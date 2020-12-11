https://ria.ru/20201211/astrazeneca-1588752236.html

AstraZeneca отозвала заявку на проверку вакцины от COVID-19 на Филиппинах

AstraZeneca отозвала заявку на проверку вакцины от COVID-19 на Филиппинах

Британская фармацевтическая компания AstraZeneca отозвала заявку на проведение клинических испытаний вакцины от коронавируса на Филиппинах, сообщает телеканал... РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T13:14

2020-12-11T13:14

2020-12-11T13:14

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

astrazeneca

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Британская фармацевтическая компания AstraZeneca отозвала заявку на проведение клинических испытаний вакцины от коронавируса на Филиппинах, сообщает телеканал CNN Philippines со ссылкой на главу медицинского регулятора.В ноябре власти Филиппин сообщили, что британская компания подала такую заявку. Впоследствии Филиппины заключили с AstraZeneca соглашение на поставку 2,6 миллиона доз вакцины от COVID-19."Они отозвали свою заявку", - сообщил каналу гендиректор Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) Эрик Доминго.Он не стал раскрывать причину отказа, но пояснил, что фармкомпания может все равно поставлять вакцину на Филиппины после ее сертификации без проведения испытаний непосредственно в стране.Ранее пресс-секретарь президента Филиппин Гарри Роке заявил, что власти страны закупят вакцины от COVID четырех компаний, в том числе речь идет о российской "Спутник V", разработанной НИЦЭМ имени Гамалеи. Помимо российского препарата, Филиппины закупят вакцины у китайской компании Sinovac, американской Pfizer, британской AstraZeneca.Всего на Филиппинах выявлено более 445,5 тысячи случаев COVID-19, выздоровели свыше 409 тысяч заболевших, 8,7 тысячи человек с коронавирусом скончались.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://radiosputnik.ria.ru/20201211/astrazeneca-1588745644.html

https://ria.ru/20201211/vaktsina-1588740052.html

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коронавирус covid-19, astrazeneca , филиппины, в мире