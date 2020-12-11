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На трассе в Томской области загорелся пассажирский автобус
На трассе в Томской области загорелся пассажирский автобус
Рейсовый автобус загорелся на трассе в Томской области, информации о пострадавших нет, пассажиры эвакуировались, сообщает УМВД по Томской области. РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T15:21
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томская область
шегарский район
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 11 дек – РИА Новости. Рейсовый автобус загорелся на трассе в Томской области, информации о пострадавших нет, пассажиры эвакуировались, сообщает УМВД по Томской области."Около 17.10 (13.10 мск) в дежурную часть ОМВД России по Шегарскому району поступило сообщение о том, что на 61 километре автомобильной дороги Томск-Каргала-Колпашево произошло возгорание рейсового автобуса, двигавшегося в направлении города Томска", - говорится в сообщении.По данным УМВД, пассажиры и водитель автобуса эвакуировались самостоятельно, информация о пострадавших не поступала. В результате происшествия выгорел салон автобуса.
https://ria.ru/20201122/avtobus-1585752624.html
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томская область
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томская область, шегарский район, происшествия

На трассе в Томской области загорелся пассажирский автобус

15:21 11.12.2020 (обновлено: 15:29 11.12.2020)
 
© Фото : УМВД по Томской областиНа месте возгорания рейсового автобуса на трассе в Томской области
На месте возгорания рейсового автобуса на трассе в Томской области - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© Фото : УМВД по Томской области
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НОВОСИБИРСК, 11 дек – РИА Новости. Рейсовый автобус загорелся на трассе в Томской области, информации о пострадавших нет, пассажиры эвакуировались, сообщает УМВД по Томской области.
"Около 17.10 (13.10 мск) в дежурную часть ОМВД России по Шегарскому району поступило сообщение о том, что на 61 километре автомобильной дороги Томск-Каргала-Колпашево произошло возгорание рейсового автобуса, двигавшегося в направлении города Томска", - говорится в сообщении.
Горящий автобус Владикавказ-Москва на трассе М-4 Дон в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 22.11.2020
22 ноября, 10:07
В Ростовской области загорелся автобус Владикавказ-Москва
По данным УМВД, пассажиры и водитель автобуса эвакуировались самостоятельно, информация о пострадавших не поступала. В результате происшествия выгорел салон автобуса.

Прибывшими на место дорожно-транспортного происшествия сотрудниками полиции организован безопасный и беспрепятственный проезд автотранспорта. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.

Сообщение УМВД по Томской области
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Томская областьШегарский районПроисшествия
 
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