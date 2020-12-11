https://ria.ru/20201211/armavir-1588721313.html
Подозреваемый в двойном убийстве в Армавире снял преступление на видео
Подозреваемый в двойном убийстве в Армавире снял преступление на видео
Подозреваемый в расправе над двумя людьми в Армавире опубликовал видео в интернете, в котором признается в убийстве своей девушки и рассказывает о намерении... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T10:30
2020-12-11T10:30
2020-12-11T10:38
следственный комитет россии (ск рф)
армавир
краснодарский край
происшествия
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КРАСНОДАР, 11 дек - РИА Новости. Подозреваемый в расправе над двумя людьми в Армавире опубликовал видео в интернете, в котором признается в убийстве своей девушки и рассказывает о намерении покалечить ее брата, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных структурах Краснодарского края.По данным СК, 32-летний житель Армавира поссорился со своей 26-летней девушкой, до смерти забил ее и унес тело в ванну. Потом он поехал в соседнюю станицу, нашел ее 9-летнего брата - и тоже убил с особой жесткостью. Затем прибыл в Джубгу, оставил там автомобиль недалеко от моря и скрылся. Преступника ищут.На видео мужчина рассказывает о непростых отношениях, сложившихся у него с девушкой, изменах, демонстрирует тело убитой и сообщает о планах переломать руки и ноги её брату."На видео он (подозреваемый - ред.)", - сказал собеседник агентства.Кроме того, СК опубликовал в YouTube кадры с места убийства девушки. На видео следственная группа работает на месте происшествия. На полу в ванной комнате, куда подозреваемый, предположительно, после убийства отнёс тело девушки, видны пятна крови.
https://ria.ru/20201211/ubiystvo-1588714899.html
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следственный комитет россии (ск рф), армавир, краснодарский край, происшествия