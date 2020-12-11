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Подозреваемый в двойном убийстве в Армавире заявил, что покончит с собой
Подозреваемый в двойном убийстве в Армавире заявил, что покончит с собой
Житель Армавира, подозреваемый в жестоком убийстве своей возлюбленной и ее девятилетнего брата, заявил о намерении покончить с собой. РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T12:08
2020-12-11T12:08
2020-12-11T15:37
следственный комитет россии (ск рф)
армавир
происшествия
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КРАСНОДАР, 11 дек — РИА Новости. Житель Армавира, подозреваемый в жестоком убийстве своей возлюбленной и ее девятилетнего брата, заявил о намерении покончить с собой.По данным СК, 32-летний житель Армавира поссорился со своей 26-летней девушкой, до смерти забил ее и унес тело в ванну. Потом он поехал в соседнюю станицу, нашел ее девятилетнего брата — и тоже убил с особой жестокостью. Затем прибыл в Джубгу, оставил там автомобиль недалеко от моря и скрылся. Преступника ищут.В интернете появилось видео, на котором подозреваемый признается в убийстве и пытается объясниться. Он заявил, что напал на девушку "в порыве злости", а вообще считает себя адекватным человеком. Говоря о суициде, мужчина дал понять, что отключит свой "инстинкт самосохранения"."Я не хочу жить с этим", — отметил он.
армавир
РИА Новости
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Убийства на Кубани: работа следственной группы на месте происшествия
Следственными органами СК РФ по Краснодарскому краю в отношении 32-летнего жителя города Армавира возбуждено уголовное дело. Он подозревается в убийстве 26-летней сожительницы и ее 9-летнего брата с особой жестокостью .
2020-12-11T12:08
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PT1M13S
РИА Новости
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РИА Новости
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видео, следственный комитет россии (ск рф), армавир, происшествия