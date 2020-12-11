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https://ria.ru/20201211/astrazeneca-1588752236.html
AstraZeneca отозвала заявку на проверку вакцины от COVID-19 на Филиппинах
AstraZeneca отозвала заявку на проверку вакцины от COVID-19 на Филиппинах
Британская фармацевтическая компания AstraZeneca отозвала заявку на проведение клинических испытаний вакцины от коронавируса на Филиппинах, сообщает телеканал... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T13:14
2020-12-11T13:14
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
astrazeneca
филиппины
в мире
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Британская фармацевтическая компания AstraZeneca отозвала заявку на проведение клинических испытаний вакцины от коронавируса на Филиппинах, сообщает телеканал CNN Philippines со ссылкой на главу медицинского регулятора.В ноябре власти Филиппин сообщили, что британская компания подала такую заявку. Впоследствии Филиппины заключили с AstraZeneca соглашение на поставку 2,6 миллиона доз вакцины от COVID-19."Они отозвали свою заявку", - сообщил каналу гендиректор Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) Эрик Доминго.Он не стал раскрывать причину отказа, но пояснил, что фармкомпания может все равно поставлять вакцину на Филиппины после ее сертификации без проведения испытаний непосредственно в стране.Ранее пресс-секретарь президента Филиппин Гарри Роке заявил, что власти страны закупят вакцины от COVID четырех компаний, в том числе речь идет о российской "Спутник V", разработанной НИЦЭМ имени Гамалеи. Помимо российского препарата, Филиппины закупят вакцины у китайской компании Sinovac, американской Pfizer, британской AstraZeneca.Всего на Филиппинах выявлено более 445,5 тысячи случаев COVID-19, выздоровели свыше 409 тысяч заболевших, 8,7 тысячи человек с коронавирусом скончались.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://radiosputnik.ria.ru/20201211/astrazeneca-1588745644.html
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коронавирус covid-19, astrazeneca , филиппины, в мире

AstraZeneca отозвала заявку на проверку вакцины от COVID-19 на Филиппинах

13:14 11.12.2020
 
© AP Photo / Natacha PisarenkoРабота над вакциной компании AstraZeneca
Работа над вакциной компании AstraZeneca - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© AP Photo / Natacha Pisarenko
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Британская фармацевтическая компания AstraZeneca отозвала заявку на проведение клинических испытаний вакцины от коронавируса на Филиппинах, сообщает телеканал CNN Philippines со ссылкой на главу медицинского регулятора.
В ноябре власти Филиппин сообщили, что британская компания подала такую заявку. Впоследствии Филиппины заключили с AstraZeneca соглашение на поставку 2,6 миллиона доз вакцины от COVID-19.
Российская вакцина Спутник V от коронавируса доставлена в Венгрию для клинических исследований - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
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"Спутник V" и AstraZeneca начнут совместную работу по вакцине от COVID
"Они отозвали свою заявку", - сообщил каналу гендиректор Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) Эрик Доминго.
Он не стал раскрывать причину отказа, но пояснил, что фармкомпания может все равно поставлять вакцину на Филиппины после ее сертификации без проведения испытаний непосредственно в стране.
Вакцина компании AstraZeneca - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
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Ранее пресс-секретарь президента Филиппин Гарри Роке заявил, что власти страны закупят вакцины от COVID четырех компаний, в том числе речь идет о российской "Спутник V", разработанной НИЦЭМ имени Гамалеи. Помимо российского препарата, Филиппины закупят вакцины у китайской компании Sinovac, американской Pfizer, британской AstraZeneca.
Всего на Филиппинах выявлено более 445,5 тысячи случаев COVID-19, выздоровели свыше 409 тысяч заболевших, 8,7 тысячи человек с коронавирусом скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19AstraZenecaФилиппиныВ мире
 
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