегарский район, происшествия