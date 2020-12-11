На трассе в Томской области загорелся пассажирский автобус
15:21 11.12.2020 (обновлено: 15:29 11.12.2020)
© Фото : УМВД по Томской областиНа месте возгорания рейсового автобуса на трассе в Томской области
© Фото : УМВД по Томской области
НОВОСИБИРСК, 11 дек – РИА Новости. Рейсовый автобус загорелся на трассе в Томской области, информации о пострадавших нет, пассажиры эвакуировались, сообщает УМВД по Томской области.
"Около 17.10 (13.10 мск) в дежурную часть ОМВД России по Шегарскому району поступило сообщение о том, что на 61 километре автомобильной дороги Томск-Каргала-Колпашево произошло возгорание рейсового автобуса, двигавшегося в направлении города Томска", - говорится в сообщении.
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По данным УМВД, пассажиры и водитель автобуса эвакуировались самостоятельно, информация о пострадавших не поступала. В результате происшествия выгорел салон автобуса.
Прибывшими на место дорожно-транспортного происшествия сотрудниками полиции организован безопасный и беспрепятственный проезд автотранспорта. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.
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