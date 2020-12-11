https://ria.ru/20201211/armavir-1588738477.html

Подозреваемый в двойном убийстве в Армавире заявил, что покончит с собой

Подозреваемый в двойном убийстве в Армавире заявил, что покончит с собой

Житель Армавира, подозреваемый в жестоком убийстве своей возлюбленной и ее девятилетнего брата, заявил о намерении покончить с собой. РИА Новости, 11.12.2020

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следственный комитет россии (ск рф)

армавир

происшествия

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КРАСНОДАР, 11 дек — РИА Новости. Житель Армавира, подозреваемый в жестоком убийстве своей возлюбленной и ее девятилетнего брата, заявил о намерении покончить с собой.По данным СК, 32-летний житель Армавира поссорился со своей 26-летней девушкой, до смерти забил ее и унес тело в ванну. Потом он поехал в соседнюю станицу, нашел ее девятилетнего брата — и тоже убил с особой жестокостью. Затем прибыл в Джубгу, оставил там автомобиль недалеко от моря и скрылся. Преступника ищут.В интернете появилось видео, на котором подозреваемый признается в убийстве и пытается объясниться. Он заявил, что напал на девушку "в порыве злости", а вообще считает себя адекватным человеком. Говоря о суициде, мужчина дал понять, что отключит свой "инстинкт самосохранения"."Я не хочу жить с этим", — отметил он.

армавир

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Убийства на Кубани: работа следственной группы на месте происшествия Следственными органами СК РФ по Краснодарскому краю в отношении 32-летнего жителя города Армавира возбуждено уголовное дело. Он подозревается в убийстве 26-летней сожительницы и ее 9-летнего брата с особой жестокостью . 2020-12-11T12:08 true PT1M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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видео, следственный комитет россии (ск рф), армавир, происшествия