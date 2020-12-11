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Подозреваемый в двойном убийстве в Армавире заявил, что покончит с собой
Подозреваемый в двойном убийстве в Армавире заявил, что покончит с собой
Житель Армавира, подозреваемый в жестоком убийстве своей возлюбленной и ее девятилетнего брата, заявил о намерении покончить с собой. РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T12:08
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следственный комитет россии (ск рф)
армавир
происшествия
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КРАСНОДАР, 11 дек — РИА Новости. Житель Армавира, подозреваемый в жестоком убийстве своей возлюбленной и ее девятилетнего брата, заявил о намерении покончить с собой.По данным СК, 32-летний житель Армавира поссорился со своей 26-летней девушкой, до смерти забил ее и унес тело в ванну. Потом он поехал в соседнюю станицу, нашел ее девятилетнего брата — и тоже убил с особой жестокостью. Затем прибыл в Джубгу, оставил там автомобиль недалеко от моря и скрылся. Преступника ищут.В интернете появилось видео, на котором подозреваемый признается в убийстве и пытается объясниться. Он заявил, что напал на девушку "в порыве злости", а вообще считает себя адекватным человеком. Говоря о суициде, мужчина дал понять, что отключит свой "инстинкт самосохранения"."Я не хочу жить с этим", — отметил он.
армавир
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
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5
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96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Убийства на Кубани: работа следственной группы на месте происшествия
Следственными органами СК РФ по Краснодарскому краю в отношении 32-летнего жителя города Армавира возбуждено уголовное дело. Он подозревается в убийстве 26-летней сожительницы и ее 9-летнего брата с особой жестокостью .
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видео, следственный комитет россии (ск рф), армавир, происшествия
Подозреваемый в двойном убийстве в Армавире заявил, что покончит с собой
КРАСНОДАР, 11 дек — РИА Новости. Житель Армавира, подозреваемый в жестоком убийстве своей возлюбленной и ее девятилетнего брата, заявил о намерении покончить с собой.
2020-12-11T12:08
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Подозреваемый в двойном убийстве в Армавире заявил, что покончит с собой

12:08 11.12.2020 (обновлено: 15:37 11.12.2020)
 
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© Фото : СК РФ
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КРАСНОДАР, 11 дек — РИА Новости. Житель Армавира, подозреваемый в жестоком убийстве своей возлюбленной и ее девятилетнего брата, заявил о намерении покончить с собой.
По данным СК, 32-летний житель Армавира поссорился со своей 26-летней девушкой, до смерти забил ее и унес тело в ванну. Потом он поехал в соседнюю станицу, нашел ее девятилетнего брата — и тоже убил с особой жестокостью. Затем прибыл в Джубгу, оставил там автомобиль недалеко от моря и скрылся. Преступника ищут.
В интернете появилось видео, на котором подозреваемый признается в убийстве и пытается объясниться. Он заявил, что напал на девушку "в порыве злости", а вообще считает себя адекватным человеком. Говоря о суициде, мужчина дал понять, что отключит свой "инстинкт самосохранения".
"Я не хочу жить с этим", — отметил он.
 
Следственный комитет России (СК РФ)АрмавирПроисшествия
 
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